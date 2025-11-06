Устройство уплотняет грунт на глубину свыше 3 м обеспечивая равномерную плотность по сечению

Ученые Южно-Уральского государственного университета сделали серьёзный шаг вперёд в области гидротехнического строительства и безопасности. Исследовательская группа разработала и оформила патент на принципиально новую технологию, позволяющую значительно повысить прочностные характеристики дамб, плотин и других объектов, работающих в контакте с водой.

Главная особенность метода — глубина уплотнения грунта. В то время как привычные виброкатки эффективно работают лишь с верхним слоем почвы — до примерно 1,2 метра, новая разработка челябинских инженеров обеспечивает уплотнение на глубину свыше трёх метров. Это кардинально расширяет возможности усиления оснований. «Наш подход позволяет уплотнять грунт на глубину от трёх метров и более, при этом плотность материала остаётся равномерной по всем уровням сечения», — поясняет Кирилл Гундарев, инженер кафедры гидравлики и гидропневмосистем ЮУрГУ. — «Кроме того, технология создаёт внутри уплотнённого массива каркасную структуру. Аналогичных решений пока не зарегистрировано ни в России, ни за рубежом».

Запатентованное устройство монтируется на стрелу стандартного экскаватора. Инструмент погружается в почву и за счёт вращательного движения расклинивает и уплотняет её во всех направлениях, формируя однородную, плотную структуру грунта. В образовавшуюся воронку затем заливают бетон или засыпают щебень — внутри массива появляется прочный вертикальный каркас, выполняющий роль внутренней арматуры и заметно повышающий несущую способность сооружения.

Внедрение технологии позволяет решить одну из ключевых проблем гидротехнического строительства — обеспечить долговременную устойчивость оснований, что особенно важно для территорий, подверженных паводкам и подтоплениям. Новый метод не только увеличивает запас прочности дамб и плотин, но и продлевает срок их службы, снижая потребность в частых ремонтах и обслуживание.