Компания требует "незамедлительного возврата" средств.

Японская транснациональная корпорация Nintendo, которая специализируется на разработке видеоигр и игровых систем, подала иск в Международный торговый суд США с требованием возмещения таможенных пошлин, уплаченных ею американскому правительству из-за тарифной политики администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: AFP/JIJI

В своём заявлении от 6 марта компания Nintendo указала, что уплаченные средства были "незаконно взысканы", и потребовала их "незамедлительного возврата". О сумме исковых требований в конкретном случае Bloomberg не сообщает.

Агентство отмечает, что уже тысячи компаний добиваются возврата таможенных пошлин, введённых Трампом в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) от 1977 года. Данный инструмент позволяет президенту США вводить жёсткие экономические санкции в отношении иностранных компаний или государств, если существует угроза национальной безопасности.

Сумма требований компаний к американскому правительству составляет 170 миллиарда долларов. Позднее пошлины были отменены. В конце февраля Верховный суд США вынес вердикт о том, что Трамп ввёл дополнительные тарифы незаконно.

В данном случае весьма вероятно, что требования о производителя видеоигр из Японии вряд ли будут удовлетворены. Это с учётом суммы всех пошлин, приведённой выше, которые Штаты успели "заработать", 170 миллиардов на дороге не валяются.