Вечный вопрос, какой видеорегистратор выбрать – с одной камерой или двумя? Насколько я могу судить по ассортименту брендов, покупатели все чаще склоняются к двухканальной съемке. Это позволяет получить почти панорамный обзор, улучшает защиту от автоподстав. Да и контроль зоны за багажником будет не лишним при охранной парковочной съемке. Поэтому в данной подборке я сосредоточусь на устройствах, которые позволяют контролировать обстановку не только спереди, но и сзади.

Само собой, двухкамерные регистраторы можно разделить как по цене, так и особенностям – и в каждой категории будут свои фавориты. Такой подход гораздо полезнее, чем очередной список типа ТОП-10 устройств с непонятными параметрами отбора. В моем материале нашлось место 14 моделям, которые заслуживают внимания. Критерии выбора простые – личный опыт и тесты, хорошо зарекомендовавший себя бренд, высокое качество записи и конечно же отзывы пользователей.

Теперь о ценах. Они в нынешних реалиях очень – подчеркиваю, очень динамичные. Цена на отдельно взятой площадке может запросто меняться в рамках 2-7 тыс руб (да, такой серьезный разброс). Например, по одной модели на момент начала написания статьи устройство было гораздо выгоднее купить на OZON, а спустя буквально сутки – уже на Яндекс Маркет. И вполне возможно, что через пару дней ситуация снова изменится. Поэтому я воздержусь от конкретной стоимости по каждой модели и сильно рекомендую перед покупкой посетить разные маркетплейсы. И не забываем соцсети и официальные сайты брендов – там очень часто можно найти скидки по различным поводам.

Лучший бюджетный видеорегистратор с камерой заднего вида

Очень многие водители не горят желанием платить значительную сумму за видеорегистратор, поэтому сразу же пройдемся по бюджетному сегменту. Сюда можно отнести устройства в диапазоне 5-10 тыс руб.

1. Neoline Flash 2K Wi-Fi Dual

Модель ведет съемку в разрешении 2К – и при этом с HDR, когда каждый кадр складываются из двух с разной экспозицией (яркостью). Это фишка с повышенной нагрузкой на процессор, встречается редко – и обычно у моделей раза в два дороже. Особенность важная, так как серьезно уменьшает ночью засветку госномеров, а днем – отрабатывает сложные сцены, например, когда часть кадра в тени – или при заезде против солнца.

Дополняет «железо» светосильный F/1.7 объектив. Угол обзора самый широкий из возможных, 170°. Тыльный модуль – устанавливается на багажнике, защищен по IP67, есть ассистент парковки. Съемка ведется в Full HD при 120°, поддерживается парковочная запись.

Корпус модели компактный, но с экраном для слежения за статусом работы, чтобы не ориентироваться только по диодам. Основное управление и доступ к файлам возложены на Wi-Fi и смартфон. Для повышения надежности используется перезаряжаемая батарейка «MS Battery», по сути, аналог суперконденсатора.

2. Roadgid Duo 4

2. Roadgid Duo 4

У модели почти 600 отзывов на Яндекс Маркет и средняя оценка 4,5 балла – довольно наглядный показатель качества/надежности. Уточню, что все-таки на данном маркетплейсе граждане чаще всего оставляют предметные отзывы, а не «упаковка качественная, пришло быстро» как на других площадках.

Основная камера работает при связке CMOS-сенсора GalaxyCore 2053 и процессора Germid GPCV6248, угол Full HD съемки 140 градусов. Уровень съемки как днем, так и ночью хороший, без откровенного «мыла» и артефактов. Порадовала запись в темноте и минимум засветки госномеров в кадре.

Обращает на себя внимание большой 3-дюймовый IPS экран. На мой взгляд, модель прежде всего пригодится, если водителю необходим ассистент парковки. Задняя камера у Roadgid Duo 4 – внешняя, с влагозащитой, ведет HD-запись. Как только начинается движение задним ходом, картинка с задней камеры выводится на экран регистратора, с парковочными линиями. Из приятных особенностей отмечу поддержку Wi-Fi и управление со смартфона, а также симметричный порт питания Type C, что исключает возможность вставить штекер неправильно и сломать.

