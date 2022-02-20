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Противотанковая артиллерия Вермахта. Блицкриг

Большинство военных экспертов смотрят в прошлое и пользуются своим опытом. Редкие специалисты смотрят в будущее и разрабатывают план.
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Как много звуков и фантазий в слове "Блицкриг". Как мало осознанного понимания этого понятия. Молниеносная война? Что это значит? Во время сбора информации по вопросу поспрашивал, что думают знакомые. Удивлен. Мало, кто понимает, что это такое на самом деле.

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Это вторая статья про Противотанковую артиллерию Вермахта. Начало тут Пролог

Чтобы понимать, откуда ноги растут и почему она именно такая, предадимся теории.

Война в Испании

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Первый военный конфликт Германии и ее бронетанковых войск. Народное ополчение с берданками и противопехотными гранатами ничего не могли противопоставить новейшим бронетанковым войскам. Слабенькие и неказистые PzKpfw I были богами на поле боя. Пулеметное вооружение выкашивало все живое в радиусе своего действия. Существует небольшой сказочный рассказ про встречу новейших немецких PzKpfw I с советскими T-26. Но это скорее миф или случайность. Стоит понимать, на театре военных действий было около 100 немецких  и  300 советских танков. Большинство выходило из строя задолго до того, как вступало в реальные боевые столкновения. Про встречу двух бронированных машин на одном поле боя речи не шло. Уничтожение бронированных черепах ложилось на плечи ополчения. В Испании не было сплошной линии фронта. Стычки проходили возле крепостей и в городах. Тут железные машины чувствовали себя  некомфортно. А вот назойливые действия авиации были видны всем. Они досаждали. Они бесили. Для защиты войск повсеместно использовались 20 мм автоматические пушки, более известные, как 2 cm FlaK 30 (Flugzeugabwehrkanone - зенитное орудие). Либо их аналогиЛегкие в обслуживании и недорогие. Из-за своей распространенности применялись не только против воздушных целей, но и лёгких укрепленийА во второй половине войны еще и против легко бронированных целей. Новейшие советские танки БТ-5 пробивались навылет.

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Зенитные пушки эффективно уничтожали легко бронированные цели. Такую же пушку устанавливали в перспективные танки Pz.Kpfw. II

Танки не воюют с танками

Простая мысль, которую многие не понимают. Встречались ли на поле боя два танка? Да. Уничтожались танки танками? Да! Но это скорее побочный эффект. Случайность. Для понимания этой мысли, стоит привести пример. Зенитная пушка 2 cm FlaK 30 стоила около 3 000 немецких марок. Первый серийный танк Pz.Kpfw. II обходился в 22 000 немецких марок. За стоимость одного танка можно построить 7 пушек. Такой паритет сохранялся всю Вторую мировую войну. Танки были слишком дорогими, чтобы использовать для борьбы с себе подобными.

Блицкриг

Шок контента. Блицкрига не существует. Это газетная выдумка. Кликбейт для газет первой половины XX века. Громкий заголовок для привлечения внимания. Blitzkrieg - красивое обозначение, которое использовали газетчики для описания побед Вермахта в польской компании. После Первой мировой войны никто не ожидал столь скоротечных событий. Кликбейтный заголовок приклеился и стал именем нарицательным.

"Молниеносная война" 

Чтобы объяснить принцип "Молниеносной войны", стоит упомянуть, что такое армия в новейшее время. Это составной организм из двух частей. Действующие вооруженные силы, стоящие на довольствии, требующие содержания. Резервисты, мирные граждане, обученные военному ремеслу, живущие гражданской жизнью, не требующие содержания. Для постановки под ружье резервистов нужно время. Мобилизация проходит за 2-3 недели. Молниеносная война подразумевает под собой принуждение противника к капитуляции ДО окончания мобилизации. Уничтожение малой части вооруженных сил.

План «Вайс» (нем. Fall Weiß)

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Известная в народе как Польская кампания. План быстрого захвата Польской Республики. Основной изюминкой плана стали "Танковые дивизии". Тактические единицы, состоящие из танковых частей, мотопехоты, артиллерии, противотанковых средств, ПВО и частей поддержки. Задачей танковых дивизий был прорыв линии обороны противника, занятие стратегических точек и разгром тылов. Никаких штурмов и лобовых встреч с силами противника. Быстрое продвижение вглубь обороны способствовало развалу обороны. НО! Это не самая важная часть наступательной операции. Вслед за танковыми дивизиями шли пехотные и моторизированные. Их задача - удержание занятых рубежей и отражение контратак. Какими бы мощными и слаженными ни были действия танковых дивизий, какими бы универсальными они ни были по составу, перерезание линий снабжения могло привести к катастрофическим последствиям. 

