Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Steam на Xbox и Windows 12 по подписке — что скрывается за новой консолью Microsoft Project Helix

В мире видеоигр новости разлетаются как пожар на ветру. Сегодня геймеры говорят о новом гаджете, а завтра попивают банановый раф на пляже.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Цирк с конями и балаган с клоунадой — единственное, что приходит на ум с анонсом Microsoft Project Helix. Несколько дней готовил материал про новую рекламную кампанию Microsoft и фейковые новости, а тут такое интересное событие. Интернет сошёл с ума со своими обсуждениями нового гаджета. Все новостные агентства пишут о свежей картинке от огромной корпорации. И ни одного упоминания того, что это чистейший Damage Control Аша Шарма, а не анонс игрового устройства.

реклама



Вместо обсуждения в ярко негативном свете нового руководителя игрового направления Microsoft толпа переключилась на обсуждение будущий консоли. Для тех, кто забыл, я напоминаю, что ничего не изменилось за два года. Устройство анонсировали 15 февраля 2024 года. Скажу больше: в то время была аналогичная ситуация. Сразу после «Слива эксклюзивов на PlayStation» точно так же сделали вброс информации про следующую Xbox.

Дисклеймер

Данный материал публикуется до начала выставки GDC 2026, и всё опубликованное ниже может быть опровергнуто буквально через пару дней. Мною сказанное — это эксперимент и гадание на кофейной гуще в попытке оценить свои способности в предсказании будущего, а не реальные факты. Только личное видение происходящего и возможностей большой корпорации. Анализ и предположение исходят из финансовой стороны вопроса, а не реальной необходимости для Microsoft.

реклама



Выставка GDC 2026 и будущее консолей Xbox

Выстрел в голову, о котором никто не говорит. У некоторых людей память, как у золотой рыбки, иначе и не скажешь. Для тех, кто только въезжает в игровую тему, я напомню, что в 2024/25 годах главной темой выставки был искусственный интеллект и его прикладное использование. Разговаривать о новой консоли на конференции разработчиков, специализирующихся на свежих трендах, — гениальный ход. Геймеры любят Microslop, и сейчас самое время подлить бензина в огонь.

Утечки о будущей Windows 12

реклама



Вторая странность анонса Project Helix — предлог, что разработчиков игр нужно познакомить с новым устройством. Открыто, без секретности. Чтобы конкурент точно знал будущее и готовил контрмеры. В то же время будущая операционная система, что будет рулить всем происходящим, не заявлена. Ведь именно под неё будут создаваться будущие программы, а не под железку. Между тем уже есть первые крупные утечки.

Не надо быть гением, чтобы сложить два плюс два. Будущая операционная система позиционируется как модульная, с возможностью накатывать определённые части под разные устройства. Так как это не подтверждённая информация, могу лишь делать предположение о правдоподобности подобного варианта.

Главное противоречие в имеющихся публикациях — каким образом Microsoft будет монетизировать свой новый продукт. С одной стороны они интегрируют ИИ в самое сердце системы, с другой — системные требования улетают в облака. Для Word и сидения в YouTube достаточно ПК из 2011 года. Офисные системы массово сидят на энергоэффективных атомных процессорах. Если системные требования в новостях близки к реальности, то 95% офисных системников полетят в мусорку.

реклама



Предварительные утечки про Xbox Magnus

Я не верю в подобный инсайд, но он единственный из существующих правдоподобных вариантов. Возможно, кто-то не заметил, но в описании отсутствует оперативная память. В консолях её нет как класса, но вот в компьютерах она обязательна. Главное противоречие между «Будет поддерживать Steam» и «Xbox Magnus» — для первых обязательно наличие раздельной памяти, так как игры создавались с её учётом.

Второе противоречие — память GDDR7 на порядок дороже обычной DDR5, и использовать её как обычную в сценарии стационарного устройства выглядит расточительством вселенского масштаба.

Project Helix — гибридное устройство на все случаи жизни

Нигде нет упоминаний о подобном позиционировании. В СМИ говорят, что гаджет будет премиальным и стоить около $1000. До старта пандемии ИИ только кристалл и память суммарно стоили $1100–1300 без других компонентов. Каким образом они планируют влезть в нишу до $1000, мне решительно непонятно. Но тему с ценой продолжают муссировать изо дня в день. При подобном раскладе возникает логичный вопрос — как устройство при подобных вводных будут позиционировать среди консолей? По личным предположениям, она будет стоить минимум в два раза дороже PlayStation 6. На рынке, где Sony имеет сверхлояльную аудиторию, трудно представить популярность подобного решения.

