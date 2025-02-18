Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Новая технология производства флеш-памяти позволит удвоить емкость SSD-накопителей
Суть инновации заключается в усовершенствовании процесса травления – ключевого этапа в производстве многослойных чипов 3D NAND.

Современные технологии флеш-памяти достигли впечатляющих показателей плотности и быстродействия. Однако, неуклонно растущие запросы со стороны искусственного интеллекта и новейшего программного обеспечения стимулировали дальнейшее развитие индустрии и поиск решений для создания еще более компактных и емких запоминающих устройств. В этой гонке за производительностью, прорыв в технологии травления многослойных структур чипов памяти может стать настоящим спасением. Новый метод, разработанный учеными, способен значительно ускорить производственный процесс, открывая возможности для массового выпуска 3D NAND памяти с беспрецедентным количеством слоев и, что немаловажно, снизить себестоимость производства.

Изготовление современных 3D-чипов памяти – это высокотехнологичный и сложный процесс. Лидеры индустрии, такие как Micron, Samsung и SK Hynix, уже активно работают над созданием чипов, насчитывающих 400 и более слоев. При этом, одним из наиболее трудоемких и времязатратных этапов в производстве модулей памяти является процесс травления. Он заключается в формировании микроскопических отверстий, пронизывающих каждый слой чипа, обеспечивая тем самым пути для передачи данных и электропитания. С увеличением количества слоев, сложность и продолжительность этого этапа экспоненциально возрастают, становясь серьезным bottleneck в производственном цикле.

Настоящим прорывом в решении этой проблемы стала работа исследовательской группы из Lam Research, Университета Колорадо в Боулдере и Принстонской лаборатории физики плазмы. Ими был разработан принципиально новый метод травления, основанный на использовании криогенной плазмы фторида водорода. Согласно данным, опубликованным в издании TechSpot, применение этого газа в процессе травления позволило более чем вдвое увеличить скорость обработки по сравнению с традиционными методами. Это означает значительное сокращение времени производственного цикла и, как следствие, снижение себестоимости продукции. Более того, отмечается, что отверстия, полученные с использованием новой технологии, отличаются повышенной чистотой, что потенциально может привести к уменьшению вариативности в качестве ячеек памяти и снижению процента брака. Чистые и ровные каналы также могут способствовать повышению надежности и долговечности конечных продуктов.


Однако, на этом этапе исследования не закончились. Ученые продолжили эксперименты с составом плазмы, добавив в нее трифторид фосфора. Результат превзошел все ожидания – скорость травления диоксида кремния удвоилась вновь! Среди других перспективных химических соединений, исследованных в рамках работы и описанных в научном журнале Journal of Vacuum Science & Technology, упоминается также фторосиликат аммония.

Важно отметить, что несмотря на впечатляющие результаты, новая технология не лишена недостатков. Все используемые химические вещества, к сожалению, обладают высокой токсичностью. Поэтому, самостоятельные эксперименты с травлением 3D NAND в домашних условиях категорически исключены. Производителям, которые решатся на внедрение этого инновационного процесса, придется в первую очередь позаботиться о строжайшем соблюдении техники безопасности для персонала и разработке эффективных методов утилизации опасных отходов производства. Кроме того, необходимо учитывать, что агрессивный газ, образующийся при травлении с использованием фторида водорода, может оказывать негативное воздействие на производственное оборудование, что потребует дополнительных мер по защите и, возможно, модернизации существующих линий. Таким образом, внедрение новой технологии потребует не простого обновления производственных процессов, а комплексного подхода к обеспечению безопасности и экономической целесообразности.

