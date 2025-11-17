Bethesda анонсировала полноразмерный Пип-Бой 3000 — максимально аутентичную реплику из Fallout с металлической рамкой, весом 724 г и функционалом из игр: S.P.E.C.I.A.L., состояние, карта, предзагруженное радио и мини-игра Atomic Command.

Для миллионов фанатов постапокалиптической вселенной Fallout заветной мечтой всегда был не просто очередной мерч, а тот самый, культовый гаджет с руки Одинокого Путника или Хранителя — Пип-Бой 3000. Компания Bethesda наконец-то решилась сделать шаг, которого от неё ждали годы: анонсирована полноразмерная, функциональная реплика наручного компьютера. Однако, как выяснилось, это палка о двух концах: фанаты получили точную копию, но без намёка на современные технологии.

Первое, что поражает в новом устройстве, — это его аутентичность. Разработчики не пошли на компромиссы и создали наружный компьютер, в мельчайших деталях повторяющий модель из Fallout 3 и New Vegas. Габариты устройства (178 × 130 × 130 мм) и его вес — 724 грамма, сразу дают понять: это не просто брелок, а серьёзный аксессуар, ощутимый на руке. Такой вес объясняется использованием материалов: основой служит пластиковый корпус, но передняя рама, обрамляющая экран, выполнена из металла, что придаёт конструкции прочность и «дорогой» вид. Но главная магия кроется внутри. Пип-Бой умеет всё то же, что и его виртуальный прототип:

Можно просматривать условные характеристики «S.P.E.C.I.A.L.», список умений и состояние здоровья.

На монохромном экране отображается стилизованная карта, которая погружает владельца в атмосферу Пустоши.

Одна из самых узнаваемых функций — возможность подключения к радио. Гаджет может проигрывать заранее загруженные станции, позволяя насладиться треками Galaxy News Radio или приглушёнными напевами Трех Собак прямо в наушниках. Bethesda решила не превращать Пип-Бой в умные часы или фитнес-трекер. В устройстве отсутствуют какие-либо датчики здоровья, шагомер или возможность синхронизации со смартфоном для уведомлений. С одной стороны, это логично: Пип-Бой из вселенной Fallout — это артефакт 2077 года, а не современный гаджет. Добавление функций отслеживания пульса могло бы нарушить чистоту концепции. С другой стороны, ценник в $300 заставляет задуматься: за эти деньги можно приобрести продвинутые умные часы с широким функционалом. Единственной интерактивной «плюшкой» для владельца стала мини-игра Atomic Command — та самая, в которую можно было играть на терминалах в Fallout 4. Очевидно, что продукт создавался не для массового рынка, а для преданных фанатов. Для них точность воспроизведения куда важнее, чем возможность отслеживать ежедневную активность. Предзаказы уже открыты, и можно не сомневаться, что несмотря на ценник и ограниченный функционал, эти устройства быстро найдут своих владельцев.