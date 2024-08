Блоги Финансовый портфель

Миссия TROPICS (Time-Resolved Observations of Precipitation structure and storm Intensity with a Constellation of Smallsats) — это созвездие из четырёх спутников, находящихся на низкой околоземной орбите (LEO). Эти спутники используют космическую технологию зондирования штормов для прогнозирования погоды, предоставляя быстро обновляемые микроволновые измерения над тропиками.