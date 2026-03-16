Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft

Классические игры запоминаются не графикой и масштабом. Они остаются в памяти из-за атмосферы, музыки и чувства приключения. Однако Forza Horizon предлагает гораздо больше.
Обожаю смотреть на то, как течёт вода, горит огонь и Microsoft закапывает уникальные функции своей игровой платформы. Если начать вникать в некоторые инициативы Xbox, то кровь в жилах стынет — у них безумное число интересных проектов, которые закопали на старте. Forza Horizon для Xbox 360 — гораздо больше, чем эксклюзив: это несколько первоклассных инициатив, закончившихся ничем. Испытательный полигон с перспективными функциями, выходящими за рамки обыденного гейминга. Сегодня перечислю несколько, что делают игру самой-самой из всех возможных.

Предисловие

Данный материал начинался как ностальгический экскурс «А вот раньше трава была зеленее», но растянулся на графоманский репортаж с кучей воды и пространственных рассуждений. Ниже постарался сделать выжимку и сконцентрироваться на одной-единственной игре — она отлично демонстрирует, как Фил Спенсер шатался по игровой индустрии и не понимал, чего от него желают поклонники бренда Xbox. Первая Forza Horizon — ответ на вопрос, почему поклонники не понимают корпорацию и где был поворот не в ту сторону.

Forza Horizon — это ответвление от Forza Motorsport

Смелый эксперимент. Попытка Microsoft попробовать что-то новое. Оригинальная игра была симулятором с чёткими, реалистичными механиками. Эталон жанра. Horizon — это праздничное путешествие. Проба пера в новом жанре с наработками из прародителя. Меньше пафоса, больше развлечений. Это первый симулятор автогонок, где смогли гармонично скрестить открытый мир, сюжет, атмосферу и физику управления.

Это дорогой блокбастер с передовой графикой в эпоху консолей седьмого поколения. Та самая, пресловутая оптимизация под конкретное железо. Кто-то может напомнить про коридорные Gears of War и The Last of Us и будет отчасти прав, только в них не было кристально чистой картинки и фотореализма, отражений, бликов и огромного открытого мира. Зато лесенки, низкая реиграбельность, статичное окружение и депрессивные цвета подчёркивали два принципиально разных мира.

Оценки Forza Horizon для Xbox 360 от прессы и геймеров

Первая уникальная черта нашей игры. Из пяти номерных частей у проекта самый низкий рейтинг от профильных изданий. Авторитетные средства массовой информации выставляют самые честные оценки обозреваемым продуктам, и чемоданы к этому процессу не имеют никакого отношения.

Зато у геймеров всё меняется коренным образом. Они считают именно первую часть лучшей в серии. Скажу больше — это одна из редчайших игр от внутренних студий Xbox, где оценка от геймеров выше, чем у прессы. Так бывает, когда на проект не делали никакой ставки и не просили нужных людей говорить нужные слова.

Игры по обратной совместимости и Forza Horizon

Существует около 632 проектов из 2155, которые получили вторую жизнь на устройствах нового поколения. Помимо переноса игр с Xbox 360 на Xbox One, тайтлы автоматически получали небольшие улучшения вроде 16-кратной анизотропной фильтрации, стабильной частоты кадров и вертикальной синхронизации. Но из 632 проектов есть уникальные и редкие 35, которые получили улучшения для Xbox One X.

Помимо базовых улучшений общей массы, Forza Horizon удостоилась разрешения 2160p, HDR, улучшенного сглаживания, теней и текстур через работу встроенного эмулятора. Microsoft хорошо поработала только над 35 проектами и сделала их «бесплатными ремастерами». Ошеломительная инициатива, которую забросили буквально через год после начала. Полный набор плюшек получили только Gears of War 2 и Forza Horizon — остальным проектам что-то да зажали.

Маленький забавный факт. Первая часть — единственная часть серии, что в 2026 году работает в нативном 4K без динамического разрешения и апскейлеров.

