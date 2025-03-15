По данным «Авторевизорро», ссылающегося на информацию, полученную от дилеров, эти транспортные средства были собраны из остатков, оставшихся на складах после ухода компании BMW три года назад. Поражает, что основные компоненты — такие как мотор и кузов — имеют дату 2022 года, а по документам эти автомобили станут моделями 2025 года. Интересен также тот факт, что все машины будут представлены в кузовах периода до рестайлинга. Для справки, в 2023 году эти модели в Германии уже обзавелись обновленным дизайном. Тем не менее, для истинных поклонников это, вероятно, не станет серьезной преградой, особенно учитывая солидное оснащение.
Согласно тем же данным, BMW X5 будет доступен с пакетом M: управляемыми задними колесами, пневматической подвеской, кожаным салоном, панорамной крышей и аудиосистемой Harman Kardon. Кроме того, в X5 будут модифицированные фары с интегрированными дневными ходовыми огнями в виде стрел. И, конечно, спортивные сиденья с подогревом и вентиляцией создадут дополнительный комфорт для водителя и пассажиров. Что касается технических характеристик, под капотом этих «баварцев» установлен дизельный двигатель объемом три литра, развивающий мощность 286 л.с. и работающий в паре с восемь ступенчатой автоматической коробкой передач. «Автотор» успешно справился с настройками и работой двигателей, возможно, получив помощь от бывших официальных дилеров BMW в Санкт-Петербурге.
Канал «Авторевизорро» также сообщает, что все автомобили — партия «тайных» X5 и X6 получили необходимые сертификаты и документацию на заводе, но сам «Автотор» предпочитает пока не комментировать ситуацию официально. Интересно, что VIN-коды этих кроссоверов не войдут в базу данных BMW, что в глазах производителей делает каждую из 117 машин просто набором автозапчастей. Это означает, что для будущих владельцев, особых последствий не будет, только автомобили не смогут получать обновления программного обеспечения и не будут доступны для удаленной диагностики. Однако все это можно будет легко решить на сервисных станциях в Санкт-Петербурге. Основная проблема заключается в обслуживании автомобилей за границей, что может вызвать некоторые затруднения с оформлением страховки.
Самая дорогая модель в линейке — BMW X6 xDrive 30d AT M Sport Pro — оценена в 14,5 миллиона рублей. Более доступный вариант — BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Edition — предлагается за 13,1 миллиона рублей, в то время как промежуточная версия, BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Pro, оценена в 13,4 миллиона рублей. Цены на новые автомобили из «Автотора» получаются даже ниже, чем у «оригинальных» BMW, ввезенных через параллельный импорт. Например, у официального дилера BMW «АвтоАвангард» новые X5 отдаются по цене от 14,5 до 17 миллионов рублей, а различные модификации X6 — от 15 до 17,5 миллионов рублей.
Напомним, что нечто похожее мы уже наблюдали на заводе Mercedes в Есипово, где была собрана ограниченная партия Mercedes GLS из оставшихся комплектующих. Как говорится, зачем терять «добро», если эти автомобили могут быть успешно реализованы.