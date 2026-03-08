Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), чьи слова приводит Videocardz, прокомментировал дефицит памяти и кремниевых пластин на рынке, назвав это «фантастикой» для его компании. Он подчеркнул, что «любит дефицит», потому что в мире с дефицитом ни у кого нет выбора, кроме как выбирать лучшее и делать это быстро. Следует подчеркнуть, что топ-менеджер NVIDIA не затрагивал тему видеокарт, а сконцентрировался именно на искусственном интеллекте (ИИ). Впрочем, сейчас игровой бизнес – один из наименьших приоритетов компании, поэтому ей не до геймеров.В пример Хуанг привёл ситуацию с центрами обработки данных, которые строятся с определёнными ограничениями по площади и мощности. В условиях дефицита памяти, у компаний строящих дата-центры, попросту нет выбора и возможностей для экспериментов, поэтому остаётся покупать наиболее эффективное решение – чипы NVIDIA.
«Мы единственная компания в мире, которая может прийти к вам и помочь запустить целый завод по производству оборудования для ИИ», – добавил Дженсен Хуанг.
Дженсен Хуанг объясняет, что у NVIDIA есть всё необходимое для этого: память, кремниевые пластины, CoWoS, конденсаторы, системы и разъёмы. Как итог, даже в условиях дефицита NVIDIA обеспечивает себе устойчивое финансовое положение, играющее стратегическое значение. При этом дефицит памяти и приоритетность ИИ несомненно отражается на обычном потребителе, который теперь не является главным источником дохода NVIDIA и, соответственно, теряет свою ценность для компании.