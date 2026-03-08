Если сделка состоится, то это будет большим успехом для американского производителя.

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing близка к получению своего первого за почти десятилетие крупного заказа со стороны Китая на пассажирские самолёты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Bloomberg. Последнее, в свою очередь, ссылается на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Фото: Boeing

Заявлено, что компания ведёт переговоры о поставке до 500 самолетов 737 MAX, которые будут представлены китайской стороне во время первого с 2017 года государственного визита президента США Дональда Трампа в Пекин. Кроме того, сообщается, что стороны ведут переговоры о продаже широкофюзеляжных пассажирских лайнеров, в том числе около сотни 787 и 777X.

В ходе последних нескольких дней торгов акции компании Boeing выросли в цене на 3,7%.

Агентство Reuters отмечает, что не смогло подтвердить информацию о возможной сделке. В то же время другие источники сообщили информагентству, что сделка всё ещё находится на стадии переговоров. При этом целый ряд спорных вопросов остаётся нерешённым.

В самой компании Boeing отказались от комментариев по данному вопросу.

Китай является одним из крупнейших в мире рынков для производителей коммерческих самолётов. В 2010-х годах страна ежегодно получала сотни лайнеров Airbus и Boeing. Однако за последние годы объёмы поставок резко сократились, и теперь Индия рассматривается как самый быстрорастущий международный рынок для этих двух конкурирующих фирм.

Снижение заказов со стороны Китая создало значительный отложенный спрос на новые пассажирские самолёты для местных авиакомпаний. Аналитики и источники в отрасли считают, что для поддержания роста и замены устаревших лайнеров китайским перевозчикам необходимо как минимум 1000 импортных самолётов.

Сроки размещения крупных заказов у Boeing или Airbus в значительной степени зависят от политических расчётов. Reuters отмечает, что сообщения о мега-сделке между Пекином и Airbus в прошлом году так и не подтвердились.

Китай также ведёт переговоры с этой фирмой о покупке ещё 500 пассажирских лайнеров. Переговоры ведутся с перерывами как минимум с 2024 года.

Согласно опубликованным данным, компания Boeing, а также официальные лица США и Китая уже на протяжении нескольких месяцев ведут обсуждение крупной сделки по поставке пассажирских самолётов.

Ранее на долю Китая приходилось около 25% портфеля заказов Boeing, но сейчас у компании лишь 133 заказа от китайских авиакомпаний, что составляет всего около 2% от общего объема заказов. Однако 13,6% портфеля заказов Boeing приходится на заказы от "неустановленных" клиентов, среди которых могут быть и авиаперевозчики из Поднебесной.

Президент США Дональд Трамп планирует совершить визит в КНР в период с 31 марта по 2 апреля. Отмечено, что в апреле прошлого года из-за торговых разногласий американский лидер распорядился временно прекратить продажу Китаю самолётов производства Boeing. Однако поставки были возобновлены той же весной.