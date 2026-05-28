Global_Chronicles
Слияние Tesla и SpaceX может стать четвёртой многомиллиардной сделкой Илона Маска
Обсуждаемое объединение Tesla и SpaceX может стать уже четвертой многомиллиардной сделкой между структурами Маска. Ранее предприниматель уже проводил похожие операции с SolarCity, X и xAI.
Компании Илона Маска регулярно взаимодействуют друг с другом не только в технических проектах, но и на уровне крупных корпоративных сделок. Теперь к этому списку может добавиться объединение Tesla и SpaceX. 

Изображение: Electrek

Обсуждение возможного слияния Tesla и SpaceX усилилось после публикаций о переговорах вокруг сделки. Аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) считает, что объединение компаний может произойти к следующему году. Если сделка состоится, она станет уже четвертой крупной операцией между активами Илона Маска. Ранее Tesla приобрела SolarCity, затем предприниматель объединил X с xAI, а также проводил другие сделки между связанными структурами.

По данным Electrek, SpaceX сейчас оценивают примерно в $1,75 трлн. При этом Маск контролирует более 85% акций компании, которые дают право участвовать в управлении бизнесом и голосовать по ключевым решениям, включая крупные сделки и выбор руководства.

В Tesla структура собственности отличается, и влияние предпринимателя там ниже. На этом фоне инвесторы вновь обсуждают ситуацию, при которой Маск одновременно участвует в переговорах сразу с обеих сторон потенциальной сделки.

Именно поэтому обсуждаемое объединение Tesla и SpaceX уже называют очередной внутренней сделкой между компаниями предпринимателя.

Источник: electrek.co
