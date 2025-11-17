Сайт Конференция
gotreksson
Bethesda представила рабочую копию Pip-Boy из Fallout
Bethesda анонсировала полноразмерный Пип-Бой 3000 — максимально аутентичную реплику из Fallout с металлической рамкой, весом 724 г и функционалом из игр: S.P.E.C.I.A.L., состояние, карта, предзагруженное радио и мини-игра Atomic Command.

Для миллионов фанатов постапокалиптической вселенной Fallout заветной мечтой всегда был не просто очередной мерч, а тот самый, культовый гаджет с руки Одинокого Путника или Хранителя — Пип-Бой 3000. Компания Bethesda наконец-то решилась сделать шаг, которого от неё ждали годы: анонсирована полноразмерная, функциональная реплика наручного компьютера. Однако, как выяснилось, это палка о двух концах: фанаты получили точную копию, но без намёка на современные технологии.

Первое, что поражает в новом устройстве, — это его аутентичность. Разработчики не пошли на компромиссы и создали наружный компьютер, в мельчайших деталях повторяющий модель из Fallout 3 и New Vegas. Габариты устройства (178 × 130 × 130 мм) и его вес — 724 грамма, сразу дают понять: это не просто брелок, а серьёзный аксессуар, ощутимый на руке. Такой вес объясняется использованием материалов: основой служит пластиковый корпус, но передняя рама, обрамляющая экран, выполнена из металла, что придаёт конструкции прочность и «дорогой» вид.Но главная магия кроется внутри. Пип-Бой умеет всё то же, что и его виртуальный прототип:

  •  Можно просматривать условные характеристики «S.P.E.C.I.A.L.», список умений и состояние здоровья.
  •  На монохромном экране отображается стилизованная карта, которая погружает владельца в атмосферу Пустоши.

Одна из самых узнаваемых функций — возможность подключения к радио. Гаджет может проигрывать заранее загруженные станции, позволяя насладиться треками Galaxy News Radio или приглушёнными напевами Трех Собак прямо в наушниках. Bethesda решила не превращать Пип-Бой в умные часы или фитнес-трекер. В устройстве отсутствуют какие-либо датчики здоровья, шагомер или возможность синхронизации со смартфоном для уведомлений.С одной стороны, это логично: Пип-Бой из вселенной Fallout — это артефакт 2077 года, а не современный гаджет. Добавление функций отслеживания пульса могло бы нарушить чистоту концепции. С другой стороны, ценник в $300 заставляет задуматься: за эти деньги можно приобрести продвинутые умные часы с широким функционалом. Единственной интерактивной «плюшкой» для владельца стала мини-игра Atomic Command — та самая, в которую можно было играть на терминалах в Fallout 4.Очевидно, что продукт создавался не для массового рынка, а для преданных фанатов. Для них точность воспроизведения куда важнее, чем возможность отслеживать ежедневную активность.Предзаказы уже открыты, и можно не сомневаться, что несмотря на ценник и ограниченный функционал, эти устройства быстро найдут своих владельцев.

#косплей #bethesda #fallout #fallout new vegas #постапокалипсис #коллекционирование #реплика #atomic command #fallout3 #vaulttec
Сейчас обсуждают

Говорящий Гриб
07:59
Имей в виду извращенец, содомит. Введение в анальный проход предмета размером, 400х300, крайне опасно.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Dem666
07:51
Сейчас Bigme и Meebook по-моему вне конкуренции. Pocketbook, а тем более Digma очень сильно отстают. Onix сильно себя переоценивают. И про IPS кто пишет - попробуйте под солнцем на пляжу его почитать ...
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
ИСКАНДЕР
07:43
То-то производители решили придержать выпуск новой памяти до 2026 года, вдруг цены еще поднимутся и можно будет продать подороже! )))
NVIDIA и AMD в начале 2026 года могут поднять цены на видеокарты из-за роста стоимости памяти
Говорящий Гриб
07:36
А хохлам Кремлеботы. Это любовь?
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
222
07:22
сиди в киеве и о квартире в Москве не мечтай
Первый в России беспилотный трамвай проехал уже свыше 18 000 километров
222
07:21
теми, кто ждет half life 3
Escape from Tarkov стартовал в Steam с 30-процентным пользовательским рейтингом
ФельдшеR
06:49
Зато когда все импортные из этого салона уйдут в утиль - нива будет ездить дальше.
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
dimasoid1970
06:46
Ахахах! Без бутылки нет диалога!)))
Axios: Швейцария добилась снижения пошлин США с помощью роскошных подарков Трампу
ФельдшеR
06:34
От зимних холодов коньки и лыжи хорошо помогают. Ни одного долбоеба не знаю, который русскую зиму на "теплые страны" обменяет.
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
ФельдшеR
06:28
Опять на оверах свежую статью задержали.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
