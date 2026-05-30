Мировая премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале в 2025 году, где фильм получил высокие оценки критиков

Сюжет рассказывает историю Анкера (Николай Ли Каас), который выходит из тюрьмы после 15 лет заключения за ограбление. Вернувшись домой, он узнаёт, что деньги закопал его брат Манфред (Мадс Миккельсен), который теперь не помнит место захоронения. Братья отправляются на поиски, и их путешествие превращается в хаотичную и эмоциональную историю о семье, восстановлении доверия и попытках исправить прошлое.

Изображение: Zentropa Entertainments

В главных ролях — Мадс Миккельсен (Mads Mikkelsen) в роли Манфреда и Николай Ли Каас (Nikolaj Lie Kaas) в роли Анкера. Также в фильме снялись Софи Гробёль (Sophie Gråbøl), Николас Бро (Nicholas Bro) и Ларс Ранте (Lars Ranthe). Для Кааса, известного по роли Франкенштейна, это уже шестой совместный проект с режиссером Андерсом Томасом Йенсеном.

Критики отмечают неожиданную сентиментальность ленты и удачный тандем актеров. Луиза Мур из Screen Zealot написала, что картина заставляет зрителей смеяться над абсурдными персонажами, а затем глубоко сопереживать им. Кристофер Ллойд из Film Yap в негативной рецензии заметил, что фильм не особенно смешной и в нём мало экшена.

Фильм выходит в широкий прокат в США 29 мая 2026 года одновременно в кинотеатрах и на цифровых платформах.