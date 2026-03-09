Компания Xiaomi решила порадовать геймеров игровым ноутбуком Book 14 с процессором Core Ultra X7 358H, видеокартой Arc B390 и массой менее 1 кг

Высказывание, что ноутбук не может быть игровым, постепенно уходит в прошлое. Недавно стало известно, что компания Xiaomi готовит ноутбук Book 14 с процессором Core Ultra X7 358H с игровым iGPU Arc B390, который сможет похвастаться массой менее килограмма.

Источник изображения: Xiaomi

Новинка ожидается в ближайшее время, об этом сообщил на YouTube китайский инсайдер @Bibalaptop. По его информации, компания Xiaomi собирается анонсировать свой первый ноутбук на основе новой линейки процессоров Intel Core Ultra 300.

Модель ноутбука получит название Xiaomi Book 14 и будет нести процессор Core Ultra X, графический чип Arc B390, подходящий для нетребовательных игр. Согласно тестам, Arc B390 превосходит AMD Radeon 890M на 40–80%, приближаясь к уровню дискретной ноутбучной RTX 4050. В основе одной из конфигураций будет процессор Core Ultra X7 358H. Также планируется и более бюджетная модификация на Core Ultra 5 325 без мощной графики, которая подойдёт уже для учёбы и офисной работы.

Сообщается, что у новинки будет тонкий и лёгкий корпус, видимо из современных сплавов и износостойкого пластика, поскольку ноутбуки подразумевают командировки и перемещения по городу для встреч с клиентами. Предположительно новинка получит до 32 Гб оперативной памяти (ОЗУ) LPDDR5 и SSD объёмом 1 Тб формата PCle 4.0. Вес ноутбука не превысит 1 кг, а название намекает на 14-дюймовый экран.

Ранее, в конце февраля 2026 года известный китайский инсайдер Digital Chat Station на основе утечки из Weibo поделился отчётом о новом ноутбуке Xiaomi. Он также рассказал о 14-дюймовом экране и производительном процессоре Intel Core Ultra X7 358H. Ещё он упоминал возможный графический чип Intel Arc B390. Также он упоминает конфигурацию с процессором Core Ultra 5 325, для менее требовательных пользователей. В отчете Digital Chat Station сообщалось, что Xiaomi Book 14 будет иметь до 32 Гб оперативной памяти и SSD объёмом 1 Тб.

Относительно дизайна, Digital Chat Station сообщает, что ноутбук будет лёгким, массой менее чем 1 кг (около 2,2 фунта). Остальные подробности, включая точные типы оперативной памяти и SSD всё ещё находятся в тайне.

Выводы

Наряду с трендом на удалённую работу, активно развивается и мобильный гейминг. Так в Китае уже преобладают игроки на смартфонах, а многие игры изначально становятся кроссплатформенными, выпускаясь для ПК, консолей и смартфонов. Напишите в комментариях, нужен ли вам игровой ноутбук, какими характеристиками он должен обладать, включая массу и габариты?

