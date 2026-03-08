Сборка была оснащена 16 ГБ DDR4.

Недавно вышедшая Resident Evil Requiem продолжает изучаться экспертами и геймерами, которые проводят тесты на различных сборках — в частности, в новом видео, опубликованном на YouTube-канале ZTT Extras, игру протестировали на трёх доступных моделях видеокарт.

Может быть интересно

Источник фото: ZTT Extras/YouTube

Для тестов эксперт использовал видеоадаптеры AMD Radeon RX 6600, Nvidia GeForce RTX 3060 и Intel Arc B580, которые работали совместно с процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, показав следующие результаты средней частоты кадров/1% low в разрешении 1080p:

Нормальные настройки качества графики: RX 6600 – 75 fps/55 fps, RTX 3060 – 78 fps/52 fps, Arc B580 – 80 fps/46 fps.

Высокие настройки качества графики: RX 6600 – 66 fps/56 fps, RTX 3060 – 70 fps/49 fps, Arc B580 – 75 fps/53 fps.

Тестирование показывает, что Arc B580 чуть обгоняет своих соперниц по средней частоте кадров, тогда как RX 6600 демонстрирует лучшие показатели 1% low среди моделей, представленных в тесте.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424