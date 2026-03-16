Обожаю смотреть на то, как течёт вода, горит огонь и Microsoft закапывает уникальные функции своей игровой платформы. Если начать вникать в некоторые инициативы Xbox, то кровь в жилах стынет — у них безумное число интересных проектов, которые закопали на старте. Forza Horizon для Xbox 360 — гораздо больше, чем эксклюзив: это несколько первоклассных инициатив, закончившихся ничем. Испытательный полигон с перспективными функциями, выходящими за рамки обыденного гейминга. Сегодня перечислю несколько, что делают игру самой-самой из всех возможных.

Предисловие

Данный материал начинался как ностальгический экскурс «А вот раньше трава была зеленее», но растянулся на графоманский репортаж с кучей воды и пространственных рассуждений. Ниже постарался сделать выжимку и сконцентрироваться на одной-единственной игре — она отлично демонстрирует, как Фил Спенсер шатался по игровой индустрии и не понимал, чего от него желают поклонники бренда Xbox. Первая Forza Horizon — ответ на вопрос, почему поклонники не понимают корпорацию и где был поворот не в ту сторону.

Forza Horizon — это ответвление от Forza Motorsport

Смелый эксперимент. Попытка Microsoft попробовать что-то новое. Оригинальная игра была симулятором с чёткими, реалистичными механиками. Эталон жанра. Horizon — это праздничное путешествие. Проба пера в новом жанре с наработками из прародителя. Меньше пафоса, больше развлечений. Это первый симулятор автогонок, где смогли гармонично скрестить открытый мир, сюжет, атмосферу и физику управления.

Это дорогой блокбастер с передовой графикой в эпоху консолей седьмого поколения. Та самая, пресловутая оптимизация под конкретное железо. Кто-то может напомнить про коридорные Gears of War и The Last of Us и будет отчасти прав, только в них не было кристально чистой картинки и фотореализма, отражений, бликов и огромного открытого мира. Зато лесенки, низкая реиграбельность, статичное окружение и депрессивные цвета подчёркивали два принципиально разных мира.

Оценки Forza Horizon для Xbox 360 от прессы и геймеров

Первая уникальная черта нашей игры. Из пяти номерных частей у проекта самый низкий рейтинг от профильных изданий. Авторитетные средства массовой информации выставляют самые честные оценки обозреваемым продуктам, и чемоданы к этому процессу не имеют никакого отношения.

Зато у геймеров всё меняется коренным образом. Они считают именно первую часть лучшей в серии. Скажу больше — это одна из редчайших игр от внутренних студий Xbox, где оценка от геймеров выше, чем у прессы. Так бывает, когда на проект не делали никакой ставки и не просили нужных людей говорить нужные слова.

Игры по обратной совместимости и Forza Horizon

Существует около 632 проектов из 2155, которые получили вторую жизнь на устройствах нового поколения. Помимо переноса игр с Xbox 360 на Xbox One, тайтлы автоматически получали небольшие улучшения вроде 16-кратной анизотропной фильтрации, стабильной частоты кадров и вертикальной синхронизации. Но из 632 проектов есть уникальные и редкие 35, которые получили улучшения для Xbox One X.

Помимо базовых улучшений общей массы, Forza Horizon удостоилась разрешения 2160p, HDR, улучшенного сглаживания, теней и текстур через работу встроенного эмулятора. Microsoft хорошо поработала только над 35 проектами и сделала их «бесплатными ремастерами». Ошеломительная инициатива, которую забросили буквально через год после начала. Полный набор плюшек получили только Gears of War 2 и Forza Horizon — остальным проектам что-то да зажали.

Маленький забавный факт. Первая часть — единственная часть серии, что в 2026 году работает в нативном 4K без динамического разрешения и апскейлеров.

Делистинг игр и лицензионные ограничения

Это третья уникальная особенность обозреваемого объекта. Из 632 проектов около пятидесяти больше не продаются в цифровом магазине Microsoft, и вы не сможете их купить, хотя возможность запуска никуда не делась. Если отбросить недорогие проекты второго эшелона, то крупнобюджетных блокбастеров будет не более десятка, и Forza Horizon среди них — самая высокооценённая и работающая в нативном 4K-разрешении.

Это единственная игра от внутренних студий Microsoft, что актуальна в 2026 году, но вы не сможете в неё поиграть. Игра, в которую вложили тонны усилий, осталась на свалке истории.

Forza Horizon в программе по обратной совместимости

Немного фактов, чтобы вы понимали всю картину абсурдности происходящего.

Игра появилась в программе 1 сентября 2016 года.

Игру сняли с продажи 20 октября 2016 года. Через полтора месяца.

Игру оптимизировали под консоли Xbox One X в феврале 2018 года. Через полтора года.

Онлайн-серверы отключили в августе 2023 года.

Магазин Xbox 360 закрыли 29 июля 2024 года.

Игра долгое время существовала вне времени и рамок. Но в 2026 году она живее всех живых. Вместо официальных серверов поклонникам всё ещё доступна игра по локальной сети. Это проект из той самой эпохи, когда игры не зацикливались в облаках. Forza Horizon — единственная игра в серии с поддержкой System Link. Это четвёртая уникальная особенность. В виде эксперимента Microsoft добавила некоторые особенности своей игре, но потом убрала ее из большинства проектов с онлайн-составляющей.

Сюжетная игра вместо песочницы с активностями

Там большая карта, тут большая карта, но есть нюанс. В играх из золотой эры у открытого мира было обоснование. Любой закуток продвигал одну большую историю, а не был песочницей, где ты сам с собой идёшь в неведомые дали. Только в первой игре были антагонисты и чувство развития. Ты гонял не потому, что нужно выполнить дейлики, а чтобы продвинуться по истории. Была движущая сила с отличным фоном в виде фестиваля. С одной стороны — простой и понятный мир, с другой — даже его смогли растоптать и превратить в гоголь-моголь. Раньше трава была зеленее в чистом виде.

Музыка и атмосфера фестиваля

Прямо сейчас идёт рекламная кампания новой части серии. И простой вопрос к обывателям — что будет главной фишкой новой игры? Что станет хедлайнером и движущей силой? Вы сможете назвать, чем новая игра будет выделяться на фоне старых частей? Да! Игру продвигают потому, что она в Японии. Страна восходящего солнца будет главной фишкой. Не сюжетные повороты или атмосфера, а антураж и гора Фудзи. Более того, её ещё больше превращают в вазюканье, а не в симулятор гонок.

Но как только слышишь «Lonely Boy» от The Black Keys, всё меняется. Музыка моментально настраивает на нужный лад. Композиция стала настолько популярной, что Microsoft использует её сразу в нескольких своих проектах. Создатели первой части Forza Horizon упирались не только в графику, но и в звуковое оформление.

Послесловие

У Microsoft существует всего один занимательный проект, на котором корпорация оторвалась по полной. В виде заправки попробовали эксперимент с жанрами. В виде наполнения сделали упор на графическую составляющую и расширили ее через обратную совместимость. Функции локальной игры поддерживают проект на плаву долгие годы. Сюжет и атмосфера делают игру особенной на фоне современного конвейера, а отсутствие игры в цифровом магазине делают из нее культовый и недоступный деликатес.

Игра пережила три платформы, но недоступна нигде и никому. Она существует, но насладиться ей могут только избранные. Эксклюзив в самом широком смысле слова. Особенный, уникальный, вне времени.