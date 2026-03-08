Можно конвертировать в доллары не более 5% акций субфонда HLEND при запрашиваемых 9%

Акции крупнейшего инвестиционного фонда BlackRock рухнули на 7,7%. Причиной стал отказ выдавать вкладчикам затребованные ими денежные средства в размере 9% от капитализации субфонда HPS Corporate Lending Fund (HLEND). Инвесторы решили вывести деньги на фоне глобальной неопределенности, вызванной действиями США на Ближнем Востоке.

1 июля прошлого года BlackRock приобрела HPS Corporate Lending Fund за 12 млрд долларов с целью включения его в свою платформу частного кредитования и увеличения общей капитализации до 190 млрд. Несколько дней назад акционеры запросили на вывод 9,3% бумаг фонда, что в денежном эквиваленте составляет 1,2 млрд.

По сообщению The Wall Street Journal, фонд согласился выкупить лишь 5% своих акций на сумму 620 млн долларов. Это минимальный объем, который HPS Corporate Lending Fund обязан выкупать каждый квартал. Как пишет WSJ, за последние четыре года заявки на погашение впервые превысили отметку в 5%.

Ситуация с BlackRock пошатнула рынок частного кредитования объемом 1,8 трлн долларов. Котировки других ведущих инвестиционных компаний, включая KKR & Co. Inc. и Ares Management, также резко подешевели.

На этой неделе конкурирующему фонду Blackstone пришлось повысить лимит выкупа с 5% до 7%, а также вложить собственные 400 млн долларов для удовлетворения всех заявок. По данным Reuters, розничные инвесторы все чаще хотят вернуть средства из-за усиления рисков на данном рынке.