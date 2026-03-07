Энтузиаст YouTube-канала ProYamYamPC продолжает изучать возможности видеокарт прошлых поколений в играх, популярных среди геймеров в 2026 году. В своём новом видео он решил протестировать видеокарту Intel Arc A750, дебютировавшую в 2022 году и оснащённую 8 ГБ видеопамяти, дополнив её процессором AMD Ryzen 7 7800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5.
В разрешениях 1080p и 1440p указанная сборка смогла добиться следующих результатов средней частоты кадров/1% low:
- Battlefield 6 (низкие настройки графики): 1080p – 84 fps/70 fps, 1440p – 65 fps/46 fps
- Dying Light: The Beast (средние настройки): 1080p – 51 fps/45 fps, 1440p – 35 fps/33 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (средние настройки): 1080p – 93 fps/78 fps, 1440p – 64 fps/56 fps
- ARC Raiders (средние настройки): 1080p – 96 fps/82 fps, 1440p – 67 fps/58 fps
- Cyberpunk 2077 (высокие настройки): 1080p – 81 fps/69 fps, 1440p – 58 fps/51 fps
- Cyberpunk 2077 (средние настройки RT, XeSS Quality): 1080p – 59 fps/50 fps, 1440p – 43 fps/38 fps
- Assassin's Creed Mirage (высокие настройки): 1080p – 72 fps/56 fps, 1440p – 60 fps/44 fps
- Fortnite (низкие настройки): 1080p – 428 fps/261 fps, 1440p – 339 fps/255 fps
- Counter-Strike 2 (низкие настройки, FSR выкл.): 1080p – 322 fps/154 fps, 1440p – 288 fps/166 fps
- Doom: The Dark Ages (низкие настройки, XeSS Quality): 1080p – 46 fps/32 fps, 1440p – 31 fps/20 fps
- Indiana Jones and the Great Circle (низкие настройки, XeSS Quality): 1080p – 73 fps/52 fps, 1440p – 42 fps/34 fps
Источник фото: ProYamYamPC/YouTube
По результатам тестов видно, что Arc A750 в паре с Ryzen 7 7800X3D способна обеспечить приемлемые и даже высокие значения частоты кадров в разрешении 1080p, хотя для этого и требуется снижать настройки, тогда как для 1440p производительности и объёма VRAM видеокарты не всегда хватает.