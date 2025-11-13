Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Китай совершил исторический запуск первого в мире ториевого реактора
В Китае, в районе Увэй, экспериментальный жидкосолевой ториевый реактор TMSR-LF1 впервые в мире успешно осуществил конверсию ториево-уранового ядерного топлива. Это событие, о котором официально сообщил Шанхайский институт прикладной физики (SINAP), знаменует собой переход от теоретических изысканий к практическому освоению одного из самых перспективных направлений в атомной энергетике.

TMSR-LF1 — это первая в мире действующая установка, которая объединила в себе две передовые технологии: жидкосолевой реактор (MSR) и ториевый топливный цикл.

В отличие от традиционных реакторов, где топливо заключено в твердые таблетки и стержни, в MSR ядерное топливо растворено в жидком солевом теплоносителе. Эта смесь циркулирует по контуру, одновременно выступая в качестве топлива и теплоносителя. Торий-232 сам по себе не является делящимся материалом. Однако при захвате нейтрона в активной зоне реактора он превращается в уран-233 — высокоэффективное делящееся топливо. Китай в свою очередь обладает значительными запасами тория.

Ключевое событие произошло в октябре 2024 года, когда в активную зону реактора была загружена первая партия тория, а 1 ноября была официально подтверждена успешная конверсия тория в уран-233.

«Это знаменует собой первый случай в международной практике, когда были получены экспериментальные данные после введения тория в реактор на расплавленных солях, что делает его единственным действующим реактором такого типа в мире», — подчеркнули в институте SINAP.

 Эксперты выделяют несколько фундаментальных преимуществ этой комбинации. Жидкосолевые реакторы работают при атмосферном давлении, что исключает катастрофические разрывы корпуса высокого давления, характерные для традиционных АЭС. При перегреве специальная пробка плавится, и жидкое топливо самотеком сливается в аварийные емкости, где реакция затухает.Как пояснила Ли Циннуань, заместитель директора SINAP, обычные реакторы требуют периодической остановки для замены топливных сборок. TMSR-LF1 использует жидкое топливо, что позволяет дозаправлять его «на ходу» и непрерывно удалять продукты деления, которые отравляют цепную реакцию. Это резко повышает коэффициент использования топлива.

Ториевый цикл значительно меньше долгоживущих трансурановых элементов, которые составляют основную проблему ядерных отходов. Период опасности отходов сокращается с десятков тысяч до нескольких сотен лет.

Торий в три-четыре раза более распространен в земной коре, чем уран. Развитие ториевой энергетики позволяет задействовать эти огромные ресурсы и снизить зависимость от урана.

TMSR-LF1 использует в качестве топлива тетрафторид урана (UF4) с обогащением по урану-235 менее 20% (категория HALEU). Первичная порция тория составила примерно 50 кг. Роль теплоносителя и среды для воспроизводства топлива выполняет расплав FLiBe — фторид лития-бериллия, обогащённый по стабильному изотопу литий-7 до 99,95%. На текущем этапе коэффициент конверсии держится около 0,1 — показатель, ожидаемый для экспериментальной установки. Руководитель Шанхайского института прикладной физики Дай Чжиминь обозначил ясную цель: ускорить технологические итерации и инженерную отработку, чтобы к 2035 году завершить демонстрационный проект ториевого реактора на расплавленных солях с тепловой мощностью 100 МВт и перейти к демонстрационным применениям. Иными словами, речь о масштабировании от экспериментальной платформы к полноценному энергоблоку, способному снабжать электричеством десятки тысяч домохозяйств — и сделать это менее чем за десятилетие.

#китай #ядерная энергетика #msr #gen-iv #haleu #tmsr-lf1 #атомные технологии #торий-232 #уран-233
Источник: atomic-energy.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
3
Эксперты National Security Journal назвали российский МиГ-31 самым быстрым истребителем в мире
2
Компания OLARESTECH готовит 3,5-литровый ПК на базе Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5090 Laptop
+
Создатель диспетчера задач Windows назвал причины неприятия 11-й версии даже опытными пользователями
6
Субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 обогнал Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench
3
В интернете появились изображения оранжевой версии смартфона Samsung Galaxy S26 Plus
+
Флагманский электромобиль Genesis GV90 впервые показали на видео во время дорожных испытаний
1
ОАК опубликовала кадры с истребителем пятого поколения Су-57 с открытым основным отсеком вооружения
+
BGR: поисковые запросы в Google не являются конфиденциальными
+
В Китае заявили о создании адаптивного авиадвигателя нового поколения
+
Первый российский антропоморфный робот AIDOL с ИИ упал на сцене во время презентации в Москве
7
Археологи нашли в Германии древнеримский «холодильник» возрастом около 2000 лет
2
Hardware Unboxed сравнили Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 7500F в 12 популярных играх
2
Игроки невысоко оценили вышедший сегодня ремастер Sacred 2
2
CNN: Великобритания прекратила обмен разведданными с США из-за ударов по судам в Карибском бассейне
3
На Земле началась очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
+
Межзвёздная комета 3I/Atlas во время пролёта мимо Солнца могла развалиться на части
+
Сербия перевооружается на фоне подготовки Европы к конфликту с Россией
1
В атмосфере коричневого карлика Wolf 1130C обнаружен указывающий на наличие жизни элемент
1
В мексиканских джунглях археологи обнаружили космограмму майя возрастом 3000 лет
+

Популярные статьи

Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
8
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
61
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
86
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
7
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
18
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
79
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
98
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
6
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
+
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
+

Сейчас обсуждают

Влад Парыгин
07:31
А как же беременные швецкие пенсионегры?
Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
Rever Rever
07:27
Из всех ссд (около 10) сдохли только два и именно Adata, причем два из двух ссд и м2. Adata хуже дешевой китайщины по надежности
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Дмитрий Патрушев
07:22
PRO версия отличается от обычной, то что с этими процессорами можно использовать память ЕСС UDIMM, то есть с коррекцией ошибок!!! Пипец! У тебя познаний НОЛЬ
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
AndreY33_80
07:13
Зустакс, как там у тебя чимбал поживает ? До сих пор в буек играете ? Вы там смотрите, шешенбека не трогайте. Он все таки к тебе чимбала переправил из трёх кукушек
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
ФельдшеR
06:29
И опять черное, ни какой фантазии.
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
SeregaB1980
06:28
))) Блин ошибся датой в 2024 писал)))
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Rampage IV Formula
SeregaB1980
06:26
Согласен протупил.. Узнал позже за серверные
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Rampage IV Formula
ФельдшеR
05:55
Зер гуд - немчики если что приодетые.
Германия потратит €19 млрд на оснащение солдат новой формой и обмундированием
ФельдшеR
05:50
Тогда надо на всю сотку+ купить видюху?)). Каждый сходит с ума по своему. Согласен что после перехода с 5600х на 9800хзд не будет "вау" эффекта. Но его не будет и при переходе с 3060 на 5060). Ну в п...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
ФельдшеR
05:40
Ахаха!) Вообще насрать что ты купил и что ты различаешь.)) Но спасибо что держишь в курсе.
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter