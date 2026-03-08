Мастер по изготовлению ножей Александр Басес воссоздал артефакт, найденный под Багдадом, и доказал, что он мог выдавать напряжение пальчиковой батарейки. Секрет оказался в забытом припое, который превращал устройство в две последовательные батареи.

В 1936 году археологи нашли под Багдадом странный предмет. Глиняный горшок, внутри медный цилиндр, а в нем железный прут. Возраст находки около 300 года до нашей эры. Версию, что это древняя батарея, выдвинули почти сразу, но доказать не могли. Эксперименты давали слишком слабый ток.

В 2005 году мастер Александр Басес (Alexander Bazes) смотрел передачу «Разрушители легенд», где пытались повторить багдадскую батарею. Результат был слабым, но Басеса зацепила другая мысль. Он вспомнил свое обучение в Японии. Учителя делали ножи со странными на вид деталями, которые позже оказывались важными для работы.

Басес решил, что с батареей может быть та же история. Прошлые экспериментаторы что‑то упустили. Он изучил оригинальные описания и нашел отличие. В настоящей находке верх медного цилиндра был запаян оловянным припоем. В телеверсии использовали открытую трубку.

Басес сделал точную копию с припоем и залил внутрь лимонный сок. Напряжение подскочило до 1,4 вольта - это почти как у пальчиковой батарейки. Этого хватает для электрохимических опытов.

Принцип работы у предмета состоит в следующем. Внутри медный цилиндр с железным стержнем дает напряжение. Но припой снаружи и влажная глина создают вторую ячейку. Получаются две батареи, соединенные последовательно. Суммарное напряжение вырастает, а контакты оказываются снаружи.

Старые эксперименты давали мало вольт, потому что использовали только одну ячейку. Открытая сверху трубка не держала жидкость, глина быстро намокала и проводила ток впустую. К тому же провода приходилось крепить как попало.

Басес доказал главное. Две тысячи лет назад люди могли получать электричество осознанно. Не так, как мы сейчас, но для покрытия металлов золотом или серебром этого хватало. А широко известного Вольта, именем которого назвали единицу напряжения, отделяли от этих мастеров полторы тысячи лет.