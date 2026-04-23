«Четыре ядра, четыре гига» – огромные супермаркеты впихивают геймерам недоразумения за сумасшедшие деньги. Это базовая информация, что изо дня в день муссируется среди обывателей. Крупные магазины собирают непонятно что и зарабатывают на простых гражданах. Есть ряд блогеров, что построили карьеру на подобных разоблачениях. Но проблема состоит в том, что подобное происходит не только в компьютерной среде, но и во всей цифровой индустрии. «Xiaomi – топ за свои деньги» из той же оперы.

Аналогичная ситуация и в лагере телевизоров. Громкие «Смарт, 4K, Wi-Fi, LED» затмевают истинное положение дел. Никого не волнует, что в 4K только 50 Hz, нет поддержки AV1, матрица 6 бит + FRC, отсутствует HDR и куча других дорогих фишек, напрямую влияющих на картинку. Люди не задаются вопросом, почему один телевизор стоит 50к, а другой, точно такой же на бумаге, уже 500к.

Фото: Свободные источники / Архивы Sony

Выбирая телевизор для вывода изображения от игровой консоли, нужно учитывать ряд нюансов, о которых редко упоминается в рекламных брошюрах, но которые серьёзно меняют восприятие от потребления контента.

Топовые телевизоры за 800к рублей и дороже

Прямо сейчас можно взять младшую модель телевизоров Sony XR-75Z9J за 750к рублей. А есть модели с большей диагональю. У конкурентов присутствует модельный ряд с ценником от 1500к. А по карману ли вам подобное?

Суть вопроса состоит в том, что у самой матрицы особая обработка, внутри установлена начинка, превосходящая RTX 5090, премиальные материалы и самые передовые технологии. Многие могут не понять, для чего люди переплачивают огромные суммы, когда в соседнем отделе аналоги стоят 55–60к со «всеми» наворотами.

Дело в том, что в бюджетных ТВ стоят аналоги GT 1030, которые номинально тянут все необходимые функции. С тормозами, лагами, без дополнительных возможностей – но этого достаточно чтобы прицепить шильдик с «продвинутым» функционалом. Это те самые «4 ядра, 4 гига», только в другой обёртке.

Адаптивная яркость и проблема современного рынка ТВ

Сейчас во все актуальные телефоны встроена функция адаптивной яркости. Интенсивность подсветки подстраивается под окружающую среду. Маленький фоторезистор за 10 центов. В телевизорах данная технология появилась в прошлом тысячелетии и активно использовалась во всех устройствах до конца нулевых. Но в последнее время исчезла как базовая функция. Точнее, пропала в массмаркете. Она не устарела, не была заменена новыми продвинутыми технологиями – её убрали ради экономии.

Копеечная деталь, что экономит электроэнергию, подстраивает картинку под оптимальное изображение и бережёт глаза, была убрана из большинства бюджетных решений. Подобных вещей можно перечислить десятки, где производители выпиливают копеечные функции для удешевления производства. Это наглядный пример того, насколько гигантский разрыв между топовыми устройствами и бюджетными решениями. «Смарт, 4K, Wi-Fi, LED» присутствуют? Отлично – можно в продажу.

От 1080p к полноценному 4K – слом рынка телевизоров

Если прямо сейчас зайти в статистику Steam, то можно заметить, что подавляющее число игровых устройств до сих пор базируется на разрешении Full HD. Геймеры – люди наученные и чувствуют «недостаток» производительности. В выборе между 2160p и 30 кадров на минималках и 1080p 60 кадров на высоких они выберут второй вариант. Для пользователя персонального компьютера 4K – это не показатель качества. Но в телевизорах всё иначе. Символ «4K» стал маркетинговой фишкой, продающей устройства.

Но есть нюанс. Телевизор должен получить сигнал по кабелю в 720p и произвести масштабирование до 2160p. Убрать артефакты изображения. Дорисовать промежуточные кадры. Подстроить подсветку для правильного отображения цветов. Оптимизировать изображение под настройки устройства и предпочтения пользователя. Одновременно, в фоне держать функции умного телевизора и быстро переключаться между разными опциями. Делать это с минимальным инпутлагом и задержками. Я напомню, что производители экономят даже на базовом фоторезисторе, а мы уже перешли к чему-то глобальному.

В конце эпохи 1080p, средний бюджет массово выпускал устройства с герцовкой в 200–400 кадров. Массовое распространение получила функция 3D. Но всё прекратилось примерно в 2017 году. Дело в том, что бюджетные процессоры (аналоги GT 1030) не справлялись с восьмикратно возросшими нагрузками – ставить более дорогой чип никто не торопился, а для 4K старых мощностей не хватало.

Подбор телевизора для Xbox 360 и PlayStation 4

Чуть выше было длинное вступление, но нужно было продемонстрировать, что современные 4K-телевизоры бюджетного сегмента катастрофически проигрывают старым топам 10–15 летней давности по бесчисленному числу параметров. С одной стороны прогресс идёт, но он сталкивается с маркетингом и тотальным удешевлением всего и вся. Люди не понимают разницу между технологиями и ведутся только на базовые вещи. Они видят большое разрешение, копеечный маркетинг и ничего более. Но для консолей требуется несколько ключевых функций, которых нет в современных телевизорах до 100к в полном объёме.

