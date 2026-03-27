На консоли Sony Playstation 4 безумное число отличных игр, на которые жалко денег. Небольшие проекты без рекламной поддержки и для узкой прослойки граждан. Эти тайтлы редко встречаются в топах или упоминаются крупными блогерами. Многие считают: раз нет хайпа, то игра не стоит внимания.

Но спешу вас обрадовать: у легендарного устройства появились новые функции и вы обязаны попробовать редкие игры, на которые бы никогда не потратили своих денег. Отличные, с изюминкой и необычным подходом. Конечно, данный список не является универсальным предложением для всех и каждого, он сугубо личный, но редкий и уникальный. Если не поиграете, то расширите свой кругозор – на PS4 есть не только игры с прятками в кустах.



Death end re;Quest

KONOSUBA - God's Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire!

Японцы для внутреннего рынка выпускают безумное число различных проектов по популярным франшизам. Многие из них вполне интересны и выходят за рамки внутреннего потребления. Аниме – главная фишка страны восходящего солнца и мастера с востока умеют удивлять своим подходом к созданию игровых миров.





По вселенной «Богиня благословляет этот прекрасный мир» создано более десятка игр, которые дополняют и расширяют общий сюжет. Если вы поклонник аниме и готовы к иностранным словам, то игра обязательна к ознакомлению.

Также недавно вышла Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne – сюжетное дополнение между вторым и третьим сезонами от автора оригинальной манги. Упор на предвыборные интриги между претендентками на трон.

Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne

Sand Land – долгоиграющая франшиза обзавелась своей аркадной экшен-RPG. У нас серия мало известна, но в стране восходящего солнца её обожают больше, чем Biohazard, Final Fantasy и Silent Hill вместе взятые. Сценарий и персонажей разработал создатель вселенной, так что всё на высочайшем уровне.

Sand Land

Dragon’s Crown Pro

Один из самых дорогих и визуально совершенных 2D Dungeon Crawlers. Игра, с которой обязан ознакомиться каждый поклонник фэнтезийных приключений вообще и красивой анимации в частности. Это визуальный шедевр и пиршество для глаз.

Фраза «таких игр больше не делают» – это именно про подобные проекты. Идеальная ручная рисовка, тайминги и великолепный баланс – мастерство создателей вместо генеративных технологий.

Odin Sphere Leifthrasir – существует переиздание для PS4 с улучшенной графикой. Ещё одна хардкорная сказка. Великолепный визуал и отточенное мастерство аниматоров. Ручной подход к мельчайшим деталям и совершенство на кончиках пальцев. Игра за рамками информационного поля.

Odin Sphere Leifthrasir

Salt and Sanctuary 1+2 – для тех, кто любит приключения помрачнее и посложнее. 2D-конкурент играм Soulslike. Себе подобное устанавливать не буду, просто уведомляю геймеров, живущих в вакууме: в этом мире безумное число первоклассных игр.

Salt and Sanctuary

Японская дичь в лучшем смысле этого слова. Серия игр 18+ со смешением жанров. Самураи отлично умеют в сюжет, но слабы в механиках. Здесь они аккуратно скрыли свои слабости за счёт сильных сторон. Игры выделяются самым большим числом негативных концовок. Брызги красной краски обильно сопровождают многие сцены. На сегодняшний день вышли три части, и четвёртая разрабатывается.

На игровой станции огромное число экспериментальных проектов. Некоторые выходили в Steam, но большинство целенаправленно идёт на игровую станцию либо «переключатель».

Death end re;Quest: Code Z



Sakuna: Of Rice and Ruin

Гибрид неспешного симулятора фермера и драйвового 2D-платформера. Идеальный баланс и смесь двух непохожих жанров. Ещё одна экспериментальная игра с необычными механиками. Чем лучше будет урожай, тем сильнее будет протагонист. Простая и элементарная формула без лишних навязываний и обязаловки. Трудишься хорошо на поле – быстрее аннигилируешь противников.