3. 70mai Dash Cam A200 + задняя камера

3. 70mai Dash Cam A200 + задняя камера

Отличный бюджетник с вариантами записи на любой вкус. Желающие получить повышенную частоту кадров могут выбрать Full HD 60 fps. Если важнее выравнивание яркости в условиях перепада освещения – выставляем 1080p HDR и 30 fps. Тем временем задняя камера RC11 в любом случае будет снимать с Full HD 25 fps. Основной модуль имеет достаточный, но не слишком широкий угол обзора 130°. Дополнительно 70mai заявляет фирменный алгоритм ночной съемки 70mai Night Owl Vision со снижением цифрового шума и количества бликов.

Мне импонирует дизайн корпуса, когда при желании основную часть регистратора можно скрыть за зеркалом заднего вида – или за полосой тонировки. Управление происходит как на 2” экране, так и по Wi-Fi со смартфона. Придраться можно к устаревшему порту microUSB, литиевой батарее и отсутствию порта питания в креплении, но подобные особенности мы видели хотя бы в Roadgid Duo 4 – и они компенсируется невысокой ценой устройств. Да, если докупить кабельный комплект 70mai UP02 для прямого питания, 70mai Dash Cam A200 обеспечит почти панорамную охранную съемку на парковке.

Топ видеорегистраторов 4K с двумя камерами

1. TrendVision DriveCam Real 4K GPS 2CH

1. TrendVision DriveCam Real 4K GPS 2CH

Топовая модель на базе матрицы Sony IMX415 с честной съемкой в разрешении 4K Ultra HD. Данный сенсор крайне популярен у российских и не только брендов, но конкретно у серии Drivecam заметна работа пряморуких специалистов по части улучшения ночной съемки и записи с широким динамическим диапазоном. К этому прибавляем CPL-фильтр, который днем убирает блики от солнца, а в сумерках/ночью – от фонарей дорожного освещения.

Выносная Full HD камера устанавливается на багажнике и помимо съемки позволяет активировать режим ассистента парковки. Трансляция с парковочными линиями ведется на большой 3-дюймовый IPS-экран. Важная особенность – у модели магнитное быстросъемное крепление, в которое подключается для питания не только передняя, но и задняя камера. Поэтому корпус «основного» регистратора лишен проводов, его без проблем можно быстро снять, если не желаете оставлять камеру на парковке. У большинства 2-камерных аппаратов так не получится – у них питание тыльного модуля обычно включается в корпус с передней камерой.

Помимо видеофиксации, аппарат выполняет функции GPS-информатора с базами по России и СНГ (ежедневное обновление). Нестандартное решение – бесконтактный сенсор жестов, позволяющий отключить звук предупреждения или сделать фото взмахом руки. Ожидаемые для современного регистратора особенности типа Wi-Fi и суперконденсатора – присутствуют.

2. Neoline Argus Dual



2. Neoline Argus Dual

Альтернатива для тех, кто ценит более скромные габариты. Модель интересна тем, что с одной стороны это весьма компактный аппарат, а с другой – тут и дисплей есть, и GPS-оповещение о камерах. Более того, экран – 3,19”, то есть казалось бы весьма крупный. Однако за счет вытянутого дисплея устройство получилось небольшим. Доступ к видео и настройкам также возможен со смартфона по Wi-Fi.

Как и большинство 4K регистраторов, модель работает на базе сенсора Starvis IMX415, дополняет ее 7-линзовый тайваньский объектив и CPL-фильтр. Задняя камера – внешняя, ведет запись Full HD при 25 к/с. Угол обора оптимальный, связка 140° + 120°. Как и принято у Neoline, поддерживается охранная съемка на парковке. В качестве бонуса – комплекс систем безопасности LDWS, FCWS и FVSA. Это скорее забавные фишки, так как для их работы требуется ясная погода и хорошая разметка.

