Это может негативно повлиять на быстродействие в ряде задач.

Сразу после запуска серии игровых видеокарт GeForce RTX 50 ряд владельцев GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5070 Ti выяснили, что их видеокарты имеют меньшее число блоков растеризации (ROP), чем было заявлено производителем, но, как оказалось, профессиональные модели также могут страдать от аналогичной проблемы.

Как пишет издание Wccftech, пользователь Reddit под ником xmikjee совсем недавно приобрёл профессиональную видеокарту Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell и внезапно обнаружил, что у неё отсутствует 16 блоков ROP – вместо 176 штук, как указывается на сайте TechPowerUp, его экземпляр обладает лишь 160.

Источник фото: Wccftech

Владелец видеоадаптера перепроверил количество ROP через три различные утилиты, но все они показывали одинаковое число. Отмечается, что в связи с этим видеокарта может обеспечивать меньшую производительность в ряде задач, хотя, судя по всему, пользователь может подать заявку на возврат, так как ранее Nvidia предоставляла замену моделям серии RTX 50 в случае обнаружения данного дефекта.

