Компании был нанесён ощутимый ущерб.

В связи с дефицитом и повышением стоимости меди в Европе ряд европейских производителей столкнулся с трудностями при заказе медных пластин. Из-за сложившейся ситуации немецкая компания Thermal Grizzly, занимающаяся выпуском систем охлаждения и аксессуаров для ПК, была вынуждена обратиться к компаниям из Китая, но в итоге столкнулась с ещё большими проблемами, о чём рассказал генеральный директор производителя Роман Хартунг, более известный как der8auer, пишет издание VideoCardz.

Как сообщает Хартунг, компании Thermal Grizzly необходимо было приобрести медные и алюминиевые пластины, для чего на платформе Alibaba были выбраны два китайских поставщика, имевшие многолетнюю историю работы, которые попросили предоплату в размере 30 % и полную оплату после подтверждения отгрузки товара.

На первом этапе всё шло хорошо — пластины были получены и на первый взгляд соответствовали требованиям, указанным при заказе. Более тщательная проверка товара выявила существенные дефекты — партия медных пластин на поверку представляла собой магнитную сталь с медным покрытием, тогда как алюминиевые пластины содержали указанный материал лишь в верхнем слое, а основа была изготовлена из стали.

По словам Романа Хартунга, общая стоимость двух заказов составила около 40 000 евро, и компания сможет возместить лишь небольшую часть своих убытков, продав товар в качестве лома. При этом производитель поддерживает связь с одним из поставщиков, но не рассчитывает на положительный исход.

Источник фото: VideoCardz/der8auer/YouTube

В связи с этим клиенты компании могут столкнуться с дополнительными задержками поставок, так как к проблемам, связанным с поиском материала, добавляются и убытки от действий недобросовестных поставщиков.