Делистинг игр и лицензионные ограничения

Это третья уникальная особенность обозреваемого объекта. Из 632 проектов около пятидесяти больше не продаются в цифровом магазине Microsoft, и вы не сможете их купить, хотя возможность запуска никуда не делась. Если отбросить недорогие проекты второго эшелона, то крупнобюджетных блокбастеров будет не более десятка, и Forza Horizon среди них — самая высокооценённая и работающая в нативном 4K-разрешении.

Это единственная игра от внутренних студий Microsoft, что актуальна в 2026 году, но вы не сможете в неё поиграть. Игра, в которую вложили тонны усилий, осталась на свалке истории.

Forza Horizon в программе по обратной совместимости

Немного фактов, чтобы вы понимали всю картину абсурдности происходящего.

  • Игра появилась в программе 1 сентября 2016 года.
  • Игру сняли с продажи 20 октября 2016 года. Через полтора месяца.
  • Игру оптимизировали под консоли Xbox One X в феврале 2018 года. Через полтора года.
  • Онлайн-серверы отключили в августе 2023 года.
  • Магазин Xbox 360 закрыли 29 июля 2024 года.

Игра долгое время существовала вне времени и рамок. Но в 2026 году она живее всех живых. Вместо официальных серверов поклонникам всё ещё доступна игра по локальной сети. Это проект из той самой эпохи, когда игры не зацикливались в облаках. Forza Horizon — единственная игра в серии с поддержкой System Link. Это четвёртая уникальная особенность. В виде эксперимента Microsoft добавила некоторые особенности своей игре, но потом убрала ее из большинства проектов с онлайн-составляющей.

Сюжетная игра вместо песочницы с активностями

Там большая карта, тут большая карта, но есть нюанс. В играх из золотой эры у открытого мира было обоснование. Любой закуток продвигал одну большую историю, а не был песочницей, где ты сам с собой идёшь в неведомые дали. Только в первой игре были антагонисты и чувство развития. Ты гонял не потому, что нужно выполнить дейлики, а чтобы продвинуться по истории. Была движущая сила с отличным фоном в виде фестиваля. С одной стороны — простой и понятный мир, с другой — даже его смогли растоптать и превратить в гоголь-моголь. Раньше трава была зеленее в чистом виде.

Музыка и атмосфера фестиваля

Прямо сейчас идёт рекламная кампания новой части серии. И простой вопрос к обывателям — что будет главной фишкой новой игры? Что станет хедлайнером и движущей силой? Вы сможете назвать, чем новая игра будет выделяться на фоне старых частей? Да! Игру продвигают потому, что она в Японии. Страна восходящего солнца будет главной фишкой. Не сюжетные повороты или атмосфера, а антураж и гора Фудзи. Более того, её ещё больше превращают в вазюканье, а не в симулятор гонок.

Но как только слышишь «Lonely Boy» от The Black Keys, всё меняется. Музыка моментально настраивает на нужный лад. Композиция стала настолько популярной, что Microsoft использует её сразу в нескольких своих проектах. Создатели первой части Forza Horizon упирались не только в графику, но и в звуковое оформление.

Послесловие

У Microsoft существует всего один занимательный проект, на котором корпорация оторвалась по полной. В виде заправки попробовали эксперимент с жанрами. В виде наполнения сделали упор на графическую составляющую и расширили ее через обратную совместимость. Функции локальной игры поддерживают проект на плаву долгие годы. Сюжет и атмосфера делают игру особенной на фоне современного конвейера, а отсутствие игры в цифровом магазине делают из нее культовый и недоступный деликатес.

Игра пережила три платформы, но недоступна нигде и никому. Она существует, но насладиться ей могут только избранные. Эксклюзив в самом широком смысле слова. Особенный, уникальный, вне времени.

