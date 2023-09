Возможность увидеть новую гибридную консоль была предоставлена только доверенным партнерам, а релиз может состояться в конце следующего года.

Nintendo не боится экспериментировать со своим игровым оборудованием, и это действительно окупилось с выходом игровой приставки Switch. С момента выпуска в 2017 году эта портативная консоль на базе ARM была продана в количестве 130 миллионов единиц, что примерно втрое больше, чем у PlayStation 5, и даже больше, чем у более старой PS4. В последнее время ходит много слухов о преемнике Switch, и похоже, что новая приставка уже почти готова к выпуску. На недавнем мероприятии Gamescom компания Nintendo якобы продемонстрировала Switch 2, но только нескольким доверенным партнерам-разработчикам было разрешено взглянуть на нее.

Официально Nintendo должна была представить на Gamescom только несколько новых игр - необычный проект Super Mario Bros. Wonder, который является ремейком Super Mario RPG и новую игру WarioWare. Эти игры появятся на нынешней Switch как раз к новогодним праздникам. Так что не стоит выбрасывать Switch на свалку - на стареющую гибридную консоль еще выйдет много отличного контента.

Инсайдеры больше не сообщают никакой информации про Switch Pro, так что следующим логичным шагом Nintendo должен стать новый полноценный преемник Switch. Первые сведения об участии Switch 2 на выставке Gamescom поступили от Eurogamer, источники которого сообщают, что Nintendo показала своим доверенным партнерам демо-версию игры Zelda: Breath of the Wild, улучшенную для более мощного "железа" Switch 2. Издание подчеркивает, что это была всего лишь технодемо, а не полная версия игры, готовая к переизданию. Руководство Nintendo рассчитывает, что обновленная Breath of the Wild будет продаваться так же хорошо, как и оригинал.

Вслед за этими новостями, издание VGC подтвердило из собственных источников, что Nintendo тайно продемонстрировала Switch 2. Они также утверждают, что Nintendo показала на новой Switch 2 демонстрационную версию игры The Matrix Awakens на движке Unreal Engine 5 от Epic (видео ниже). Эта демка гораздо продвинутее всех игр, которые может тянуть текущее железо Switch, но те, кто ее видел, ещё говорят, что она работала очень плавно благодаря масштабированию Nvidia DLSS. Эта технология позволяет получать изображения с более низким разрешением и масштабировать его с помощью искусственного интеллекта до более высокого разрешения, сохраняя при этом резкость. Демоверсия также включает в себя более реалистичное освещение с трассировкой лучей, с которым текущая Switch не может справиться.





Nintendo Switch работает на чипе Nvidia Tegra X1, том же процессоре, который компания Nvidia уже более десяти лет устанавливает в свои ТВ-приставки. На данный момент Nvidia не объявила о преемнике этого чипа, поэтому неизвестно какой чип будет отвечать за графику в новой приставке. Если Switch 2 использует технологию масштабирования искусственного интеллекта Nvidia, это означает, что у нее будет новая, более мощная система-на-чипе Tegra. VGC получила информацию от инсайдеров, что Switch 2 продолжит традицию гибридной консоли Switch. Новый и более энергоэффективный чип может сделать портативную приставку более производительной и при этом увеличит время автономной работы устройства.

Официальной информации о том, когда мы увидим новую Switch 2, нет, но слухи указывают на ее дебют в конце 2024 года. Если это правда, то Nintendo, скорее всего, начнет делиться первыми подробностями о консоли в начале следующего года.