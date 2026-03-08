Сайт Конференция
Владельцы видеокарт RTX 50 сообщают о повышении производительности после установки патча 595.76
Увеличение быстродействия наблюдается как в бенчмарках, так и играх.

Несколько дней назад компания Nvidia выпустила экстренный патч версии 595.76, который решал проблемы с ограничением частоты и напряжения, наблюдавшиеся после установки GeForce Game Ready 595.71, и владельцы видеокарт серии GeForce RTX 50, успевшие обновить графический драйвер, сообщают о заметном увеличении быстродействия, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

В частности, пользователь Reddit под ником CoffeeStock8536, являющийся владельцем GeForce RTX 5080, утверждает, что после апдейта до версии 595.76 он побил свой рекорд в 3DMark Time Spy, добившись результата 35 853 балла, а также наблюдал повышение быстродействия в Steel Nomad на 7 % и увеличение частоты кадров на 15-30 fps в BeamNG.drive и Assetto Corsa.

Он отмечает, что предыдущая версия драйвера не позволяла GPU разгоняться до максимальных частот, тогда как 595.76 убирает ограничения. Это подтвердили и другие участники платформы Reddit, обладающие видеокартами серии GeForce RTX 50 и отметившие заметное увеличение производительности.

#geforce rtx 50
Источник: wccftech.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter