Atomic Heart впечатления без спойлеров. Лицензия VS Бесплатная версии.
реклама
Часть 1 Скачивание и установка.
С уходом множества игровых площадок единственный вариант для приобретения лицензии это VKPlay. При запуске скачивания ДИСТРИБУТИВА я указал старый добрый HDD диск, чтобы потом уставить с него на SSD.
СОВЕТ: это не дистрибутив как написано, а сама игра ставьте сразу на SSD.
В итоге я играл под кряхтение HDD, но игра работала без статоров.
реклама
Начало скачивания ввело в уныние, показав 101 день для скачивания:
В итоге все оказалось хорошо - появилась скорость, и в день релиза через 4 часа игра была установлена:
реклама
Часть 2 Запуск и впечатления
Проверяем на что способна следующая конфигурация компьютера в новой игре:
Монитор FHD 75Hz
Процессор Ryzen 7 5700X
реклама
Видеокарта RTX 3070
Память 32GB 3200 MHz CL 16
Ставим атомный пресет:
Русский язык озвучки меняется только из главного меню. Озвучка очень хорошая, кроме пискляво-противных роботов.
Удивляемся не работающему в этой игре мониторингу MSI Afterburner. Запускаем мониторинг NVIDIA клавишами Alt+R.
На отрытых пространствах красивая графика (не люблю мыло на картинке поэтому настройка в игре резкость на максимуме, FSR и DLSS поэтому выключено:
Желаемые 75 кадров с красивой картинкой новинка выдает как в «коридорах»:
Так и на открытых локациях:
Нагрузка на видеокарту в коридорах в 2 раза ниже чем на открытых местах. Процессор не нагружен, упор всегда будет в видеокарту.
Часть 3 «Бесплатная» версия игры из интернета.
1) Бесплатная версия очень сложна в прохождении, сложность игры запредельная даже на минимуме.
2) Постоянные вылеты игры:
3) Неожиданные падения FPS (помогает только перезагрузка):
Итог:
Игра очень запомнилась и понравилась: красиво, сюжетно и эпично – это то, что мы все так долго ждали. Самый главный недостаток я прошёл её за 3 дня.
P.S. Проходя игру не торопитесь, посещайте все секретные места и лутайте все что можно.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила