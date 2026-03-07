Цирк с конями и балаган с клоунадой — единственное, что приходит на ум с анонсом Microsoft Project Helix. Несколько дней готовил материал про новую рекламную кампанию Microsoft и фейковые новости, а тут такое интересное событие. Интернет сошёл с ума со своими обсуждениями нового гаджета. Все новостные агентства пишут о свежей картинке от огромной корпорации. И ни одного упоминания того, что это чистейший Damage Control Аша Шарма, а не анонс игрового устройства.

Вместо обсуждения в ярко негативном свете нового руководителя игрового направления Microsoft толпа переключилась на обсуждение будущий консоли. Для тех, кто забыл, я напоминаю, что ничего не изменилось за два года. Устройство анонсировали 15 февраля 2024 года. Скажу больше: в то время была аналогичная ситуация. Сразу после «Слива эксклюзивов на PlayStation» точно так же сделали вброс информации про следующую Xbox.

Дисклеймер

Данный материал публикуется до начала выставки GDC 2026, и всё опубликованное ниже может быть опровергнуто буквально через пару дней. Мною сказанное — это эксперимент и гадание на кофейной гуще в попытке оценить свои способности в предсказании будущего, а не реальные факты. Только личное видение происходящего и возможностей большой корпорации. Анализ и предположение исходят из финансовой стороны вопроса, а не реальной необходимости для Microsoft.

Выставка GDC 2026 и будущее консолей Xbox

Выстрел в голову, о котором никто не говорит. У некоторых людей память, как у золотой рыбки, иначе и не скажешь. Для тех, кто только въезжает в игровую тему, я напомню, что в 2024/25 годах главной темой выставки был искусственный интеллект и его прикладное использование. Разговаривать о новой консоли на конференции разработчиков, специализирующихся на свежих трендах, — гениальный ход. Геймеры любят Microslop, и сейчас самое время подлить бензина в огонь.

Утечки о будущей Windows 12

Вторая странность анонса Project Helix — предлог, что разработчиков игр нужно познакомить с новым устройством. Открыто, без секретности. Чтобы конкурент точно знал будущее и готовил контрмеры. В то же время будущая операционная система, что будет рулить всем происходящим, не заявлена. Ведь именно под неё будут создаваться будущие программы, а не под железку. Между тем уже есть первые крупные утечки.

Не надо быть гением, чтобы сложить два плюс два. Будущая операционная система позиционируется как модульная, с возможностью накатывать определённые части под разные устройства. Так как это не подтверждённая информация, могу лишь делать предположение о правдоподобности подобного варианта.

Главное противоречие в имеющихся публикациях — каким образом Microsoft будет монетизировать свой новый продукт. С одной стороны они интегрируют ИИ в самое сердце системы, с другой — системные требования улетают в облака. Для Word и сидения в YouTube достаточно ПК из 2011 года. Офисные системы массово сидят на энергоэффективных атомных процессорах. Если системные требования в новостях близки к реальности, то 95% офисных системников полетят в мусорку.

Предварительные утечки про Xbox Magnus

Я не верю в подобный инсайд, но он единственный из существующих правдоподобных вариантов. Возможно, кто-то не заметил, но в описании отсутствует оперативная память. В консолях её нет как класса, но вот в компьютерах она обязательна. Главное противоречие между «Будет поддерживать Steam» и «Xbox Magnus» — для первых обязательно наличие раздельной памяти, так как игры создавались с её учётом.

Второе противоречие — память GDDR7 на порядок дороже обычной DDR5, и использовать её как обычную в сценарии стационарного устройства выглядит расточительством вселенского масштаба.

Project Helix — гибридное устройство на все случаи жизни

Нигде нет упоминаний о подобном позиционировании. В СМИ говорят, что гаджет будет премиальным и стоить около $1000. До старта пандемии ИИ только кристалл и память суммарно стоили $1100–1300 без других компонентов. Каким образом они планируют влезть в нишу до $1000, мне решительно непонятно. Но тему с ценой продолжают муссировать изо дня в день. При подобном раскладе возникает логичный вопрос — как устройство при подобных вводных будут позиционировать среди консолей? По личным предположениям, она будет стоить минимум в два раза дороже PlayStation 6. На рынке, где Sony имеет сверхлояльную аудиторию, трудно представить популярность подобного решения.

