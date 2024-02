Верховный правитель Малайзии Абдулла II провел в Куала-Лумпуре церемонию открытия небоскреба Merdeka118. Он стал вторым самым высоким зданием в мире после «Бурдж-Халифы» в Дубае.

Грандиозное завершение строительства новой башни Merdeka 118 в Куала-Лумпуре, Малайзия, вызывает восторг у мировых архитектурных энтузиастов. Это и неудивительно, ведь этот небоскреб занял второе место в топе самых высоких небоскребов Земли, отправив Шанхайскую башню на третье место.

Merdeka 118 - это не только символ мощи и современности Малайзии, но и архитектурное чудо, поражающее своими изящными формами. Проект этого был создан талантливыми архитекторами из австралийской фирмы FenderKatsalidisArchitects, которые нашли вдохновение в традиционном малайзийском искусстве и ремеслах.

Высота Merdeka118 составляет почти 679 метров, а количество этажей 118. Внутри небоскреба раскинулся обширный холл невероятных размеров - почти 290 000 квадратных метров. Будущие посетители будут иметь возможность насладиться панорамным видом на весь город со смотровой площадки "The View at 118", которая станет самой высокой в Юго-Восточной Азии. Это место обещает стать пунктом обязательного посещения для всех туристов, жаждущих осмотреть этот великолепный город с высоты птичьего полета.

Одним из уникальных особенностей Merdeka118 является его связь с историческим объектом Куала-Лумпура - стадионом Merdeka. Это место играет важную роль в истории Малайзии, ведь именно здесь в 1950-ых годах была провозглашена суверенность государства. Здание было специально спроектировано так, чтобы его гости могли любоваться видом на этот значимый памятник Малайзии.

Также, под роскошными гостиничными номерами и офисными помещениями Merdeka118 будет находиться торговый центр 118Mall с остекленным куполом, что сделает это место магнитом для местных и международных покупателей.

Рядом с небоскребом будет создан уникальный парк Merdeka Boulevard at 118, который станет идеальным местом для отдыха и прогулок посетителей. Кроме того, в планах построить дом текстильного искусства, где с фокусом на малайском искусстве будут представлены изысканные ткани и шедевры текстильного мира. На территории Merdeka118 также находится уютный детский центр и новая мечеть "Masjid Merdeka", рассчитанная на 3000 человек. "Merdeka118 является грандиозным строение, которое усилит позиции Малайзии как современной и развитой страны",- заявил премьер-министр Малайзии Дато Шри Исмаил Сабри бин Яакоб. Он отметил, что этом небоскреб стал первым в стране, который получил тройной платиновый рейтинг с международными сертификатами устойчивости, включая самый престижный сертификат Leadership in Energy and Environment Design (Leed). Что свидетельствует о том, что строительство Merdeka118 осуществлялось с учетом современных экологических требований и стандартов.

Merdeka118 - воплощение смелых и амбициозных идей Малайзии, а также свидетельство профессионализма архитекторов, собравших вместе современность и традиции страны. Будучи новым символом Малайзии, этот небоскреб обещает привлечь внимание и восхищение людей со всего мира.