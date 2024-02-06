Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Малайзии завершилось строительство второго по высоте небоскреба в мире Merdeka 118
Верховный правитель Малайзии Абдулла II провел в Куала-Лумпуре церемонию открытия небоскреба Merdeka118. Он стал вторым самым высоким зданием в мире после «Бурдж-Халифы» в Дубае.

реклама

Грандиозное завершение строительства новой башни Merdeka 118 в Куала-Лумпуре, Малайзия, вызывает восторг у мировых архитектурных энтузиастов. Это и неудивительно, ведь этот небоскреб занял второе место в топе самых высоких небоскребов Земли, отправив Шанхайскую башню на третье место.

Merdeka 118 - это не только символ мощи и современности Малайзии, но и архитектурное чудо, поражающее своими изящными формами. Проект этого был создан талантливыми архитекторами из австралийской фирмы FenderKatsalidisArchitects, которые нашли вдохновение в традиционном малайзийском искусстве и ремеслах.

реклама

Высота Merdeka118 составляет почти 679 метров, а количество этажей 118. Внутри небоскреба раскинулся обширный холл невероятных размеров - почти 290 000 квадратных метров. Будущие посетители будут иметь возможность насладиться панорамным видом на весь город со смотровой площадки "The View at 118", которая станет самой высокой в Юго-Восточной Азии. Это место обещает стать пунктом обязательного посещения для всех туристов, жаждущих осмотреть этот великолепный город с высоты птичьего полета.

Одним из уникальных особенностей Merdeka118 является его связь с историческим объектом Куала-Лумпура - стадионом Merdeka. Это место играет важную роль в истории Малайзии, ведь именно здесь в 1950-ых годах была провозглашена суверенность государства. Здание было специально спроектировано так, чтобы его гости могли любоваться видом на этот значимый памятник Малайзии.

Также, под роскошными гостиничными номерами и офисными помещениями Merdeka118 будет находиться торговый центр 118Mall с остекленным куполом, что сделает это место магнитом для местных и международных покупателей.

Рядом с небоскребом будет создан уникальный парк Merdeka Boulevard at 118, который станет идеальным местом для отдыха и прогулок посетителей. Кроме того, в планах построить дом текстильного искусства, где с фокусом на малайском искусстве будут представлены изысканные ткани и шедевры текстильного мира. На территории Merdeka118 также находится уютный детский центр и новая мечеть "Masjid Merdeka", рассчитанная на 3000 человек. "Merdeka118 является грандиозным строение, которое усилит позиции Малайзии как современной и развитой страны",- заявил премьер-министр Малайзии Дато Шри Исмаил Сабри бин Яакоб. Он отметил, что этом небоскреб стал первым в стране, который получил тройной платиновый рейтинг с международными сертификатами устойчивости, включая самый престижный сертификат Leadership in Energy and Environment Design (Leed). Что свидетельствует о том, что строительство Merdeka118 осуществлялось с учетом современных экологических требований и стандартов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Merdeka118 - воплощение смелых и амбициозных идей Малайзии, а также свидетельство профессионализма архитекторов, собравших вместе современность и традиции страны. Будучи новым символом Малайзии, этот небоскреб обещает привлечь внимание и восхищение людей со всего мира.

#новости #топ #строительство #строительство небоскребов #парк #строительство бункеров #торговый центры #merdeka 118 #merdeka118 #малазия
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине объявили о "кризисных действиях" на заводе "Арселор Миттал" после российских ударов
12
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
9
В Сети появились спецификации HEDT процессоров Intel Xeon W3500 и W2500
+
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
15
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
36
Eurasian Times: Россия своим ПАК ДА бросила вызов США с их бомбардировщиком B-21 Rider
4
Samsung делает новые бесплатные предложения для пользователей Galaxy S24
+
Digma представила на рынке РФ свой первый неттоп
2
Обновлённый российский Ту-214 совершил первый полёт с пассажирами
3
Российская армия продвинулась до 1500 метров в глубину на ореховском направлении
+
CNN: Буданов заявил о разработке специального плана действий для украинских формирований
9
Найден способ активации Resizable Bar на устаревших платформах LGA 1155, LGA 2011 и лучше
13
Автор полноценной No VR версии Half Life Alyx опубликовал новое видео
5
Украинский журналист Бутусов заявил о "северном прорыве" и критической ситуации для ВСУ в Авдеевке
+
Samsung готовит к выходу два доступных смартфона Galaxy A35 и A55
1
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 должен стать очень тонким и лёгким
+
Технический специалист Apple заявил, что нагревание iPhone 15 Pro является «ожидаемым поведением»
2
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO X6 Neo
+
"Изделие 305" получит новый уровень огневого могущества и будет доработано по пожеланиям военных
1
В Конгрессе заявили о подвижках в голосовании о выделении помощи Израилю, про Украину речи не идёт
+

Популярные статьи

Украина получает серийный GLSDB
10
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
22
Что меня раздражает в современных мониторах
114
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
55
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
16
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
53
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
81
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
184
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
4

Сейчас обсуждают

coth
02:53
Читерство. Узенький лёгенький шпиль. По факту как отдельная конструкция. Крыша там +555,50 метров. Парапет - +570,00. В Мекке шпиль - реальное архитектурное целое. Реально - шестое по высоте в Мире -...
В Малайзии завершилось строительство второго по высоте небоскреба в мире Merdeka 118
AndreySE-VL
02:48
Кто-нить нашел что-нить интересное? Пролистал все списки, что-то грустно. Ни стратегий, ни симуляторов.
В Steam стартовал очередной фестиваль «Играм быть» с доступом к сотням демоверсий видеоигр
Валерий Агапов
02:35
Прикольно сравнивать камень весом 40 гр. и 65 ватт с 14700К + RX6500 (3Дньюс) - это 1кг+ более 150 ватт и + прочие заморочки. При этом выигрыш 14700К +RX в киберпанке +3. И процессорные возможности ...
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
Александар Бугаев
02:15
606 и этим всё сказано👎
Doogee представила новый планшет T30S с восьмиядерным процессором и 16 ГБ оперативки
Vorvort
02:14
Я в статье по Акве писал что смысла разгона на воде для 7900XTX никакого ввиду архитектурных ограничений. Качественный воздух ничуть не уступает водяной карте в разгоне. https://overclockers.ru/blog...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Vorvort
02:11
Титанический труд, но проделан впустую, так как явный упор в процессор. Ставлю 4, так как несмотря на явный косяк с процессором статья интересная.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Farhad Nedirov
02:04
И конечно же подопытными кроликами для выявлений ошибок как и всегда у майкрасофт будут обычные пользователи
Windows 11 ждут регулярные крупные обновления
Опий Красный
01:58
Так это всё-таки AOC. Хех, а я всегда видел тут православное ЛОС.
Новый сервис «билайна» предупредит о мошенниках и спаме даже без использования приложения
Orakul
01:56
Вещь относительно дорогая и большинством приобретается не на один год. Нужно обращать внимание на наличие официальных представительств и качество сервисного обслуживания. Например, что-то дорогое от M...
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
Farhad Nedirov
01:47
А зачем тебе вообще танцы с бубнами с такой картой?, не достаточно ли dlss2? Или ты в 4к играешь?
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем