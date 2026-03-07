Игра работала с частотой кадров около 60 fps.

Энтузиаст Andy Nguyen решил не дожидаться выхода полноценной Steam Machine и превратил свою игровую консоль PlayStation 5 в подобие приставки от Valve, заставив её работать под управлением Linux и даже запустив Grand Theft Auto V Enhanced с трассировкой лучей, о чём сам моддер рассказал в социальных сетях, пишет издание NotebookCheck.

Как заявил энтузиаст, ему удалось успешно портировать Linux на PlayStation 5, а также запустить Grand Theft Auto V Enhanced с включённой трассировкой лучей со средней частотой кадров около 60 fps. Моддер сообщает, что CPU и GPU приставки работали на тактовых частотах 3,2 и 2,0 ГГц соответственно, отмечая, что эти показатели можно увеличить до 3,5 и 2,23 ГГц, но в таком случае его модель PS5 Slim перегревается.

По словам энтузиаста, вывод видео и звука через HDMI работает без проблем, а все порты USB остались функциональны. При этом моддер отмечает один существенный недостаток — для работы данной схемы подойдут только старые версии прошивок PlayStation 5.