3. 70mai Dash Cam A810 + Rear Cam Set





3. 70mai Dash Cam A810 + Rear Cam Set

Как только 70mai научится ставить суперконденсаторы вместо литиевых батарей, модели бренда определенно будут занимать у меня первые места. А пока вновь наблюдаем технически самый передовой аппарат, чью надежность все-таки серьезно снижает литиевый аккумулятор.

Фронтальная камера ведет съемку с CMOS-матрицей Sony Starvis 2 IMX678, светосильным объективом F/1.8 и углом обзора 150 градусов. Модель примечательна тем, что способна выдавать аппаратный HDR (каждый кадр «склеен» из двух с разной яркостью) – не только на переднюю, но и заднюю камеру. За это спасибо мощному процессору Novatek NT96580. С тыла видеонаблюдение ведет Full HD модуль с 25 к/с и углом 130 градусов.

Охранная парковка интересна тем, что заявлено ИИ-обнаружение граждан, которые могут угрожать сохранности автомобиля. То есть, запись будет включаться далеко не по каждому шевелению в кадре. Действительно сильной стороной A810 является опция онлайн-регистратора при условии покупки дополнительного комплекта.

Лучший мультимедийный видеорегистратор с Android Auto и Apple CarPlay

У таких устройств встроенный видеорегистратор чаще всего присутствует по очень сильно остаточному принципу. Настолько, что в характеристиках бренды указывают в лучшем случае разрешение съемки. Приятных исключений – буквально несколько, поэтому я приведу всего две модели, чье качество съемки и надежность не вызывают сомнений.

1. Neoline Smartway



1. Neoline Smartway

В основной массе подобные устройства – весьма габаритные, с экраном 8-11 дюймов, из-за чего могут существенно перекрывать обзор. Neoline Smartway – совсем другое дело. Модель обладает 6-дюймовым экраном, который занимает всю лицевую сторону (т.е. получается почти безрамочный фронт) – и потому устройство достаточно компактное. Предусмотрена установка как на панель, так и на лобовое стекло, причем последний способ особенно популярен у пользователей устройства. Кронштейн магнитный, поэтому при необходимости Smartway можно в одно мгновение снять – или установить.

Съемка ведется в честном 2К разрешении, также можно выбрать 4К с интерполяцией. Задняя камера ожидаемо снимает в Full HD. По углам обзора полный порядок, связка 160°+120°. Охранная съемка, ассистент парковки – присутствуют.

2. TrendVision CarPlay Mirror

2. TrendVision CarPlay Mirror

TrendVision предлагает широкий выбор регистраторов-накладок, но особенно хорошо бренду удаются флагманские модели. На мой взгляд, совместить Android Auto и Apple CarPlay с 11-дюймовым сенсорным IPS-экраном – решение отличное. Ведь вся площадь дисплея находится как бы на месте зеркала заднего вида – и вообще не влияет на обзор водителя. А широкий дисплей максимально удобен в сценариях, когда его разбивают на два экрана (например, на одном – навигация, на втором – музыка). Возможна настройка отключения по таймеру, например через 30 секунд после отсутствия действий, чтобы не отвлекать водителя.

Съемка ведется в 4K (интерполяция) либо в Real 2K, задняя камера предлагает честное Full HD. Угол обзора – 150° фронт и 140° тыл. Последний особенно порадовал – у внешних задних модулей чаще встречается диапазон 100-120 градусов. Установлен достаточно мощный процессор MStar 8826, который и «вывозит» одновременную съемку с двух камер и работу Android Auto или Apple CarPlay. Поддерживается как парковочный ассистент, так и охранная съемка на парковке (требуется докупить кабель TrendVision HardWare Kit).

Лучший видеорегистратор с радар-детектором (антирадаром) и задней камерой

Ведущие производители комбо-регистраторов старательно игнорирую сегмент двухкамерных устройств и предлагают только варианты с одной камерой. Поэтому – привожу модели брендов, которых я бы расположил сразу за такими «монстрами» качественного детектирования радаров как Neoline, SilverStone F1 и Inspector.

