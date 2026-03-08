«Адское пламя» («Hellfire»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comЭто очень посредственный боевик с небольшим бюджетом.

Не особо удаленное прошлое. Небольшой городок, который полностью под контролем наркоторговцев. Все жители, фактически, насильно привлечены к этому преступному бизнесу. Всем заправляет местный «босс» Джеремия с сыном. Даже полиция под его контролем.

И вот, через городок идет странник. И останавливается в городе, чтобы передохнуть. Но, волею судеб, оказывается втянутым в эту криминальную историю…

Сюжет простейший, таких фильмов в 90-е было навалом. Причем, фильмы зачастую были просто интереснее. Тут же вы не увидите хороших погонь, нормальных перестрелок. Даже драки сняты явно с дублерами, а не самими актерами. И об этом фильме вообще не стоило бы упоминать, если бы не весьма странный «актерский ансамбль»…

Ладно, Дольф Лундгрен, который давно похоронил свою карьеру, снимаясь во всяком треше (здесь он отыграл небольшую роль продажного шерифа).

Изображение: ru.kinorium.comНо зачем тут снялся Харви Кейтель?

Изображение: ru.kinorium.comДа, его сейчас не видно в фильмах. Но ведь раньше он снимался в довольно хороших проектах. Что его подвигло сняться здесь? Не понятно. И еще менее ясна мотивация Стивена Лэнга, который сыграл тут главную роль.

Изображение: ru.kinorium.comНедавно вышел супернавороченный третий «Аватар», где он играл главного злодея с отличной мотивацией поступков. И тут такое… Ну зачем так портить себе карму? Не понимаю я этого. Неужели денег не хватает?

А фильм смотреть не стоит.

«Одна миля» («One Mile»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comЭто очень странный фильм, сделанный в традициях «звездных войн». В смысле, что есть часть первая и часть вторая. Если вы думаете, что тут тоже есть солидный сюжет, то сильно ошибаетесь…

Есть уже бывший военный, который пытается наладить отношения с дочкой и женой. С этой целью он начинает возить дочь по городам в поисках лучшего колледжа, где она продолжит обучение. И так случилось, что они становятся жертвами неких культистов.

Изображение: kino-teatr.ruНу, как культистов… Живут люди на острове, с головой не дружат. Из-за загрязнения природы вокруг их поселения, женщины перестали рожать. И эти «мудрые люди» не придумали ничего лучше, как похищать девушек в надежде воспроизводить потомство…

Но наш бравый спецназовец готовит для дочурки совсем другое будущее. И свое недовольство выражает в неких действиях, которые приводят к заметному сокращению народонаселения острова.

Изображение: kino-teatr.ruНа этом, собственно, и заканчивается первый фильм. А второй, по факту, повторяет сюжет первого. Ибо главный злодей выживает…

Если первый фильм тянет на «троечку», то второй вообще смотреть не стоит. Он крайне бестолковый по смыслу и исполнению. Если в первом, спецназовец оказался без оружия в силу определенных обстоятельств, то во втором даже не удосужился нормально вооружиться. А зачем? Он и так валит «крестьян» пачками…

А напоследок сериал:

«Рыцарь семи королевств» («A Knight of the Seven Kingdoms»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comЭто хоть и сериал, но общим хронометражем не особо от фильма отличается (6 серий по 30 минут). И эта история полностью лежит в мире того самого Джорджа Мартина. Но рассказ о мире (куда более давняя история чем то, что изложили в «Игре престолов») идет от обычного человека, никаким боком не принадлежащего к «великим домам». Главный герой – новоявленный межевой рыцарь. По-простому – рыцарь – нищеброд.

Да и рыцарем его можно назвать с очень большой натяжкой. Но таков наш Дунк (Дункан). Собственно, своего у него ничего нет. Лошади, снаряжение перешло от умершего рыцаря, которому он служил оруженосцем. И вот он едет на рыцарский турнир в надежде немного обогатиться. И к нему прибивается странный пацан с бритой головой, который очень хочет быть оруженосцем.

Изображение: ru.kinorium.comИ все серии будут нам рассказывать историю вокруг этого турнира.

Сериал кардинально отличается от «Игры престолов». Тут нет раскрученных актеров, бюджет в разы меньше. Да и история не ветвится. Все очень просто. Даже стиль повествования нарочито несерьезен, что многие могут осудить. Из-за скромного хронометража нельзя было изложить длинную и интересную историю. Но, как я понимаю, создатели сериала просто перестраховались от провала. Если первый сезон «зайдет» зрителям, то будет продолжение. А там, видно будет…

В целом, сериал мне понравился. Еще раз: его ни в коем случае не стоит сравнивать с «Игрой престолов» или «Домом драконов». Другой формат, но посмотреть можно. Тут нет пафоса «великих домов», хотя те самые «блондины» показаны во всей «красе».

Изображение: ru.kinorium.comПосмотреть вечерком можно.



