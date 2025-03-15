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gotreksson
В Калининграде впервые за 3 года собрали партию новых BMW
ТАСС: на заводе в Калининграде собрали партию автомобилей BMW из машинокомплектов 2022 года, сообщает автоэксперт и автор блога "Авторевизорро" Кирилл Чернов.

По данным «Авторевизорро», ссылающегося на информацию, полученную от дилеров, эти транспортные средства были собраны из остатков, оставшихся на складах после ухода компании BMW три года назад. Поражает, что основные компоненты — такие как мотор и кузов — имеют дату 2022 года, а по документам эти автомобили станут моделями 2025 года. Интересен также тот факт, что все машины будут представлены в кузовах периода до рестайлинга. Для справки, в 2023 году эти модели в Германии уже обзавелись обновленным дизайном. Тем не менее, для истинных поклонников это, вероятно, не станет серьезной преградой, особенно учитывая солидное оснащение.

Согласно тем же данным, BMW X5 будет доступен с пакетом M: управляемыми задними колесами, пневматической подвеской, кожаным салоном, панорамной крышей и аудиосистемой Harman Kardon. Кроме того, в X5 будут модифицированные фары с интегрированными дневными ходовыми огнями в виде стрел. И, конечно, спортивные сиденья с подогревом и вентиляцией создадут дополнительный комфорт для водителя и пассажиров. Что касается технических характеристик, под капотом этих «баварцев» установлен дизельный двигатель объемом три литра, развивающий мощность 286 л.с. и работающий в паре с восемь ступенчатой автоматической коробкой передач. «Автотор» успешно справился с настройками и работой двигателей, возможно, получив помощь от бывших официальных дилеров BMW в Санкт-Петербурге.

Канал «Авторевизорро» также сообщает, что все автомобили — партия «тайных» X5 и X6 получили необходимые сертификаты и документацию на заводе, но сам «Автотор» предпочитает пока не комментировать ситуацию официально. Интересно, что VIN-коды этих кроссоверов не войдут в базу данных BMW, что в глазах производителей делает каждую из 117 машин просто набором автозапчастей. Это означает, что для будущих владельцев, особых последствий не будет, только автомобили не смогут получать обновления программного обеспечения и не будут доступны для удаленной диагностики. Однако все это можно будет легко решить на сервисных станциях в Санкт-Петербурге. Основная проблема заключается в обслуживании автомобилей за границей, что может вызвать некоторые затруднения с оформлением страховки.

Самая дорогая модель в линейке — BMW X6 xDrive 30d AT M Sport Pro — оценена в 14,5 миллиона рублей. Более доступный вариант — BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Edition — предлагается за 13,1 миллиона рублей, в то время как промежуточная версия, BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Pro, оценена в 13,4 миллиона рублей. Цены на новые автомобили из «Автотора» получаются даже ниже, чем у «оригинальных» BMW, ввезенных через параллельный импорт. Например, у официального дилера BMW «АвтоАвангард» новые X5 отдаются по цене от 14,5 до 17 миллионов рублей, а различные модификации X6 — от 15 до 17,5 миллионов рублей.

Напомним, что нечто похожее мы уже наблюдали на заводе Mercedes в Есипово, где была собрана ограниченная партия Mercedes GLS из оставшихся комплектующих. Как говорится, зачем терять «добро», если эти автомобили могут быть успешно реализованы. 

#новости #автомобили #bmw #автозавод #автотор #паралельный импорт #bmw x5 #калинград #калининградский завод #сборка автомобилей
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