1. Roadgid Premier 4 Pro 2CH

1. Roadgid Premier 4 Pro 2CH

Больше года российский рынок комбо-регистраторов «вращается» вокруг хоть и качественной, но уже порядком поднадоевшей матрицы Sony IMX415. Зарубежные бренды вовсю с ней экспериментируют, тогда как у нас вот-вот проглядываются первые лучики Sony Starvis2 IMX678, который и качеством съемки интересен, и записью в 4К HDR.

Roadgid оказался на передовой, так как не просто выпустил с ней регистратор – еще и с радар-детектором. И не «для галочки», а с LNA-усилителем. Я все гадал, каких умопомрачительных денег могла бы стоить связка IMX678+LNA в России, не говоря о комплекте с задней Full HD камерой. И вот ответ, около 27 000 руб. Совсем даже не как «крыло самолета».

Если оставить в стороне новый уровень 4K съемки, в остальном это классический бодрый комбик на патч-антенне. CPL-фильтр, широкий угол 170°, магнитное крепление со сквозным питанием, суперконденсатор, ассистент парковки, охранная съемка на парковке, все есть. Еще улучшили Wi-Fi, теперь это 5 ГГц для повышения скорости связи со смартфоном.

2. iBOX EVO 4K + камера заднего вида RC FHD11

Подробнее на Яндекс Маркет

Бренд iBox интересен тем, что у всех своих комбо предусмотрел возможность подключения задней камеры. И отдельно продает эти самые камеры, причем в двух вариантах, для установки в салоне или на багажнике. Или предлагает комплекты на маркетплейсах. Это здравый подход, так как покупатель может либо сразу выбрать нужный набор, либо докупить нужную камеру чуть позже – если посчитает необходимым.

Оптимальным с точки зрения видеосъемки и детектирования я бы назвал iBOX EVO 4K. Как можно понять из названия, запись ведется в 4К с предельно широким углом 170°, а «под капотом» ожидаемо Sony IMX415. Процессор приличный, хоть и не самый мощный, SigmaStar 8629. Съемку призваны улучшить алгоритм WDR и CPL-фильтр. Задняя внешняя камера заслуживает похвалы, это Full HD модуль на матрице GalaxyCore 2053 с углом 160°. Такой угол встречается с тыла крайне редко, как правило в лучшем случае 120-140°.

Патч-антенна работает с LNA-усилителем, основной сигнатурный режим отсекает ложные срабатывания. Встроен датчик жестов – чтобы выключить звук текущего оповещения взмахом руки в районе экрана регистратора.

3. Daocam Combo wifi 2ch

3. Daocam Combo wifi 2ch

Модель без LNA и 4K, зато с очень хорошей съемкой Full HD, скромными габаритами и относительно доступной ценой. Достойный выбор, если детектирование на трассе – в наименьшем приоритете, а прежде всего нужен качественный GPS-информатор. При условии, что в вашем городе GPS работает более-менее стабильно.

О цене – в данный момент на маркетплейсах двухкамерная версия оценивается в какие-то фантастические 24-25 тыс руб, поэтому лучше всего приобретать устройство на сайте бренда, там оно обойдется в замечательные 17 490 руб. За эти деньги получаем фронт Full HD с матрицей Sony IMX307 и 170°, тыл – Full HD с ассистентом парковки. Предупреждения наблюдаем на крупном 3-дюймовом экране, а при необходимости выключаем звук оповещения благодаря датчику жестов. Wi-Fi поддерживается, обновление GPS-баз происходит ежедневно. Единственный нюанс – поддержка карт памяти до 64 Гб. Впрочем, для Full HD + Full HD этого вполне достаточно.

