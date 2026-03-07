Сайт Конференция
«Зараза», «Убежище», «В поисках живых»: краткий обзор новых фильмов (субъективно)

Сегодня я расскажу о не особо высокобюджетных фильмах. Но там все же снялись довольно известные актеры...
«Зараза» («Cold Storage»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comЭто франко-американский фантастический фильм с элементами ужасов и комедии (которую я не ощутил).

Лет двенадцать до событий, происходящих в фильме, в Австралии, падает часть американского военного спутника. Но сами военные уверены, что все сгорело в атмосфере. Но какой-то бак от него нашел местный ушлый житель и стал показывать всем желающим за деньги. Проблема была в том, что бак стал не герметичным и оттуда вырвался наружу какой-то грибок… Один из пострадавших сумел дозвонится до военных. На место приехали эксперты, которые воочию увидели, что наделал земной организм, мутировавший в космосе.

Изображение: ru.kinorium.comТерритория была зачищена, образец грибка в контейнере запрятан в подземную секретную лабораторию.

Но с тех пор прошло много лет, верхнюю часть военного комплекса уже распродали, и она стала использоваться, как склад.

И вот, парочка ничего не подозревающих ночных работников, сталкивается с грибком, который снова вырвался на свободу…

Изображение: ru.kinorium.comСюжет фильма вполне типичен и незатейлив. Но что-то великое не претендует. Да и подобных фильмов наснимали уйму. Сразу становится понятно, что и бюджет картины весьма скромный, но потратили его более-менее с толком. На главных ролях снялись звезды сериалов Джо Кири (он снимался в «Очень странных делах») и Джорджина Кэмпбелл («Черное зеркало»). Ну и компанию им составил сам Лиам Нисон.

Особых ужасов не ждите: все происходящее на экране воспринимается довольно несерьезно. Но и комедии тут нет. Может опять она «затерялась» при переводе. Но что-то мне подсказывает, что и в оригинале фильм не особо смешной. И это зря, ведь именно смешные моменты сделали в свое время культовым такой фильм, как «Возвращение живых мертвецов». Но тут явно комедийные моменты «не дожали». И зря.

Короче, фильм можно посмотреть, но он вас точно не впечатлит.

«Убежище» («Shelter»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comЭто очередной боевик, где в главной роли снялся сам(!!!) Джейсон Стэйтем.

Как всегда, Стэйтем играем мега крутого бывшего агента, Мейсона, который только взглядом может уложить с десяток спецназовцев…

Сюжет, вообще не оригинален. Мейсон прозябает на отдаленном островке в Шотландии. И не просто так: его хочет найти бывший босс, который очень разозлился на своего лучшего агента, когда тот не исполнил приказ. Мейсона посещает лишь его друг, тоже бывший вояка? и его племянница. Но так вышло, что в шторм друг погибает, а Мейсон спасает девочку.

Изображение: ru.kinorium.comИ что теперь ему делать?

Банальный уже «стэйтомовский» сюжет разбавлен драмой, за которую и отвечает девочка. Но особо ситуацию с фильмом это не улучшает. Да, я не буду говорить, что фильм – полный провал и тихий ужас. Но просто актер сам портит себе репутацию, снимаясь в проходных и очень похожих фильмах. И на фоне серии о профессиях, этот фильм почти ничем не выделяется. Ну, поседел актер, ну драк чуть поменьше. Да и все, фактически.

Разок глянут, да и забыть….

«В поисках живых» («We Bury the Dead»), 2024

Изображение: ru.kinorium.comЭто смесь драмы и фантастики, где в главной роли снялась джедайка всея Диснея, Дейзи Ридли. 

Идея ни разу не оригинальная, но ведь важно ее воплощение. И вот тут вышло очень «не очень»…

Итак, в Тасмании (остров такой) американцы грохнули какой-то заряд, очень внешне напоминающий ядерный. Даже показали тотальное разрушение. И наша героиня, Эйва, вместе с другими волонтерами, прибыли в разрушенные поселения для сбора трупов.

Изображение: ru.kinorium.comСама же Эйва ищет тут мужа, который уехал накануне катастрофы в Тасманию по работе. Но именно туда, куда ей надо, пока военные не пускают. Поэтому Эйва работает вместе с другими, собирая тела. Проблема в том, что иногда, мертвые «возвращаются», т.е. мы имеем таких зомби. И военные уже окончательно «отправляют» их обратно, к Аиду… Ожившие, вроде бы, не агрессивные. Но потом нам покажут совсем другое поведение этих зомби.

Эйва понимает, что нужно что-то делать, и отправляется в «самоволку». Компанию ей составляет такой же волонтер Клэй…

Не вздумайте решить, что перед вами очередной аналог «Ходячих мертвецов», хотя и так можно сказать.

Это драма. Причем, довольно убогая. Мы должны «проникнуться» драмой главной героини. Но не выйдет… В конце вообще все расставят по местам и уже героиню лично мне не особо и жалко. Сюжетных линий тут всего две с половиной. Сама история Эйвы, история полоумного военного, которая сильно портит впечатление от фильма, и дает некие отсылки ко всяким другим фильмам про зомби/мертвецов. И половинка истории Клэя, просто она короткая, укладывается в пару минут его рассказа.

Фильм мне совершенно не понравился. Да, тут сами ожившие неплохо показаны и мерзко скрипят зубами (хорошая находка создателей). И все! Даже тотальные разрушения, которые показали в первые минуты фильма, тут не наблюдаются, от слова «совсем».

Короче, фильм можете смело… не смотреть.


убежище в поисках живых зараза
