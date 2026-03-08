Сайт Конференция
goldas
PlayStation 6 в 12 раз может превзойти PlayStation 5 в трассировке лучей
Утечка информации о PlayStation 6 намекает на разрешение 4K и частоту кадров 120 FPS в большинстве игр с 6-12-кратным увеличением трассировки лучей по сравнению с PS5

Учитывая текущее состояние игровой индустрии, в сети начали появляться слухи о сроках запуска консолей следующего поколения. Ранее предполагалось, что PlayStation 6 выйдет одновременно с новой портативной игровой консолью PlayStation Portable и что PS6 будет обладать меньшей графической мощностью, чем грядущая консоль Xbox.

В новом сообщении от инсайдера Moore's Law is Dead утверждается, что PS6 Orion будет обладать в 2,5-3 раза большей производительностью растеризации, чем PS5, и в 6-12 раз большей производительностью трассировки лучей или в 3-6 раз более быстрой трассировкой лучей, чем PS5 Pro, а также примерно в два раза большей производительностью растеризации, чем PS5 Pro. Это достигается благодаря значительно более быстрому графическому процессору на архитектуре RDNA 5 с 52-54 вычислительными блоками, работающему на частоте около до 3,6 ГГц и обеспечивающему теоретическую производительность около 34-40 TFLOPS.

Может быть интересно

Инсайдер также опроверг недавно появившиеся слухи о возможной задержке выхода PlayStation 6 до 2029 года из-за продолжающегося кризиса памяти, заявив, что особенности контрактов на производство памяти и APU делают маловероятным столь длительную задержку PS6. Вместо этого можно увидеть короткий период повышения цен или дефицита на старте продаж. По-видимому у Sony есть контракт с TSMC на начало массового производства PS6 уже во втором квартале 2027 года.

Источник: Moore's Law is Dead

Инсайдер также упоминает APU AMD "Canis", который должен появиться в портативной консоли PS6, утверждая, что он будет включать четыре ядра Zen 6c, два ядра Zen 6 LP для работы операционной системы и 16 вычислительных блоков RDNA 5, работающих на частоте 1,6-2 ГГц с общей потребляемой мощностью 15 Вт. По имеющимся данным, консоль будет ориентирована на игровой процесс в разрешении 1080p со значительно более высоким лимитом мощности при подключении к док-станции.

#sony #playstation #playstation 5 #игровые консоли #playstation 6 #игровые консоли sony #playstation 6 portable
Источник: techpowerup.com
