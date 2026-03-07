ИИ дает возможность использовать открытый код в закрытом ПО без раскрытия данного факта.

Разработчик библиотеки chardet Дэн Бланшар опубликовал новую версию, изменив лицензию со свободной LGPL на проприетарно-ориентированную MIT. Помог ему в этом ИИ-ассистент Anthropic Claude, который стал упоминаться в числе контрибьюторов.

По словам Бланшара, он переписал chardet без заимствований оригинального кода, что позволило ему перейти от копилефт-лицензии к пермиссивной. Присоединившийся к обсуждению создатель библиотеки Марк Пилгрим оказался недоволен экспериментом, выразив сомнения в применении метода "чистой комнаты". Он считает, что у Бланшара нет оснований для смены лицензии.

Программа JPlag, служащая для обнаружения плагиата, выявила сходство между версиями 7.0.0 и 6.0.0 в объеме, не превышающем 1,29%, что стало контраргументом со стороны Дэна. Более того, ни один файл в новой версии не похож по структуре ни на один файл в старой.

Chardet является ключевой зависимостью для множества проектов на Python, поэтому Бланшар хотел, чтобы ее включили в стандартную библиотеку языка, но этому мешали скорость и точность работы chardet, а также тип лицензии. Благодаря переписыванию удалось повысить производительность библиотеки в 48 раз, что должны заметить миллионы пользователей.

Исполнительный директор Фонда свободного программного обеспечения Зои Койман прокомментировала ситуацию, назвав поступок Бланшара антисоциальным с моральной точки зрения, вне зависимости от используемого метода.

Автор определения открытого исходного кода Брюс Перенс заявил, что произошедшее ломает экономику Open Source. Было бы правильным изначально считать весь код, созданный ИИ, скопированным, но практика уже склонилась в иную сторону. Перенс полагает, что в сфере разработки ПО грядут глобальные изменения, сравнимые по эффекту с появлением печатного станка.

ИИ-ассистенты открывают дорогу к созданию готового продукта в течение нескольких дней, способного успешно конкурировать с системами, на разработку которых были потрачены десятки лет. Клонирование закрытого софта поставит под угрозу существование компаний, зависящих от него, а в долгосрочной перспективе под защитой останется лишь ПО, которое проблематично воспроизвести.

Создатель фреймворка Flask Армин Ронахер, в свою очередь, не видит в свершившемся ничего предосудительного. Код под копилефт-лицензиями и раньше можно было переписать с нуля и распространять под другой лицензией. Разница лишь в том, сделано это человеком или ИИ, поэтому следующее слово за законом, который определит минимальную долю участия человека, которой будет достаточно для защиты авторского права.