Тем не менее, если производителям удастся успешно преодолеть эти вызовы и безопасно и экономически эффективно внедрить новую технологию, это может стать настоящим подарком для потребителей. Появится реальная возможность удержать цены на SSD-накопители на привлекательном уровне, несмотря на неуклонный рост плотности записи и увеличение общего объема памяти. В перспективе, это может привести к появлению на рынке еще более быстрых, емких и доступных SSD, которые превзойдут по своим характеристикам все, что мы имеем сегодня. Будем надеяться, что этот технологический прорыв откроет новую эру в развитии твердотельной памяти и сделает высокопроизводительные и вместительные накопители доступнее для широкого круга пользователей.

#samsung #ssd #micron #sk hynix #3d nand #флеш-память #флеш-накопители
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки показывают признаки начала строительства Китаем атомного суперавианосца
+
Nvidia RTX 5070 Ti победила AMD 9070 XT в бенчмарке с трассировкой лучей, но уступила в растере
14
HyperOS 2.0 включает скрытое обновление прошивки аккумулятора
1
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
12
Илона Маска попросили выяснить, остались ли в Форт-Ноксе золотые слитки, или Байден всё уже потратил
1
В США хотят создать гиперзвуковые ракеты для массового производства
+
В России вступает в силу новый законопроект, обязывающий маркетплейсы маркировать платные объявления
+
Gigabyte готовит материнские платы 800-й серии с разъёмами на задней стороне
2
Nvidia готовит к выходу видеокарту RTX 5050
2
Разработчики учтут результаты эксперимента игрока в обновлении Kingdom Come Deliverance 2
+
Ученые нашли на Земле минерал Кармелтазит, который тверже алмаза
2
Геймеры нашли в Steam неизвестную игру от Valve, которая может относиться к вселенной Half-Life
+
Уолтц указал на необходимость компенсации США за оказанную военную помощь Украине
+
Химики из США разработали устройство, превращающее CO2 в топливо с помощью солнечного света
3
Патч KB5051987 для Windows 11 снижает fps в играх, нарушает работу Проводника и имеет ряд багов
9
Sapphire представила новую материнскую плату на платформе AM5
+
GeForce RTX 5070 Ti обошла Radeon RX 9070 XT в трассировке лучей на 21 %, но уступила в растеризации
2
В немецком городе Геретсрид начались масштабные испытания новой геотермальной технологии
+
Власти Японии оставляют за собой право временной национализации предприятий по выпуску чипов
+
Видеокарты RX 9070 XT могут использовать интерфейс PCIe 5.0
+

Популярные статьи

«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
12
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
37
Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
4
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
439
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
15
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
1
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
4
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
14

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
18:16
Но ведь эксклюзив сейчас меньше и меньше. Есть даже консоли, которые выпускают из принципа. Atari например, все игры с нее есть на ПК
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
Маэстро
18:15
какая печаль, для них ))))) а Шешан вчера рвался, угрожал, пока полностью не порвался на молекулы )))
В Эр-Рияде начались переговоры США и России
Nvidia&Intel Hater
18:13
забанен трусонюшка.вместе с шешуном и берей
В Эр-Рияде начались переговоры США и России
Маэстро
18:12
это сколько на четверть ляма можно дилдаков купить на украине?
Американские и европейские компании могут вернуться на российский рынок
Nvidia&Intel Hater
18:12
Зная неуемную жадность Трампа -больше
Глава РФПИ сообщил о значительных убытках американских компаний из-за ухода с российского рынка
Маэстро
18:10
три биг дик, тебе не хватает, что бы заполнить твои дырки
Американские и европейские компании могут вернуться на российский рынок
DiLouk
18:10
А цены на игры в 8к рублей для консолей вас не пугают?
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
unhurtable
18:09
Что ты не понял, что в 22ом пересел с 1155 на 1700 или что FHD монитор сменил на 4к только в 23ем? Это прямо замечательно кореллирует с "откладываю больше четверти ляма в месяц" и "китайское говно" -...
Американские и европейские компании могут вернуться на российский рынок
Маэстро
18:09
украинское, она только дилдак может купить
Американские и европейские компании могут вернуться на российский рынок
Nvidia&Intel Hater
18:08
В точку
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем