Когда Московский скоростной диаметр (МСД) только появился, проезд по нему для транспортных средств, зарегистрированных в Москве и Подмосковье, был круглосуточно бесплатным. Очень быстро выяснилось, что передвигаться по МСД гораздо удобнее, чем по кольцевым или радиальным дорогам столицы, и на магистрали, в самом названии которой имеется слово «скоростной», стали собираться заторы, в результате чего в часы пик она резко переставала быть скоростной и превращалась в стандартную московскую пробку-тянучку.

Источник изображения: msd.mos.ru.

Чтобы стимулировать водителей отказаться от простого решения и выбирать в том числе другие пути к своим пунктам назначения, проезд по МСД в часы пик — в будние дни с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — стал платным в том числе для жителей московского региона. За весьма непродолжительное время прошло уже несколько этапов индексации стоимости проезда, и вот, пресс-служба Дептранса Москвы сообщила о том, что очередное повышение цен за проезд по диаметру произойдёт 14 марта.

С указанного дня за проезд каждого участка МСД придётся платить на 15% больше. В процентном выражении рост ощутимый, но в денежном выражении он остаётся незначительным: проезд подорожает с 13 рублей до 15 рублей за участок.

В Дептрансе при этом заботливо уточняют, что вне указанных выше периодов пиковой нагрузки, а также по выходным и праздничным дням, проезд по МСД для жителей Москвы и Московской области остаётся бесплатным.

Напомним, что Московский скоростной диаметр является самой длинной в России дорогой данного типа. Протянувшаяся на 68 километров магистраль соединяет крупнейшие московские дороги и позволяет проскакивать город с юга и юго-востока на север и северо-запад без светофоров на максимально разрешённой скорости до 90 км/ч всего примерно за 30—40 минут. Для сравнения, без использования МСД аналогичный путь занимает около часа и больше в зависимости от количества заторов и везения со светофорами.