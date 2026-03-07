В Общественной палате РФ поддержали идею установить единые правила отображения цен на маркетплейсах. Предполагается, что это устранит ситуацию, когда стоимость одного и того же товара зависит от способа оплаты.

Инициатива по регулированию цен на маркетплейсах обсуждается на уровне правительства, а представители Общественной палаты (ОП) уже высказались в ее поддержку. Как сообщил ТАСС член комиссии по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, новые правила должны сделать механизм формирования цены более понятным для покупателей.

Сегодня на онлайн-площадках один и тот же товар может отображаться с разной стоимостью. Разница появляется из-за выбранного способа оплаты: цена может отличаться при оплате банковской картой онлайн, при расчете при получении или при использовании электронного кошелька.

По словам Машарова, предлагаемые изменения должны исключить такие расхождения. Покупатель будет видеть одну цену, которая не изменится в зависимости от способа платежа. Иначе говоря, стоимость станет одинаковой для всех вариантов оплаты.

Помимо этого, обсуждаемая инициатива предполагает проверку сведений о товарах через государственные информационные системы и реестры. Речь идет о контроле данных, которые продавцы размещают на маркетплейсах.

Представитель ОП отметил, что подобные меры могут положительно сказаться на покупателях. При этом конкретные сроки, когда новые правила начнут действовать, пока не определены. Правительство продолжает работу над регулированием деятельности маркетплейсов.