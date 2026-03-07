Портал TweakTown обратил внимание на отчет SEGA перед инвесторами, в котором компания анализирует свои слабые места. Руководство признало: игры получают хорошие оценки, но это не гарантирует хороших продаж.

В SEGA проанализировали собственные результаты и пришли к выводу, который многие игроки могли бы счесть неочевидным. Качественный продукт и высокие баллы в рецензиях автоматически не означают коммерческий успех. В разговоре с инвесторами, на который ссылается TweakTown, руководство компании довольно прямо объяснило, где именно у них возникает разрыв между ожиданиями и реальностью.

Изображение - SEGA/TweakTown

В компании понимают, что тратят на разработку крупных проектов меньше, чем конкуренты на ААА-блокбастеры. При этом игры SEGA часто получают признание за качество. Но это не отражается напрямую на объеме продаж. Компания признает: положительные отзывы сами по себе не приводят к увеличению прибыли.

Руководство заявило, что индустрия видеоигр непредсказуема. Иногда маленькая игра становится хитом, а проекты с отличной критикой продаются скромно. SEGA сравнила эту нестабильность с привередливым ребенком, которому сложно угодить.

Для исправления ситуации компания планирует усилить маркетинг. В числе мер — сезонные скидки и новые подписочные пакеты, чтобы стимулировать покупательский интерес. Подобная стратегия уже оказалась эффективной у Capcom.

При этом SEGA намерена продолжать улучшать разработку, которую сама называет источником силы компании.