Игровой многофункциональный ПК с видеокартой Radeon. Я люблю красных. Последние 15 лет сижу на платформе AMD. Но в верхнем ценовом диапазоне — тотальное доминирование Nvidia. Более того, кристалл APU при сопоставимой мощности с «процессор + видеокарта» из-за банального размера и повышенного брака будет стоить заметно дороже. Кто будет брать мощное APU за оверпрайс, мне непонятно.

Жадность корпорации Microsoft

Любое своё планирование в адрес большой корпорации я делаю из одного простого предположения — «Тотальная, беспринципная жадность». Никаких поблажек. В любом плане — исключительно финансовая прибыль. Любой пазл должен строиться исходя из жесточайшей монетизации. И в этот момент все пазлы становятся на свои места.

Windows 12 — это операционная система по подписке. Базовый модуль будет бесплатным, а всё остальное — за небольшую ежемесячную плату. Много не надо — купите Xbox Game Pass Ultimate за $30 и получите все необходимые функции. Хотите Steam или Epic Games — оплатите самое выгодное предложение на рынке. Не хотите? Используйте базовое устройство.

Гибкость игровых консолей Xbox

Пару лет назад я демонстрировал, как на Xbox запускал Bloodborne. И это была история не про игру, а про гибкость и возможности устройства. Без взлома она уже давала широчайшие возможности использования в разных сценариях.

Многие до сих пор не понимают банальной вещи — Xbox гораздо функциональнее, чем себе представляют. Прямо сейчас она может выполнять 80% обычного персонального компьютера. С новой операционной системой, в теории, он сможет переключаться в разные режимы. В одном случае — игровая консоль, в другом случае — персональный ПК с мощным APU. Модульная система позволит менять функциональность по мере необходимости с минимальными потерями производительности.

Microsoft не может, энтузиаст поможет

Многие забывают историю Windows 8 и в чём была её особенность. Для многих событие стёрлось из памяти, и только смутные воспоминания всплывают в размытых образах. Microsoft инициировала проект UWP (Universal Windows Platform). Одно приложение, работающее на любых гаджетах. Например, на Xbox и в Windows были одни и те же программы, устанавливаемые из единого магазина. Аналогичная тактика используется Apple и Google в своих продуктах.

Теперь же идёт аналогичная инициатива, но с другой стороны. Поклонники консолей привыкли к приложениям, прибитым гвоздями к полу. Они привыкли к замкнутой экосистеме и минимальной свободе. На них проще всего ставить эксперименты и выдавать новые функции по подписке. Беспроигрышный вариант.

Для многих окажется сюрпризом, но энтузиасты до сих пор не смогли модифицировать Xbox One. Защита мелкомягких настолько жёсткая, что стала непосильной задачей. Для тех, кто не понял, о чём речь — больше не будет необходимости в существовании Denuvo. Любая установленная игра будет прибита гвоздями к полу. Запускаться будут исключительно подписанные программы с доверенными сертификатами. Никаких самопальных скриптов, хаков и прочих непотребств. Steam будет запускаться с ограниченными правами в изолированной среде. Идеальная защита и помощь издателям.

Явные минусы и изъяны моей логики

Я свёл воедино всю имеющуюся информацию в интернете о будущем устройстве и вывел логичное и финансово выгодное устройство, но не всё так гладко в повествовании. Microsoft давно перестала радовать качественным продуктом. Может случиться так, что они наделают в штаны при выпуске новой системы. Она слишком сильно отличается от их предыдущего творения, и есть большая вероятность, что они не смогут создать приемлемый продукт.

Для наглядности стоит вспомнить релиз ASUS ROG Xbox Ally X — премиум-продукт и лицо новой инициативы сел в лужу. Там, где надо было выпустить максимально презентабельный продукт, мы увидели «недоразумение».

Моё видение исходит из предположения, что в большой корпорации ещё есть специалисты высочайшего уровня, и они способны выпустить нормальный продукт без допиливания в 5–7 лет.