Игровой многофункциональный ПК с видеокартой Radeon. Я люблю красных. Последние 15 лет сижу на платформе AMD. Но в верхнем ценовом диапазоне — тотальное доминирование Nvidia. Более того, кристалл APU при сопоставимой мощности с «процессор + видеокарта» из-за банального размера и повышенного брака будет стоить заметно дороже. Кто будет брать мощное APU за оверпрайс, мне непонятно.

Жадность корпорации Microsoft

Любое своё планирование в адрес большой корпорации я делаю из одного простого предположения — «Тотальная, беспринципная жадность». Никаких поблажек. В любом плане — исключительно финансовая прибыль. Любой пазл должен строиться исходя из жесточайшей монетизации. И в этот момент все пазлы становятся на свои места.

Windows 12 — это операционная система по подписке. Базовый модуль будет бесплатным, а всё остальное — за небольшую ежемесячную плату. Много не надо — купите Xbox Game Pass Ultimate за $30 и получите все необходимые функции. Хотите Steam или Epic Games — оплатите самое выгодное предложение на рынке. Не хотите? Используйте базовое устройство.

Гибкость игровых консолей Xbox

Пару лет назад я демонстрировал, как на Xbox запускал Bloodborne. И это была история не про игру, а про гибкость и возможности устройства. Без взлома она уже давала широчайшие возможности использования в разных сценариях.

Многие до сих пор не понимают банальной вещи — Xbox гораздо функциональнее, чем себе представляют. Прямо сейчас она может выполнять 80% обычного персонального компьютера. С новой операционной системой, в теории, он сможет переключаться в разные режимы. В одном случае — игровая консоль, в другом случае — персональный ПК с мощным APU. Модульная система позволит менять функциональность по мере необходимости с минимальными потерями производительности.

Microsoft не может, энтузиаст поможет

Многие забывают историю Windows 8 и в чём была её особенность. Для многих событие стёрлось из памяти, и только смутные воспоминания всплывают в размытых образах. Microsoft инициировала проект UWP (Universal Windows Platform). Одно приложение, работающее на любых гаджетах. Например, на Xbox и в Windows были одни и те же программы, устанавливаемые из единого магазина. Аналогичная тактика используется Apple и Google в своих продуктах.

Теперь же идёт аналогичная инициатива, но с другой стороны. Поклонники консолей привыкли к приложениям, прибитым гвоздями к полу. Они привыкли к замкнутой экосистеме и минимальной свободе. На них проще всего ставить эксперименты и выдавать новые функции по подписке. Беспроигрышный вариант.

Для многих окажется сюрпризом, но энтузиасты до сих пор не смогли модифицировать Xbox One. Защита мелкомягких настолько жёсткая, что стала непосильной задачей. Для тех, кто не понял, о чём речь — больше не будет необходимости в существовании Denuvo. Любая установленная игра будет прибита гвоздями к полу. Запускаться будут исключительно подписанные программы с доверенными сертификатами. Никаких самопальных скриптов, хаков и прочих непотребств. Steam будет запускаться с ограниченными правами в изолированной среде. Идеальная защита и помощь издателям.

Явные минусы и изъяны моей логики

Я свёл воедино всю имеющуюся информацию в интернете о будущем устройстве и вывел логичное и финансово выгодное устройство, но не всё так гладко в повествовании. Microsoft давно перестала радовать качественным продуктом. Может случиться так, что они наделают в штаны при выпуске новой системы. Она слишком сильно отличается от их предыдущего творения, и есть большая вероятность, что они не смогут создать приемлемый продукт.

Для наглядности стоит вспомнить релиз ASUS ROG Xbox Ally X — премиум-продукт и лицо новой инициативы сел в лужу. Там, где надо было выпустить максимально презентабельный продукт, мы увидели «недоразумение».

Моё видение исходит из предположения, что в большой корпорации ещё есть специалисты высочайшего уровня, и они способны выпустить нормальный продукт без допиливания в 5–7 лет.

Послесловие

Для меня анонс Project Helix — пустое сотрясание воздуха. Единственная реальная причина данного события — переключиться с обсуждения личности Аши Шарма в негативном свете на что-то иное. Нам не сказали ничего нового, и в ближайшие 12 месяцев ничего не узнаем. Человек пришёл к управлению две недели назад, но уже готов проводить конференции и рассказывать о будущем игровой индустрии. С нулевым пониманием устройства мира будет объяснять разработчикам, что и как нужно будет делать. Вспоминается цирк с конями и балаган с клоунадой.



