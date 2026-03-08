Сайт Конференция
crazycat21
Астронавты будут жить на Луне в передвижных «домах» на колёсах
Необходимость в колёсах возникла из-за длинных теней на лунной поверхности.

Лунный модуль для размещения астронавтов в рамках реализации программы по освоению спутника Земли получит собственные колёса. Комплект для их сборки поставит американская компания Astrobotic, сообщает профильный ресурс Space24.

Визуализация многофункциональных жилых модулей MPH на Луне. Изображение: Thales Alenia Space

У многоцелевого жилого модуля MPH (Multi-Purpose Habitation), предназначенного для размещения астронавтов на Луне, будет целых восемь колёс. Проект такого жилья разрабатывается компанией Thales Alenia Space и итальянским космическим агентством ASI в сотрудничестве с Космическим агентством США (NASA).

Работа над многоцелевым модулем MPH стала возможной по результатам соглашения достигнутого между агентствами ещё в 2022 году. Она станет ключевым элементом международной программы Artemis ("Артемида") , целью которой является "возвращение" людей на Луну и создание там постоянного исследовательского форпоста. Жилые модули должны стать основой лунной инфраструктуры.

За реализацию проекта отвечает франко-итальянская космическая компания Thales Alenia Space, заключившая в июле 2025 года контракт с ASI на проведение начальной стадии проектирования ключевых подсистем модуля.

Отмечено, что первоначально многофункциональный модуль MPH не предназначался для перемещения по поверхности естественного спутника Земли. Однако решение было изменено из-за сложных условий в затенённых местах.

"Очень длинные тени вынуждают нас искать наилучшее место для выживания в лунную ночь, а области, где нам придется искать оптимальные условия освещения, очень ограничены", – объяснил руководитель проекта Никола Генко в интервью итальянскому сайту Fondazione Leonardo ещё в 2024 году.

Выбор американской компании Astrobotic в качестве поставщика элементов "ходовой" части жилого модуля связан с тем, что её колёсные диски сочетают в себе прочные конструктивные элементы с гибкими характеристиками, такими как протектор, позволяющими адаптироваться к различным поверхностям. Кроме того, компания делает упор на снижение массы колёс за счёт использования в их конструкции более лёгких материалов.

Колёса также призваны помочь людям в выживании в суровых условиях на лунной поверхности. В заявлении Astrobotic указано, что "специальные материалы и конструктивные особенности помогают снизить теплопотери аппарата во время работы в затененных зонах вблизи южного полюса Луны, уменьшая количество энергии, необходимой для поддержания тепла ключевых систем".

Согласно информации, опубликованной СМИ, герметичный лунный жилой модуль будет иметь диаметр 3 метра и длину 6 метров, его масса составит 15 тонн. Он будет предназначен для размещения двух астронавтов в течение одной миссии в год, продолжительность которой составит от 7 до 30 дней. Запланированный срок эксплуатации модуля MPH – 10 лет.

#новости #космос #наука #nasa #artemis #лунная программа #astrobotic #thales alenia space #multi-purpose habitation
Источник: space24.pl
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter