Компания Qualcomm станет серьезным конкурентом на рынке ноутбуков с операционной системой Windows.

Вчера компания Qualcomm приоткрыла завесу тайны над секретным процессором Snapdragon X для операционной системы Windows. Напомним вам, что примерно месяц назад был анонсирован флагманский чип X Elite, а на этой неделе официально представлена слегка урезанная версия под названием X Plus. Бюджетный чип X Plus присоединился к трем немного отличающимся чипам X Elite, тем самым окончательно сформировав семейство из четырех процессоров для ноутбуков с ОС Windows. Версия Plus будет конкурировать с процессорами среднего уровня компаний AMD, Intel и Apple, когда поступит в продажу вместе с другими чипами X Elite позднее в этом году.

реклама

Главное различие между X Plus и X Elite заключается в том, что процессоры Elite имеют 12 ядер Oryon, в то время как в Plus их всего 10. Однако другие характеристики у этих чипов схожи - все четыре процессора Snapdragon X оснащены нейронным сопроцессором (NPU) для задач искусственного интеллекта. Qualcomm утверждает, что ее NPU может обеспечить производительность 45 TOPS, что значительно превосходит процессоры искусственного интеллекта в процессорах AMD и Intel, производительность которых в настоящее время оценивается примерно в 10–16 TOPS. Новая версия Plus также имеет более низкую тактовую частоту, чем высокопроизводительные чипы Elite, и не поддерживает двухъядерный турборежим.

Чипы Qualcomm имеют неудобную и почти неразборчивую схему названий.

Qualcomm сделала несколько громких заявлений относительно своих чипов Snapdragon X, особенно в сравнении с последними процессорами Intel Meteor Lake. Компания заявляет, что ее чипы в целом более мощнее, а также делает акцент на энергоэффективности, которая всегда является сильной стороной процессоров на базе Arm, таких как Apple M-серии. Qualcomm утверждает, что Plus может обеспечить такую же производительность, как и Intel Core Ultra 7 155H в Cinebench, но при этом потребляя на 39% меньше энергии. При одинаковом уровне энергопотребления, по словам Qualcomm, Plus на 28% быстрее Meteor Lake. Компания также утверждает, что интегрированный графический процессор соответствует по производительности графике Arc в Meteor Lake, но при этом потребляет на 50% меньше энергии, по крайней мере, в одном тесте 3DMark.

Зарубежным журналистам удалось посетить брифинг Qualcomm, там они смогли провести сравнительное тестирование обоих процессоров Snapdragon (Elite и Plus) с процессором Intel Meteor Lake. Хотя возможность запуска тестов всегда приветствуется, есть одно замечание: эти тесты были предварительно выбраны и запущены на ноутбуках Qualcomm. Тем не менее, используемый для теста процессор Intel Core Ultra 7 155H является третьим по производительности чипом в линейке Meteor Lake, содержащий 16 ядер (шесть производительных, восемь энергоэффективных и два с низким энергопотреблением).

Qualcomm стремится стать лидером в отрасли по части самых запутанных названий чипов.





Тестирование показало, что чипы Qualcomm X Elite и Plus фактически быстрее процессоров Intel в многоядерных вычислительных тестах, таких как Cinebench, Blender и Geekbench. Чип Plus вытеснил чип Core Ultra 7, а чип Elite вообще уничтожил его по всем направлениям. Одноядерные тесты были примерно равными между чипами Plus и Core Ultra, но Elite по-прежнему был самым быстрым.





Для игр Qualcomm предложила только один тест — 3DMark Wild Life Extreme. Результаты этого теста были неубедительными, поскольку журналисты протестировали две системы с Core Ultra 7, и обе машины показали совершенно разные результаты. Несмотря на неоднозначные результаты, можно с уверенностью сказать, что чипы Qualcomm X будут конкурентоспособными, хотя нам придется дождаться независимых тестов, прежде чем мы точно узнаем, насколько они будут конкурентоспособны в целом.

Тем не менее, уже сейчас очевидно, что выход Qualcomm на рынок мобильных процессоров окажет большое влияние. Чипы X Elite и Plus выглядят высококонкурентоспособными предложениями, но стоит отметить, что сравнение проводилось с существующими решениями AMD, Intel и Apple. Однако, когда эти чипы появятся в реальных ноутбуках позднее в этом году, их конкуренты будут близки к выпуску процессоров следующего поколения Arrow, Lunar Lake, Zen 5 и Apple M4. Это будет настоящая королевская битва между четырьмя титанами, которую мы с нетерпением ждем.