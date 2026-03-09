Инсайдер Digital Chat Station поделился изображениями складного смартфона OPPO Find N6

Инсайдер Digital Chat Station поделился эксклюзивными фотографиями нового складного смартфона OPPO Find N6 до официальной презентации устройства. По словам источника, он уже тестирует складной смартфон в течение примерно двух недель.

Фотографии демонстрируют дизайн аппарата и его камеру. Согласно сообщениям инсайдера, аппарат оснащён системой камер с основным сенсором разрешением 200 мегапикселей.

Кроме того, он оснащён перископическим объективом, способным выполнять роль телеобъектива и макрокамеры одновременно. Как утверждается, эта система была разработана в сотрудничестве с известным фотобрендом Hasselblad.

Однако особое внимание уделено одной особенности новинки — складке на внутреннем экране. Хотя компания ранее утверждала, что данная проблема сведена к минимуму, опубликованные фотографии ясно демонстрируют, что складка заметна даже невооружённым глазом.

Этот факт стал поводом для активных обсуждений среди потенциальных покупателей, многие из которых были уверены, что экран новинки будет абсолютно гладким, особенно учитывая заявления производителя о том, что линия сгиба будет невидимой.