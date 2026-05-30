TechoNews
В Москве представили смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro
Новинки оснащены 5x-телеобъективами Leica
Одновременно с мировым релизом, в столичном комплексе Navka Arena представили смартфоны Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Устройства выполнены в металлических корпусах размерами 157,6x75,2x8,17 мм и 162,2x77,5х8,25 мм соответственно, в синей, фиолетовой и черной расцветках и защитой по стандарту IP68.

1,5K AMOLED-дисплей у базовой версии имеет диагональ 6,59 дюйма и работают на 120 Гц, а у старшей – 6,83 дюйма и 144 Гц соответственно. Максимальная яркость обоих 3500 нит, при этом у Xiaomi 17T Pro минимальный уровень составляет всего 1 нит. Немаловажно и то, что рамки стали симметричны со всех сторон (1,29 мм).

Разработчики внедрили технологию заботы о зрении Xiaomi Vision Care – экраны автоматически адаптируется к условиям окружающего освещения, регулируя уровень синего света, мерцание и размытие изображения. За это они удостоились сертификации TÜV Rheinland Intelligent Eye Care. 

Смартфоны работают на процессорах MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4 нм) и Dimensity 9500 (3 нм). Для поддержания пиковой производительности используется продвинутая система охлаждения 3D IceLoop. Обе модели оснащены кремний-углеродным аккумулятором на 6500 и 7000 мАч. Xiaomi 17T поддерживает зарядку на 67 Вт, тогда как 17T Pro – 100 Вт по проводу и 50 Вт по воздуху.

Устройства оснащены стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и сертификатами Hi-Res и Hi-Res Wireless. Есть поддержка 5G и eSIM, модули Bluetooth 6.0 и NFC, а также Wi-Fi 6E у младшей и Wi-Fi 7 у старшей модели. В качестве операционной системы используется Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS.

Новинки сочетают оптику Leica с передовыми технологиями ИИ-обработки изображения. Основной 50-мп модуль получил размер 1/1,55 дюйма у Xiaomi 17T и 1/1,31 дюйма у 17T Pro. Обе модели также имеют 50-мп пятикратный телевик с поддержкой макро и 120-кратным максимальным приближением. Третья камера – «широкоугольный» на 12 Мп, фронтальные модули имеют разрешение 32 Мп. 

Поддерживается функция «Живые моменты» Leica, благодаря которой фиксируется несколько секунд до и после снимка. Качество съемки видео у младшей версии ограничено 4K@60FPS, тогда как старшая способна снимать в 8K@30FPS или в 4K@60FPS с размытием фона.

Xiaomi 17T доступен в следующих конфигурациях – 12 ГБ+256 ГБ за 50 тыс. рублей и 12 ГБ+512 ГБ за 55 тыс. рублей, а Xiaomi 17T Pro –12 ГБ + 256 ГБ за 68 тыс. рублей, 12 ГБ + 512 ГБ за 63 тыс. рублей и 12 ГБ + 1024 ГБ за 83 тыс. рублей. При этом сделав заказ с 4 по 30 июня можно получить скидку 5000 рублей на все конфигурации. Смартфоны будут иметь 2-годичную гарантию с одной бесплатной заменой стекла.

#смартфоны #xiaomi #презентация #17t #17t pro
Источник: 3dnews.ru