Pak 36

Расшифровывается как 3,7 cm Panzerabwehrkanone 35/36 (3,7-см противотанковая пушка образца 1936 года)

До начала Великой войны, в недрах германских исследовательских институтов разрабатывалось огромнейшее число систем противодействия  войскам противника. В большинстве своем это были экспериментальные прототипы. Помимо скорострельности, точности, надежности, стоимости, к пушкам в новых условиях и доктринах предъявлялись такие требования как легкость, мобильность, возможность быстрого перемещения силами расчета по полю боя. За пределами боевых действий транспортировка обеспечивалась одной лошадью. Прямым конкурентом Pak 36 выступала более мощная и универсальная Böhler M35 австрийская 47 мм противотанковая пушка с большим пробивным действием. Она не получила распространения из-за заметно меньшей мобильности.


Состав немецких дивизий 1939

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Немецкие дивизии условно можно разделить на три большие группы:

  • Танковые (примерно 15% всей армии)
  • Моторизованные (полностью укомплектованные транспортом пехотные дивизии, примерно 10% всей армии)
  • Пехотные (примерно 70% всей армии)
  • Прочие (специализированные,  легкие  использовались в лесистых и  заболоченных местах; примерно 5%)

Все дивизии состояли из 2-3 полков (танковых, пехотных или моторизованных) в зависимости от комплекта и условий рассредоточения. В каждом полку было по 1 роте 37 мм противотанковых пушек. Каждой дивизии придавались:

  • Артиллерийский полк из 24-х 105мм гаубиц и несколько (у разных полков разная численность) 150 мм гаубиц
  • Инженерный батальон
  • Разведывательный батальон (включал одну роту из 12-ти 37 мм противотанковых пушек)
  • Батальон связи
  • Противотанковый дивизион (три роты по 12-ть 37 мм противотанковых пушек)
  • Тыловые службы (ремонт, топливо, питание, лечение, снабжение, жандармерия, почта)

В общей сложности у дивизии образца 1939 года было 6-7 рот по 12 37 мм противотанковых пушек. Примерно 72-84 пушки на 16 000 человек и 10 км фронта.

Этого было мало. Крайне мало. Артиллерия концентрировалась в танкоопасных местах и были огромные пустые ничем не защищенные места.

ПВО

Для усиления противовоздушной обороны сухопутных войск из арсенала Люфтва́ффе (нем. Luftwaffe — воздушные войска) были дополнительно выделены средства ПВО:

  • 2 cm FlaK 30
  • 3,7 cm FlaK 18
  • 8,8 cm FlaK 18

Последние две цифры в названии обозначают год принятия на вооружение. Если с 2 см автоматической пушкой вопросов нет, то 3,7 cm и 8,8 cm - это сфальсифицированные названия для обхода ограничений версальского договора, где Германии запрещалось разрабатывать средства ПВО.

Отсутствие защитных щитков на зенитных пушках тонко намекает на то, что они не предназначены для борьбы с наземными целями. Но если ОЧЕНЬ нужно.

Противотанковая защита дивизий вермахта была на высоте. Штатные 37 мм пушки, средства ПВО из скорострельных дальнобойных орудий.... Хотя нет. Все еще недостаточно. Германское командование понимало: "Будущая война - это война моторов". Надо БОЛЬШЕ средств противодействия моторизованным средствам противника.

Противотанковые ружья

В межвоенный период Германия разрабатывала огромнейшее число разного вооружения. Тайно. Через подставные компании. На территории других стран. На уровне дивизии или полка оснащение противотанковыми средствами было достаточным. Но на уровне взвода или роты средств было недостаточно. Для занятия и удержания небольшой деревни или хутора нужно  30-70 человек. Выделять для этого отдельную противотанковую роту никто не будет. Со времен Первой мировой войны имелись наработки по противотанковым ружьям. Множество. Разных направленностей. При оккупации Чехии были получены новые образцы. Основной идеей данного типа вооружения было увеличение скорости метаемого снаряда. Чтобы пробить броню, надо чтобы снаряд передал  определенную энергию и разрушил ее. Увеличение энергии можно добиться либо увеличением массы снаряда, либо увеличением скорости снаряда. «E=mc2»

Для танков с противопульной броней это был смертный приговор. Польская кампания поставила крест на таком типе танков. 


Продолжение следует...




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