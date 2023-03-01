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Atomic Heart впечатления без спойлеров. Лицензия VS Бесплатная версии.

Операция атомное сердце очень атмосферно – советская игра, с красивой и плавной графикой. Насыщенные бои. Множество интересных головоломок: замков, секретных полигонов. Необычное оружие. Хороший юмор – понятный советскому человеку. Ну и конечно интрига сюжета.
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Часть 1 Скачивание и установка.

С уходом множества игровых площадок единственный вариант для приобретения лицензии это VKPlay. При запуске скачивания ДИСТРИБУТИВА я указал старый добрый HDD диск, чтобы потом уставить с него на SSD.

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СОВЕТ: это не дистрибутив как написано, а сама игра ставьте сразу на SSD.

В итоге я играл под кряхтение HDD, но игра работала без статоров.

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Начало скачивания ввело в уныние, показав 101 день для скачивания:

В итоге все оказалось хорошо - появилась скорость, и в день релиза через 4 часа игра была установлена:

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Часть 2 Запуск и впечатления

 Проверяем на что способна следующая конфигурация компьютера в новой игре: 

Монитор FHD 75Hz

Процессор Ryzen 7 5700X

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Видеокарта RTX 3070

Память 32GB 3200 MHz CL 16

Ставим атомный пресет:

Русский язык озвучки меняется только из главного меню. Озвучка очень хорошая, кроме пискляво-противных роботов.

Удивляемся не работающему в этой игре мониторингу MSI Afterburner.  Запускаем мониторинг NVIDIA клавишами Alt+R. 

На отрытых пространствах красивая графика (не люблю мыло на картинке поэтому настройка в игре резкость на максимуме, FSR и DLSS поэтому выключено:

Желаемые 75 кадров с красивой картинкой новинка выдает как в «коридорах»:

Так и на открытых локациях:

Нагрузка на видеокарту в коридорах в 2 раза ниже чем на открытых местах. Процессор не нагружен, упор всегда будет в видеокарту.

 

Часть 3 «Бесплатная» версия игры из интернета.

1) Бесплатная версия очень сложна в прохождении, сложность игры запредельная даже на минимуме.

2) Постоянные вылеты игры:

3) Неожиданные падения FPS (помогает только перезагрузка):


Итог:

Игра очень запомнилась и понравилась: красиво, сюжетно и эпично – это то, что мы все так долго ждали. Самый главный недостаток я прошёл её за 3 дня.

P.S. Проходя игру не торопитесь, посещайте все секретные места и лутайте все что можно.


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