Краткий список самого необходимого:

Апскейлер картинки. Изображение должно не просто растягиваться, но обрабатываться корректно, с лучшими алгоритмами. Передовые чипы способны распознавать изображение, накладывать сглаживание, выделять объекты вблизи и вдали и обрабатывать их по разным алгоритмам. Низкий инпутлаг. Для мониторов 2 мс считаются нормой, но в бюджетном сегменте ТВ работают с задержкой в 50–70 мс. Слабый процессор не успевает обрабатывать изображение. Подавление шумов и артефактов. В старых играх цветовая палитра заметно беднее, чем сегодня. Небо с градиентами может идти полосами – телевизоры способны выравнивать подобное. Уплавнение картинки и повышенная частота кадров. С одной стороны популярные устройства прошлого работали в 30 кадров, с другой – телевизоры могли выравнивать изображение и дорисовывать нужное число кадров. Скажу больше, в отличие от современных DLSS, FSR и прочего, у них не было гостинга, артефактов и подобного – чёткое изображение с идеальной составляющей. Цветовая палитра и глубокий чёрный. Это разительное отличие от современных бюджетников. Ни один телевизор в 4K до 100 000 не способен передавать такую палитру красок и оттенков. Сочные, яркие, тональные – идеальная цветокоррекция. Разрешение только в 1080p. Между целевыми устройствами в 1080p и 2160p – ценовая пропасть. Если первые можно выхватить за 10–15к в идеальном состоянии, то вторые стартуют с 30–35к за модели 2012–2014 годов.

При выборе второго телевизора в дом под игровые цели, стоит учитывать размеры и место эксплуатации. В последние годы идет тенденция к увеличению диагонали, но махина, для узкоспециализированных задач подходит плохо. Сюда также входят вес, энергопотребление и дополнительная функциональность. Сегодня многие рассматривают только устройства с функциями смарт-ТВ – купить свисток стоит $30, а вот мощный видеопроцессор в бюджетных моделях не встречается и самостоятельно его не поставить.

Для Xbox 360 и PlayStation 4 идеальными будут телевизоры с разрешением Full HD и топовыми функциями. Верхний ценовой сегмент прошлых лет. Чем выше устройство в иерархии моделей, тем лучше. Если вы не Буратино и у вас нет мамы-миллиардера, то подобные устройства можно взять только на вторичном рынке. В отличие от телефонов и ПК – такие устройства редко выходят из строя и поддаются ремонту.

Ключевой момент – вы берете не «старый телевизор», а топ прошлых поколений, в котором упор делался на идеальную картинку и оптимизацию изображения всеми доступными средствами. Вместо маркетинга вы ищете настоящее железо.

Плазменные телевизоры

В верхнем ценовом диапазоне прошлого много устройств с уникальными панелями вывода изображения. В плазменных телевизорах я плохо разбираюсь. В данном материале лишь упоминаю об их существовании. У них присутствуют два существенных минуса – высокий вес и высокое энергопотребление. Выбор интересных вариантов намного шире, чем у обычных ЖК, и решение нужно принимать исключительно в индивидуальном случае. Картинка на две головы выше, чем у альтернативных моделей того же года.

Японцы против Корейцев

Четыре столпа идеального телевизора – Sony и Panasonic против Samsung и LG. Две философии, два подхода. Японцы делали упор на живую картинку и уют, корейцы тяготели к инновациям и технологиям. Первые отлично вписывались в домашний интерьер, вторые удивляли функциональностью. Для обывателя выбор между брендами не имеет значения, так как он не увидит разницы в картинке без инструментов, но эстеты с наметанным глазом точно знают, чего хотят.

У каждого бренда были свои наработки и собственное железо. Много оборудования с множеством отличий в функциональности в разные периоды. Так как мы рассматриваем устройства 2008–2014 годов, ассортимент сужается до нескольких упоминаний.

Sony процессоры Bravia Engine 3 (предтоп) и X-Reality PRO (топ)

Samsung процессоры HyperReal Engine (предтоп) и 3D HyperReal Engine (топ)

LG процессоры XD Engine (предтоп) и Triple XD Engine (топ)

Panasonic процессоры V-Real Pro (предтоп) и V-Real Pro 5 (топ)

Сложность вопроса состоит в том, что подобные телевизоры не были массовыми, и их число исчисляется долями процента. Найти нужный с нужным «сердцем» – нетривиальная задача, но есть выход – помощник в виде ИИ.

Поисковый промт для выуживания нужных телевизоров

Мы живем в век технологий, и любой желающий обязан использовать блага цивилизации для своих личных нужд. Можно составить задачу, которую ИИ будет помогать выполнять. Например, для Gemini. Можете скопировать изображение и подсовывать его – он распознает и будет выполнять:





Вот пример исполнения. Подсунул только название (можно и фото с названием). Поисковик исполняет указания и анализирует устройство. По новым моделям или слишком старым есть нюансы, но с нужным периодом отрабатывает отлично.





Послесловие

Прямо сейчас сложилась уникальная ситуация: резкий переход к 4K обнажил слабость бюджетного сегмента – ресурса хватает на вывод, но не на обработку. Производители сместили фокус в сторону базовых функций и маркетинговых меток, сократив именно те элементы, которые формируют качество картинки. На этом фоне старшие устройства прошлых поколений сохраняют ключевое преимущество – избыточную вычислительную часть и полноценные алгоритмы постобработки, изначально рассчитанные на улучшение слабого сигнала. Их рыночная стоимость просела из-за смещения спроса к «смарт»-функциям, что создает перекос: обыватель игнорирует потенциал, тогда как для ретрогейминга это оптимальная среда.