Sakuna:Of Rice and Ruin Подобных игр не много и тем они ценнее. Скрытый алмаз на поле с мусором и однотипных клонов. Если хочется свежего взгляда на обыденные вещи, то альтернатив не существует.

The Witch and the Hundred Knight: Revival Edition

Бывший эксклюзив PlayStation триумфально шествует по всем платформам, но всё равно остаётся иконой стиля только на родной платформе.

Мрачная экшен-RPG с видом сверху. Чернейший юмор и отточенные механики. Ничего сложного и уникального, но всё доведено до совершенства. Был сильно удивлён, когда узнал о проекте – подобное могло пройти мимо меня. Играть обязательно. Даже если нет PS4.

Отдельный жанр игр Valkyrie Profile-like

Уникальный жанр, заточенный исключительно под управление с геймпада. На персональных компьютерах бывают релизы, но они редкие и с нулевыми продажами. Принцип простой – один герой – одна кнопка. Сложность заключается в таймингах и правильных последовательностях. У классических героев «маг», «саппорт», «танк», «DD» и их сочетаний разные комбинации и усиления при встрече с разными типами врагов.

Fallen Legion: Sins of an Empire

Добавьте к этому прокачку, обмундирование и RPG составляющую и получите безумный микс адреналиновых путешествий с вселенской концентрацией над происходящем.

Grand Kingdom

Сразу несколько актуальных серий от разных студий. Grand Kingdom, Fallen Legion, Dark Rose Valkyrie, Indivisible, Neptunia, Exist Archive и другие.

Бывших эксклюзивов не бывает

Есть большой пласт игр от небольших талантливых разработчиков, который выходил только на PS3, PS Vita, PS4. После удачных продаж издатели со временем перевыпускали проекты на другие платформы. Выше уже упоминались некоторые из них, но те были сгруппированы по определённым критериям. Они экзотические и крайне нишевые, но со своей стабильной фан-базой. Не для всех, но с уникальными мирами и лором.

Blue Reflection

Целый кладезь проектов, сделанных с душой для геймеров. В отличие от подвального Steam, они прошли проверку временем и являются законченными продуктами. Многие геймеры впервые услышат названия вроде Void Terrarium или Blue Reflection, но попробовать их стоит.

Void Terrarium

Ещё есть серия Utawarerumono и бесконечная Labyrinth of Refrain – классические игры из нулевых в современной обёртке. К классическим JRPG прикрутили современный сюжет и подачу истории. Тонко, мягко, душевно, лампово.



Utawarerumono: Prelude to the Fallen

Дегенеративный ИИ и продвинутая графика в играх

У современной индустрии видеоигр есть серьёзная проблема – огромные деньги. Корпорации вкладывают много средств в свои проекты, а чтобы они окупились, заносят чемоданы в нужные места. Игровым обозревателям и блогерам неинтересно делать обзоры нишевых продуктов на 11 из 10, так как денег на хайпе вокруг посредственного тайтла с огромным бюджетом они заработают в сотни раз больше.

Получается замкнутый круг. Небольшие проекты не могут «выстрелить» и стать популярными без огромных маркетинговых бюджетов, а в медиа – только осторожные, пресные и безопасные тайтлы. Аккуратные проекты требуют уникальных фишек, и графика выходит на первое место. Чем больше денег тратится на графику, тем больше нужны маркетинговые затраты и тем сильнее шум. Когда сказать нечего, тычут пальцем в картинку.

Послесловие

Всё вышесказанное – это не продукт для широких масс, и тратить реальные сбережения на подобное может показаться кощунством, но с модифицированной PlayStation 4 их все можно попробовать перед настоящей покупкой. Для тех, кто думает о персональных компьютерах, я сделал ход конём – предложенные игры заточены под управление геймпадом. На ПК можно их запустить, но поза «крабика» не принесёт ни капельки удовольствия.