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ
7
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
3
Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
35
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
29
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вышел мессенджер Columba, в котором можно переписываться и звонить без интернета
2
Илон Маск анонсировал запуск проекта Terafab по производству новых ИИ-чипов
+
Эксперт сравнил качество изображения и fps в GTA V на RTX 5080 с трассировкой лучей и без неё
2
Охлаждённая до минусовых температур RTX 2080 Super обеспечила заметный рост fps в играх
+
Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
+
Количество водителей с максимальной скидкой по ОСАГО за безаварийную езду в России возросло до 41,5%
+
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
7
ФБР расследует внедрение вредоносного ПО в видеоигры Steam
+
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
1
Кооперативный шутер про зомби от создателей World War Z получил в Steam 76% положительных отзывов
+
Самый большой паровоз в мире отправился в тур по США к 250-летию страны
+
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
5
Эксперт протестировал RX 5700 XT и RX 6650 XT в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
+
Учёные из Австралии придумали передавать секретные сообщения внутри теплового излучения
+
У древнего города Птолемаида обнаружили на глубине 100 метров множество кораблей
+
Археологи раскопали в пригородных садах в Шотландии римский форт почти двухтысячелетней давности
+
Microsoft установила причину потери доступа к диску C в Windows 11 на некоторых устройствах
1
YouTube-блогер запустил настольный ПК на 64 батарейках AA почти на 30 минут
2
Xiaomi 18 Ultra получит главную камеру с матрицей формата 1"
+
NVIDIA отказывается от стратегии универсального GPU и переходит к специализированным решениям
+

Популярные статьи

Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
40
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
9
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
4
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
1
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
+
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
+

Сейчас обсуждают

VRoman
17:16
Я думаю что дефицит составляет 100%. Если бы они снизили цены в два раза, то и продажи бы выросли как минимум в два раза.
Дефицит GPU для игровых видеокарт NVIDIA может составлять 20%
antej90
17:15
Это ирония. Премьер не может решить проблемы бедности, но готов вбухать триллионы в Луну...то есть в Венеру
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
Виталий Крюков
17:11
https://cloud.mail.ru/public/BTvN/HN9MJd2Kh смотрите, бот Шкура. Там есть координаты, по ним видно что Иркутск. Этого достаточно, чтобы вы свой поганый рот прикрыли, неуважаемый нероссиянин и неиркутя...
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Констанция
16:02
Террористы еврейчики уже тогда стреляли по Персии (Ирану). Интересно что они написали на своём снаряде?
В Израиле нашли снаряд для пращи возрастом 2000 лет с саркастической надписью
kilobait3
15:59
Поэтому у нас уже есть Тишка и sl. Прекрасно работают большие модели и даже обучаются на 8, 12, 16ГБ. А зеон платина имеет общий своп с 3к, 4к, 5к серией зелени, включая все рабочие машины.
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
lighteon
15:53
Интересно было бы сравнить Vega 64 и CMP 40X в Linux. В теории на первой можно задействовать программную эмуляцию трассировки лучей и запустить тот же Doom Dark Ages и Indiana Jones and The great circ...
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
Сергей Сошнин
15:51
У кождого свой досуг, у меня на работе рыбак призерает моё увлечение играми что я ток не услышал в свой адрес а его не хаю ,каждому своё, и да на другой работе младше меня напарник хаил меня и унижала...
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
kilobait3
15:50
Бредятина через которую уже прошли. Привет бекдоры. Просто кладь для Дронов.
Вышел мессенджер Columba, в котором можно переписываться и звонить без интернета
R_baron
15:48
Что вы знаете о резке, у нас в РБ безлимитные мобильные тарифы ввели ограничение 30гб в месяц,дальше скорость падает до 1мб, во сказка, но тоже официально сообщили мол 90% пользователей этих 30 гиг на...
Опубликованы первые изображения Motorola Razr 70 и данные о зарядке из каталога 3C
Сергей Сошнин
15:47
Не оскорбляй, бумеранг никто не отменял....
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