Послесловие

Для меня анонс Project Helix — пустое сотрясание воздуха. Единственная реальная причина данного события — переключиться с обсуждения личности Аши Шарма в негативном свете на что-то иное. Нам не сказали ничего нового, и в ближайшие 12 месяцев ничего не узнаем. Человек пришёл к управлению две недели назад, но уже готов проводить конференции и рассказывать о будущем игровой индустрии. С нулевым пониманием устройства мира будет объяснять разработчикам, что и как нужно будет делать. Вспоминается цирк с конями и балаган с клоунадой.


Добавить в закладки

Теги

васютин будущее xbox project helix steam на xbox microsoft игровая стратегия windows 12 по подписке xbox magnus утечки гибрид консоли и пк новая консоль xbox подписочная модель windows
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ
7
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
3
Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
35
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
33
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт показал степень выгорания OLED-монитора после двух лет интенсивного использования
11
В Беларуси начались испытания 50-тонного карьерного бульдозера БЕЛАЗ-78542
+
Need for Speed Carbon с трассировкой пути протестировали на RTX 5080 и сравнили с оригиналом
6
Российский мессенджер MAX открыл регистрацию для пользователей из 40 государств
8
Bloomberg: Индия вернулась к закупкам российской нефти
1
Кризис флеш-памяти уже оказался глубже, чем оперативной памяти
2
Российский электромобиль «Атом» готовят к выходу на рынок такси
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i5-12400F с Radeon RX 480 8 ГБ в популярных играх
2
В Samsung Galaxy S26 Ultra не оказалось камеры-перископа
+
В Сети появились фотографии салона электрического спорткара Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe
+
Компактный смартфон OnePlus 15T на Snapdragon 8 Elite Gen 5 протестирован в Geekbench
+
«Калашников» показал БПЛА «Легионер» для ближневосточных заказчиков на выставке «Нефтегаз-2026»
+
Каждый пятый россиянин хотел бы отказаться от «Госуслуг» и цифровых документов
6
Портативная колонка JBL Go 5 поступила в продажу
+
Уязвимость в мессенджере Max позволяет без авторизации получать доступ к фотографиям из чатов
1
Ростех смонтировал цифровой радиолокатор АОРЛ-АМИ 2700 в аэропорту Менделеево на острове Кунашир
+
Цена товара на маркетплейсах перестанет зависеть от способа оплаты
8
Возможность запуска ПК-игр на Xbox следующего поколения подтверждена официально
+
Некоторые россияне прибегают к фиктивным разводам ради получения двух льготных ипотек вместо одной
+
У гибридных автомобилей может возникать специфическая проблема с бензиновым двигателем
14

Популярные статьи

Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
45
Как геймеры получают 100% скидки на игры PlayStation 5
7
Пять лучших фильмов с Мэрилин Монро (субъективно)
1
Steam на Xbox и Windows 12 по подписке — что скрывается за новой консолью Microsoft Project Helix
1
«Зараза», «Убежище», «В поисках живых»: краткий обзор новых фильмов (субъективно)
1

Сейчас обсуждают

VladTag
01:17
Каждый пятый россиянин хотел бы отказаться от «Госуслуг» и цифровых документов
VladTag
01:13
Проезд по Московскому скоростному диаметру через неделю подорожает на 15%
Phantom Lord
00:07
Такие, как ты, превратили этот сайт в помойку
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом
Михаил Сидоров
23:49
Надо закупаться пока не поздно. Сначала прикрыли долевое строительство и квартиру не купить, потом тачки, теперь ширрпотреб прикроют, будем в днс покупать за х2. Купил недавно телефон за 14к на али, в...
Цена товара на маркетплейсах перестанет зависеть от способа оплаты
Михаил Алёшин
23:45
Первый как и второй давно уже в тираж вышли ....они где угодно за деньги снимутся даже без трусов. Репутация !? Не.. не слышал.......... Это что то из прошлого века. Но первый хоть актёр.... а второй...
«Зараза», «Убежище», «В поисках живых»: краткий обзор новых фильмов (субъективно)
kill all liberasts
23:23
эти "скидки" на самом деле и есть реальные цены, а без их карт цены просто завышенные.
Цена товара на маркетплейсах перестанет зависеть от способа оплаты
3vova1vova2
23:23
тут вааще без комментов 😂
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
3vova1vova2
23:16
вот вам еще экперды 😂
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
3vova1vova2
23:11
вот вам и яндекс маркет 😂
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Shatun29
23:03
Это плата за ЕВРО5, задушили моторы катализаторами, так ещё и топливо не пойми какое стало.
У гибридных автомобилей может возникать специфическая проблема с бензиновым двигателем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter