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Заметки на полях: Уникальная Geforce 820a и немножко про Nvidia Optimus в играх

Люблю редкое и уникальное железо. Вроде обычное и ни чем не примечательное, но есть особая изюминка пощупать то, что другим недоступно.
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Давно увлекаюсь маленькими системами, barebone и устройствами all in one. Примечательно, что о данной нише устройств неимоверно мало информации. Статей про процессоры Atom'ной серии в интернете практически нет. Все что можно найти - рассмотрено поверхностно. А вы знали, что старший  процессор Intel® Pentium® серии Silver J5040 уже догнал по производительности Q9650 и его достаточно для большинства домашних пользователей? А на Intel® Pentium® Silver N6005 (который существует уже год, но ни кто его не видел) в теории можно играть в Ведьмак 3 (720р минимальные настройки 30+ FPS) Но интернет молчит. Прогресс не стоит на месте и проходит мимо большинства.

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На днях попал в руки  моноблок  с обычными характеристиками. Ничего необычного для обывателя. Процессор i3-4150. Видеокарты 2 штуки. Intel HD 4400 и Geforce 820a. Оперативной памяти 8гб. Большой HDD на 500 гб. Хороший 21.5 дюймовый экран на 1080р под защитным стеклом. По мелочам (не в моем экземпляре, а вообще) есть сенсорные модели и уникальная функция - режим монитора. К моноблоку можно подключить стороннее устройство по HDMI и использовать как обычный монитор. Всегда мечтал о такой функции и задавался вопросом - почему моноблоки нельзя использовать как второй экран. Можно выводить изображение из моноблока, но вводить в него нельзя.

Geforce 820a

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Но вернемся к нашей видеокарте. Отмечу — именно с индексом АДля понимания приведу раздел с загрузкой драйверов на официальном сайте, где нет ни единого упоминания данного устройства

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В справочниках по видеокартам, вроде notebookcheck и подобных - так же нет упоминаний. Проверенная утилита GPU-Z читает Bios видеокарты, но не дает правильные сведения о ней. FurMark  ошибается с маркировкой. И это при том, что в диспетчере устройств установлены все драйвера и есть точное обозначение Geforce 820a.

Причем это не единственная видеокарта. В разделе поддержки Lenovo к драйверам на моноблок, упоминается целая россыпь видеокарт с индексом "A"

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Не буду  томить — это обычная Geforce 820m  разогнанная на 20% производителем. Ноутбучная видеокарта вставляется в моноблок и нет необходимости соблюдать теплопакет,  нет упора в нагрев. Можно не ограничиваться официальными спецификациями и выйти за рамки. Эти рамки отодвинуты не на 5-10% как  бывает в настольных видеокартах, а сразу на 20+++. Разогнаны чип и память.

Из стандартных 775 МГц по ядру и 900 МГц по памяти  (а во многих случаях ниже, что бы уложится в TDP) апнута до 954 МГц и 1001 МГц. В этом месте некоторые могут посмеяться над производительностью в районе плинтуса и разгон от нуля до ноля. Но интересен сам факт. Производители могут и практикуют в случае необходимости существенные изменения спецификаций.

Про саму карту Geforce 820a. Это перемаркировка перемаркировки от перемаркировки. Чип GF117 только по Википедии имеет 8 наименований разных поколений. Начиная с 620m и заканчивая 920m. Но если верить сайту videocardz GF117 это бывший GF108 и тут плюсуются еще 7 видеокарт. В сумме 15 моделей. Вы думаете это все? А что про профессиональную графику? Quadro и NVS? Плюсуем сверху 15 видеокарт. В сумме уже 30 разных без усовершенствований от производителя. Легендарная серия. А вы вспомните подобные случаи?

Производительность

Вы знаете, где находится плинтус? Пробовали заглянуть под него? Вот именно там и находится уровень производительности данной видеокарты. Но мы говорим про 2021 год. В далеком 2010 году старт был дан с видеокартой GT430\440... та же затычка вид сбоку. Ее достаточно для игр  VALORANT или WoT. Сегодня в The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition на минимальных настройках 1080р дает 18-20 FPS.  

Разгон

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В моноблоке, как и в ноутбуке, минимальные возможности разгона. MSI Afterburner позволил регулировать  частоту ядра и памяти. Никаких напряжений. По ядру прибавил 162MHz. По памяти 200MHz. В  Furmark рост производительности 20%. Занятно. От роста по ядру нет  прибавки (в приделах погрешности). От разгона памяти линейный рост. Для сравнения выложил скриншот теста встроенной видеокарты Intel HD 4400 в том же моноблоке.


Intel vs nVidia

Интересный момент. Максимальная теоретическая производительность Intel HD 4400 на частоте 1150MHz составляет 368 GFLOPS. Максимальная теоретическая производительность Geforce 820a на частоте 954MHz составляет 366,3 GFLOPS. На бумаге это две одинаковые по производительности видеокарты. На практике, разница практически двухкратная.

Nvidia Optimus

Занятная технология о которой много кто слышал, но мало кто встречал на практике. Суть проста. Авто переключение между встроенной и внешней графикой. Или, если использовать маркетинговый язык с официального сайта. NVIDIA Optimus автоматически, мгновенно и плавно оптимизирует ноутбук, чтобы обеспечить максимальную производительность или лучшее время автономной работы в зависимости от приложения. Красиво звучит. Технология вышла. Специалисты написали пару десятков статей и забыли о ее существовании.

Эксперимент. Обычная нагрузка. Ролик на видеохостинге в 1080р. Пошла нагрузка на встроенную графику. Внешняя простаивает. Включаю дополнительную нагрузку в виде рендера из GPU-Z. ОДНОВРЕМЕННО работают 2 видеокарты. Нет ни какого переключения. Высокую нагрузку обрабатывает Geforce, а низкую продолжает обрабатывать встроенное ядро. Небольшой нюанс мало где озвучиваемый. Не происходит ни какого переключения. У Geforce нет своего видео выхода. Она работает исключительно через intel Graphics.

Когда анонсировали Windows 10 очень много говорили о совместной работе двух видеокарт, причем от разных производителей. В играх это должно было дать  boost в начальном игровом сегменте. Волшебства не произошло. Поматросили тему и забросили. Но не все. 

Долгожитель

Через мои руки прошло много устройств с затычками уровня Geforce GT 520 и никогда не понимал их сути. Практически всегда смотрел на видеокарты такого уровня в устройствах как маркетинговый ход. Мол. люди видят зеленый значок Geforce и охотнее покупают устройство. Разница в цене составляет копейки, а выделенная графика - это выделенная графика. Но при написании статьи нашел множество неочевидных преимуществ о которых не догадывался ранее. При копеечной стоимости вам дают:

  • Дополнительно 1-2гб видеопамяти. Мой моноблок изначально шел с 4 гигабайтами оперативки и в играх лишний 1гб совсем не лишний
  • Охлаждение и сброс частот. Многие ноутбуки в играх сбрасывают частоты видеокарты. Это было кошмаром для Atom'ной серии процессоров. На бумаге они тянут многие игры на минимальных настройках, но слабое охлаждение и выход за рамки TDP убивают всю "непревзойдённую мощь"
  • Параллельная работа двух видеокарт. Можно вывести фильм на второй экран и играть в игрульки без узких мест (крайне актуально для слабых устройств)
  • Реклама и маркетинг. Само собой. Но внутри теплиться мысль, это  не встройка - можно добавить 3 FPS к имеющимся 15 :-)

Продолжение следует...


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geforce 820a intel hd 4400 lenovo s40 nvidia optimus
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