Полёт был прерван спустя несколько десятков секунд.

Третий испытательный запуск ракеты-носителя Kairos разработанной частной компанией Space One из Японии, в очередной раз закончился неудачей. Об этом сообщает Space24.

Момент запуска ракеты Kairos с космодрома Кии. Изображение: Региональный совет территории вокруг космодрома Кии

Ракета Kairos стартовала 5 марта с космодрома Кии на западе Японии. Начальный этап полёта прошёл по плану, но уже через несколько десятков секунд были обнаружены серьёзные проблемы. Согласно предварительным данным, во время решающей стадии подъема ракета могла стать "нестабильной" из-за недостаточной тяги двигателей, что привело к срабатыванию системы прекращения полета (FTS).

Однако, как сообщается, точная причина инцидента пока не определена. Компания Space One заявила, что более подробная информация станет доступной после завершения анализа телеметрических данных.

Ракета Kairos несла пять небольших спутников, которые предназначались для вывода на околоземную орбиту высотой 500 километров. В результате аварии вся полезная нагрузка была потеряна.

Space24 отмечает, что это уже третья по счёту неудачная попытка запуска ракеты Kairos. Первая была осуществлена в марте 2024 года и закончилась взрывом спустя пять секунд после старта. В этот момент система безопасности обнаружила недостаточную скорость и тягу двигателя первой ступени и автоматически активировала систему аварийного прекращения полета. Вторая попытка была предпринята в декабре того же года. Тогда полёт ракеты продлился немного дольше, около трёх минут. Однако при достижении ракетой высоты 100 километров возникли аномалии в системе управления вектором тяги. Это привело к потере устойчивости полёта, что также вызвало срабатывание системы аварийного прекращения миссии. В ходе этой попытки было потеряно пять спутников.

Если дальнейшие попытки запуска Kairos закончатся неудачей, то будущее проекта окажется под сомнением. Однако, несмотря на все трудности, Space One продолжает заключать новые контракты. В 2025 году компания получила от министерства обороны Японии заказ на вывод на орбиту спутника "наблюдения" [по факту, разведывательного, прим.].

Kairos – это лёгкая ракета-носитель длиной около 18 метров и диаметром 1,35 метра. Её масса составляет 23 тонны. Система состоит из три ступени с твердотопливными двигателями и четвёртой жидкостной ступени. Согласно данным компании-производителя, ракета сможет доставлять до 150 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту (ССО) и до 250 килограммов на низкую околоземную орбиту (НОО).

Ракета Kairos была разработана для быстрого и относительно недорогого вывода малых спутников в космос. Этот проект призван удовлетворить растущий спрос на гибкие и частые запуски на рынке малых космических аппаратов. При этом Space24 отмечает, что в настоящее время Япония сталкивается с проблемой "ограниченной доступности" ракет-носителей собственной разработки.

Запуски ракет Epsilon ("Эпсилон") была приостановлены в 2022 году после аварии во время старта. Программа также столкнулась с дальнейшими трудностями в 2023 и 2024 годах. В ходе двух статических испытаний модернизированных твердотопливных двигателей они вышли из строя.

Новая ракета-носитель H3, разработанная Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), также столкнулась с проблемами .Во время одного из недавних запусков ракета вышла из строя, что привело к потере полезной нагрузки.