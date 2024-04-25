Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Первые тесты Qualcomm Snapdragon X Plus показали, что новый чип быстрее Intel Meteor Lake
Компания Qualcomm станет серьезным конкурентом на рынке ноутбуков с операционной системой Windows.

реклама

Вчера компания Qualcomm приоткрыла завесу тайны над секретным процессором Snapdragon X для операционной системы Windows. Напомним вам, что примерно месяц назад был анонсирован флагманский чип X Elite, а на этой неделе официально представлена слегка урезанная версия под названием X Plus. Бюджетный чип X Plus присоединился к трем немного отличающимся чипам X Elite, тем самым окончательно сформировав семейство из четырех процессоров для ноутбуков с ОС Windows. Версия Plus будет конкурировать с процессорами среднего уровня компаний AMD, Intel и Apple, когда поступит в продажу вместе с другими чипами X Elite позднее в этом году.

реклама

Главное различие между X Plus и X Elite заключается в том, что процессоры Elite имеют 12 ядер Oryon, в то время как в Plus их всего 10. Однако другие характеристики у этих чипов схожи - все четыре процессора Snapdragon X оснащены нейронным сопроцессором (NPU) для задач искусственного интеллекта. Qualcomm утверждает, что ее NPU может обеспечить производительность 45 TOPS, что значительно превосходит процессоры искусственного интеллекта в процессорах AMD и Intel, производительность которых в настоящее время оценивается примерно в 10–16 TOPS. Новая версия Plus также имеет более низкую тактовую частоту, чем высокопроизводительные чипы Elite, и не поддерживает двухъядерный турборежим.

Чипы Qualcomm имеют неудобную и почти неразборчивую схему названий.

Qualcomm сделала несколько громких заявлений относительно своих чипов Snapdragon X, особенно в сравнении с последними процессорами Intel Meteor Lake. Компания заявляет, что ее чипы в целом более мощнее, а также делает акцент на энергоэффективности, которая всегда является сильной стороной процессоров на базе Arm, таких как Apple M-серии. Qualcomm утверждает, что Plus может обеспечить такую же производительность, как и Intel Core Ultra 7 155H в Cinebench, но при этом потребляя на 39% меньше энергии. При одинаковом уровне энергопотребления, по словам Qualcomm, Plus на 28% быстрее Meteor Lake. Компания также утверждает, что интегрированный графический процессор соответствует по производительности графике Arc в Meteor Lake, но при этом потребляет на 50% меньше энергии, по крайней мере, в одном тесте 3DMark.

Зарубежным журналистам удалось посетить брифинг Qualcomm, там они смогли провести сравнительное тестирование обоих процессоров Snapdragon (Elite и Plus) с процессором Intel Meteor Lake. Хотя возможность запуска тестов всегда приветствуется, есть одно замечание: эти тесты были предварительно выбраны и запущены на ноутбуках Qualcomm. Тем не менее, используемый для теста процессор Intel Core Ultra 7 155H является третьим по производительности чипом в линейке Meteor Lake, содержащий 16 ядер (шесть производительных, восемь энергоэффективных и два с низким энергопотреблением).

Qualcomm стремится стать лидером в отрасли по части самых запутанных названий чипов.


Тестирование показало, что чипы Qualcomm X Elite и Plus фактически быстрее процессоров Intel в многоядерных вычислительных тестах, таких как Cinebench, Blender и Geekbench. Чип Plus вытеснил чип Core Ultra 7, а чип Elite вообще уничтожил его по всем направлениям. Одноядерные тесты были примерно равными между чипами Plus и Core Ultra, но Elite по-прежнему был самым быстрым.


Для игр Qualcomm предложила только один тест — 3DMark Wild Life Extreme. Результаты этого теста были неубедительными, поскольку журналисты протестировали две системы с Core Ultra 7, и обе машины показали совершенно разные результаты. Несмотря на неоднозначные результаты, можно с уверенностью сказать, что чипы Qualcomm X будут конкурентоспособными, хотя нам придется дождаться независимых тестов, прежде чем мы точно узнаем, насколько они будут конкурентоспособны в целом.

Тем не менее, уже сейчас очевидно, что выход Qualcomm на рынок мобильных процессоров окажет большое влияние. Чипы X Elite и Plus выглядят высококонкурентоспособными предложениями, но стоит отметить, что сравнение проводилось с существующими решениями AMD, Intel и Apple. Однако, когда эти чипы появятся в реальных ноутбуках позднее в этом году, их конкуренты будут близки к выпуску процессоров следующего поколения Arrow, Lunar Lake, Zen 5 и Apple M4. Это будет настоящая королевская битва между четырьмя титанами, которую мы с нетерпением ждем.

