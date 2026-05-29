Мод доступен для установки через Steam Workshop

Все новые профессии сгруппированы в три компании: технологический стартап, социальные сети и фриланс. Каждая позиция использует существующие игровые навыки и графики работы. Зарплаты варьируются от 150 до 600 парадимов в день в зависимости от позиции.

Технологический стартап предлагает карьерный путь от ИТ-поддержки (280 парадимов в день) до DevOps-инженера или генерального директора с доходом 600 парадимов. Социальные сети позволяют работать создателем контента или менеджером сообщества (по 150 парадимов), а также менеджером социальных сетей (320 парадимов). Фриланс даёт возможность стать веб-разработчиком (200 парадимов), графическим дизайнером (250 парадимов) или консультантом по данным (400 парадимов). Все новые профессии беспроблемно интегрируются в существующую механику Paralives, используя готовые навыки и графики работы, и не конфликтуют со стандартными карьерами.

Создатель мода сообщил, что планирует добавлять новые профессии и функции в будущем. Даже если текущие 11 вариантов не подойдут игрокам, позднее появятся другие варианты профессий.

Установка мода через Steam Workshop проста. Авторизованному пользователю достаточно нажать кнопку подписаться на странице мода. Загрузка произойдёт автоматически при следующем запуске игры. Альтернатива — поиск мода через мастерскую Steam.

Paralives находится в раннем доступе. За первые восемь часов после релиза продано 250 тысяч копий. Разработчики планируют выпускать обновления бесплатно. В игре встроена поддержка Steam Workshop для удобной установки пользовательского контента.