Компания Microsoft старается привлечь к своей новейшей версии Windows 11 25H2 как можно большее количество пользователей, причём в ряде случаев обновление может произойти без их ведома, о чём в своём блоге рассказал эксперт Гюнтер Борн, пишет издание PCWorld.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что сразу несколько пользователей Windows 11 24H2 пожаловались о внезапном обновлении до версии 25H2 без их согласия, причём в ряде случаев установка апдейтов была отключена. Также эксперт напомнил о случае обновления с Windows 10 до Windows 11, когда пользователь отошёл от ПК по своим делам.

Отмечается, что в этом может быть некая закономерность, связанная с желанием Microsoft навязать свой новый продукт, хотя нельзя исключать и банальную ошибку или сбой. При этом пользователь может вернуться к версии Windows 10 в течение десяти дней, а также отменить отдельные обновления Windows 11.