ЕС, вслед за США, намерен инвестировать в компании, добывающие критически важные минералы в Австралии.

На фоне кардинальной перестройки глобальных цепочек поставок, вызванной отказом Европы от российских энергоресурсов и геополитическим соперничеством с Китаем, Европейский союз предпринимает беспрецедентные шаги по обеспечению своей сырьевой безопасности. В ходе визита в Мельбурн еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович(Maroš Šefčovič) заявил о готовности Брюсселя к прямым инвестициям в австралийские горнодобывающие компании.

Жесткий разрыв с Россией в энергетической сфере стал для ЕС суровым уроком уязвимости. Теперь Брюссель проецирует этот опыт на новую область стратегического риска — критически важные минералы. Литий, кобальт, никель и редкоземельные элементы являются кровеносной системой «зеленого» перехода, цифровой экономики и оборонно-промышленного комплекса. Без них невозможны ни электромобили, ни ветряные турбины, ни высокоточное оружие, ни полупроводники. Однако сегодня до 80-90% переработки редкоземельных металлов контролируется Китаем. Эта монополия, как ранее газовая зависимость от России, превратилась в инструмент геополитического давления. Осознание этой угрозы заставляет Запад действовать сообща и на опережение.

Европейский план по укреплению сырьевого суверенитета на удивление отличается прагматизмом и готовностью к прямым финансовым вливаниям. Брюссель рассматривает несколько механизмов:

1. Прямые инвестиции через институты ЕС. Европейский инвестиционный банк и другие финансовые структуры могут выкупать доли в перспективных австралийских горнодобывающих компаниях, обеспечивая Брюсселю прямое влияние на цепочку поставок.

2. Offtake-соглашения. Заключение долгосрочных контрактов с правительствами стран ЕС на будущую продукцию австралийских рудников. Это дает компаниям гарантии сбыта, необходимые для привлечения финансирования и запуска новых проектов.

3. Совместные инвестиции в проекты. Финансирование не только добычи, но и ключевого звена — перерабатывающих мощностей, создавая полный цикл от руды до готового продукта.

Как отметил Шефчович, речь идет о поддержке «всей цепочки — от добычи до аффинажа, переработки и применения».

Инициатива ЕС — не единственная на этом поле. Пентагон уже активно поддерживает австралийские проекты. Яркий пример — строительство завода по производству галлия мощностью 100 тонн в год в Западной Австралии. Экспортно-импортный банк США рассматривает финансирование на сотни миллионов долларов для ряда горнодобывающих компаний, включая проект Nolans. Опасаясь, что США могут скупить значительную часть мировых объемов, ЕС планирует создать собственный центральный орган для закупки и формирования стратегических запасов. Это свидетельствует о начале тихой, но жесткой конкуренции внутри самого западного альянса за доступ к ограниченным ресурсам.

Важным элементом этой стратегии стало возобновление переговоров о соглашении о свободной торговле (ССТ) с Австралией. Ранее они заходили в тупик из-за споров по сельхоз продукции. Теперь же, как отметил Шефчович, процесс продвинулся. Финансовые инвестиции ЕС в австралийскую горнодобывающую отрасль, вероятно, становятся тем рычагом, который помогает разблокировать давние торговые противоречия. Брюссель демонстрирует готовность платить за сырьевую безопасность экономическими уступками в других секторах.

Стратегическое сближение ЕС и Австралии в сфере критических минералов — это яркий пример формирующегося нового экономического и технологического порядка, где надежные политические союзы напрямую конвертируются в сырьевые контракты.