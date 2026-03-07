Сайт Конференция
Inthenews
Coinbase: Миллениалы меняют подход к криптоинвестициям
Новое исследование показало, как представители поколения миллениалов адаптируют свои инвестиционные портфели в условиях растущего рынка криптовалют

Эксперты Coinbase проанализировали поведение американских инвесторов в возрасте 25–40 лет, сравнив их стратегии со старшими поколениями. Результаты вошли в отчет о состоянии криптовалютного рынка за IV квартал 2025 года.

Аналитики выделили три основных тренда в управлении криптопортфелями миллениалов. Они активно используют стейблкоины в повседневных операциях, наращивают долю нетрадиционных активов и исследуют малоизвестные криптовалюты.

Стейблкоины стали неотъемлемой частью финансовых инструментов молодых инвесторов. По данным опроса, 27% американцев использовали их для покупок или инвестиций, тогда как среди миллениалов этот показатель достиг 34%. При этом 60% молодых инвесторов готовы применять стейблкоины в повседневных расчетах.

По данным Coinbase за IV квартал 2025 года, 45% миллениалов и поколения Z владеют криптовалютами — против 18% у инвесторов постарше. Молодые выделяют на нетрадиционные активы (криптовалюты, ETF, NFT, деривативы) до 25% портфеля, что втрое превышает долю старшего поколения (8%).

                                                                   Изображение - ChatGPT

Миллениалы все активнее исследуют малоизвестные криптовалюты помимо биткоина. Хотя его капитализация достигает около 1,4 триллиона долларов и занимает до 60 процентов рынка, молодые инвесторы предпочитают диверсификацию. Согласно отчету, альткоинами интересуются 46 процентов миллениалов, а ранние продажи токенов (пресейлы) привлекают 47 процентов.

Эксперты отмечают, что миллениалы могут позволить себе более рискованные стратегии благодаря длительному инвестиционному горизонту до выхода на пенсию. Вместе с тем аналитики предупреждают, что такие инвестиции потенциально способны принести высокую доходность на ранних этапах, но сопряжены с серьезными рисками. Согласно статистике CoinGecko, 53% криптовалют, отслеживаемых на платформе GeckoTerminal, впоследствии потерпели неудачу. Аналитики подчеркивают важность управления рисками и рекомендуют сохранять минимальные позиции при вложениях в небольшие альткоины и новые токены.

#coinbase #миллениалы #подход к криптоинвестициям
Источник: fool.com