#qualcomm #npu #нейронный процессор #qualcomm snapdragon x plus
+
Написать комментарий (0)
Qualcomm обвинили в несоответствии реальной производительности чипов Snapdragon X и заявленной
Qualcomm представила процессоры Snapdragon X Elite и Plus для ноутбуков
Qualcomm представила свои однокристальные системы Snapdragon X для ноутбуков с Windows
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
49
Минобороны Норвегии: Российская армия модифицируется гораздо быстрее, чем ожидалось на Западе
5
Кладоискатель из Вьетнама сообщил о тоннах золота, спрятанных на дне реки
+
Шольц: решение Берлина по поставкам ракет Taurus Киеву остаётся прежним
5
В Свердловской области построят завод по производству микропроцессоров
9
В Японии торговый автомат Gacha выдал процессор Intel Core i7-8700 всего за 3 доллара
6
Компания X подтверждает, что приложение для просмотра видео на ТВ скоро появится
2
Дуров намекнул на неизбежные изменения в Telegram для пользователей с SIM-картами украинских операторов
5
Найден новый способ установки Windows 11 на неподдерживаемые системы
2
Американские автодилеры грозят судом компании VW, которая запускает новый бренд электромобилей
1
Из-за огромного потребления и стоимости OpenAi может выпустить не GPT-5, а GPT-4.5
1
Sony представляет домашнюю аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и IMAX
1
Guardian: Запоздалость западной помощи сыграла на руку стремительно продвигающимся вперед ВС России
+
National Interest: «Ланцет» входит в пятёрку самых смертоносных дронов
+
Valve внесла изменения в политику возмещения средств в Steam: время раннего доступа за предзаказ игры теперь тоже будут учитывать
+
В Беларуси среди военных инженеров идут планомерные работы по созданию лазерного оружия
+
Galaxy Z Fold 6 будет доступен в пяти цветовых вариантах
+
РФ заменяет на переднем крае дроны "Орлан" новыми дронами "Zala" и "SuperCam"
+
Вариация "Царь-мангала" в версии для З-СТС "Ахмат" появилась в зоне СВО
+
Apple назначила дату следующей весенней презентации девайсов и гаджетов на 7 мая
+

Популярные статьи

Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
20
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
53
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
23
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
194
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
29
"Охотники за привидениями: Леденящий ужас" - субъективное мнение о фильме (и не только о нем)
3
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
60
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
10
Пять оптимальных связок процессора и материнской платы для экономных геймеров весной 2024 года
11
Почему Linux не для игр на примере игры Forward to the Sky
49

Сейчас обсуждают

Красный Властелин
17:40
Сине-зелёные ржут исключительно по приине врождённого слабоумия, но вы не стесняйтесь, сейчас это вариант нормы.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Чато -- Бот
17:39
А что ещё остаётся делать пендосам, кроме как понтоваться из-за лужи, скрежеща при этом зубами от бессилия.
Зеленский: западная авиация должна защищать Украину так же, как и Израиль
Скиталец
17:39
Ну такое себе сравнение конечно... Без электричества ты Не проживёшь, welcome to каменный век. Все эти видеокарты это всё полное дерьмо, выживает сильнейший как говорится. И я на стороне победителя. ...
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Красный Властелин
17:39
Так и есть, бюджет фейкомётства у нивидии превышает затраты на рисёрч.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
daimos
17:38
Ну я не пидор, извини, что разочаровал. Вперед и с песней дальше - за красное будущее!
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Красный Властелин
17:38
Известно, что покпвтели нивидии никогда не отличались интеллектом, но iq в 21 очко, это, пожалуй, впервые. Карты 4090 не несут в ремонт, потому, что у вас нищих гоев на них нет денег, максимум 3050.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Vorvort
17:38
Мне на всех отморозков здоровья не хватит, по - этому отдыхай.
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Кошмар краснозадых
17:37
Объективно - жопами тут дымят краснозадые, сине-зелёные просто ржут над вами.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Красный Властелин
17:36
Всё просто, есть БОГИ и убогие. У первых - карты АМД, у вторых - весь остальной мусор, даже в сортах разбираться не буду.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Nvidia&Intel Hater
17:36
изза таких пидаров как ты и игнорят,мне похер до вротврота,ты сам тут пидарские речи ведешь
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем