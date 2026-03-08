По его словам, компания полностью выигрывает от этой ситуации, поскольку является единственной, кто может запустить эффективный центр обработки данных

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), чьи слова приводит Videocardz, прокомментировал дефицит памяти и кремниевых пластин на рынке, назвав это «фантастикой» для его компании. Он подчеркнул, что «любит дефицит», потому что в мире с дефицитом ни у кого нет выбора, кроме как выбирать лучшее и делать это быстро. Следует подчеркнуть, что топ-менеджер NVIDIA не затрагивал тему видеокарт, а сконцентрировался именно на искусственном интеллекте (ИИ). Впрочем, сейчас игровой бизнес – один из наименьших приоритетов компании, поэтому ей не до геймеров. Источник изображения: ChatGPT (сгенерировано)В пример Хуанг привёл ситуацию с центрами обработки данных, которые строятся с определёнными ограничениями по площади и мощности. В условиях дефицита памяти, у компаний строящих дата-центры, попросту нет выбора и возможностей для экспериментов, поэтому остаётся покупать наиболее эффективное решение – чипы NVIDIA.

«Мы единственная компания в мире, которая может прийти к вам и помочь запустить целый завод по производству оборудования для ИИ», – добавил Дженсен Хуанг.

Может быть интересно

Дженсен Хуанг объясняет, что у NVIDIA есть всё необходимое для этого: память, кремниевые пластины, CoWoS, конденсаторы, системы и разъёмы. Как итог, даже в условиях дефицита NVIDIA обеспечивает себе устойчивое финансовое положение, играющее стратегическое значение. При этом дефицит памяти и приоритетность ИИ несомненно отражается на обычном потребителе, который теперь не является главным источником дохода NVIDIA и, соответственно, теряет свою ценность для компании.