Лучший 4G LTE видеорегистратор с камерой заднего вида

1. TrendVision Online Air 4G

1. TrendVision Online Air 4G

Регистраторы с онлайн-мониторингом – категория непростая, хватает тонкостей, с которыми бренд может «накосячить». TrendVision Online Air 4G – редкий пример абсолютно стабильного (исхожу в т.ч. из личного опыта) аппарата, который и как регистратор отлично работает/снимает, и с онлайн-доступом к регистратору замечательно справляется.

Онлайн-функции включают возможность в любой момент времени и откуда угодно подключиться к регистратору со смартфона, видеть картинку с камеры «здесь и сейчас», местоположение на карте (пригодится на большой парковке). Также работает двусторонняя голосовая связь. Кстати, камер тут две, так что получаем по сути панорамный визуальный мониторинг. В качестве охранной системы TrendVision Online Air 4G умеет отправлять push-уведомления на смартфон: при срабатывании датчика удара или даже если кто-то завел машину в ваше отсутствие.

Со съемкой полный порядок, добротное Full HD на базе матрицы SC2336 и широкий угол 160°. Охранная парковочная съемка – есть, в ней разрешение интерполируют до 2К. Тыльная камера снимает в HD 720p при 110°. Чтобы было удобно управлять моделью, присутствует большой IPS-экран диагональю 3 дюйма. Комплект поставки нестандартный и расширенный – помимо антибликового CPL-фильтра есть HardWare Kit для прямого постоянного питания от бортсети и работы как онлайн-мониторинга, так и режима записи на парковке.

2. Blackview X CAM

2. Blackview X CAM

Blackview – еще один российский бренд, который специализируется в том числе на онлайн-регистраторах. Только старается не заходить на территорию TrendVision и предлагает модели с другими изюминками. Так, в Blackview X CAM дисплей диагональю 3 дюйма используется по полной программе благодаря Android. Что дает максимально широкие возможности по продвинутым возможностям от навигации до установки GPS-информаторов или иных приложений.

Возможности мониторинга по большому счету не выходят за рамки обычных, разве что Android позволяет реализовать облачное хранилище файлов. Но заниматься организацией отдельного сервера хранения придется самому пользователю, бренд сразу об этом предупреждает.

Основная камера ведет съемку Full HD, «железо» не уточняется. Качество немного уступает TrendVision Online Air 4G, зато угол обзора максимально широкий, 170 градусов. Задняя камера устанавливается над госномером, соответственно подходит как «глазок» ассистента парковки. Порадовал внешний GPS/ГЛОНАСС приемник, он внешний и потому особенно полезен в машинах с атермальными стеклами, когда нужна установка модуля в радиопрозрачную зону.

3. 70mai Dash Cam A510 + Rear Cam Set

3. 70mai Dash Cam A510 + Rear Cam Set

В ассортименте 70mai есть несколько моделей, которые не имеют слот для SIM-карты, но поддерживают возможность удаленного доступа. A510 – один из таких аппаратов. Чтобы онлайн-мониторинг начал работать, требуется докупить комплект 70mai 4G Hardwire Kit UP04 с тем самым слотом. Пользователю будет доступна картинка в реальном времени, уведомления о срабатывании датчика удара и GPS-поиск местоположения машины на карте. Россия входит в официальный список поддерживаемых стран, а беспроблемную работу подтверждают отзывы блогеров на Drive2.

В устройстве установлена актуальная матрица Sony IMX675, запись ведется в разрешении 2592х1944 точек + HDR с частотой 30 или 60 к/с. Отмечу светосильный F/1.8 объектив. Плюс всякие фирменные алгоритмы улучшения картинки, в том числе ночью. Задняя камера – Full HD при 25 к/с. Для полного счастья разве что CPL-фильтра в комплекте не хватает.

Вместо вывода

В продаже представлен огромный ассортимент самых разных моделей с двумя камерами. Поэтому физически невозможно упомянуть все достойные регистратор в одном материале. Если уважаемый читатель может порекомендовать определенный аппарат исходя из своего опыта – как говорится, «ю ар вэлкам» в комментариях.

