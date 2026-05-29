Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
В симулятор жизни Paralives добавили 11 новых профессий
Мод доступен для установки через Steam Workshop
реклама

Все новые профессии сгруппированы в три компании: технологический стартап, социальные сети и фриланс. Каждая позиция использует существующие игровые навыки и графики работы. Зарплаты варьируются от 150 до 600 парадимов в день в зависимости от позиции.

Технологический стартап предлагает карьерный путь от ИТ-поддержки (280 парадимов в день) до DevOps-инженера или генерального директора с доходом 600 парадимов. Социальные сети позволяют работать создателем контента или менеджером сообщества (по 150 парадимов), а также менеджером социальных сетей (320 парадимов). Фриланс даёт возможность стать веб-разработчиком (200 парадимов), графическим дизайнером (250 парадимов) или консультантом по данным (400 парадимов). Все новые профессии беспроблемно интегрируются в существующую механику Paralives, используя готовые навыки и графики работы, и не конфликтуют со стандартными карьерами.

                                                                   Изображение: Paralives

реклама

Создатель мода сообщил, что планирует добавлять новые профессии и функции в будущем. Даже если текущие 11 вариантов не подойдут игрокам, позднее появятся другие варианты профессий.

                                                                     Изображение: Paralives

Установка мода через Steam Workshop проста. Авторизованному пользователю достаточно нажать кнопку подписаться на странице мода. Загрузка произойдёт автоматически при следующем запуске игры. Альтернатива — поиск мода через мастерскую Steam.

Paralives находится в раннем доступе. За первые восемь часов после релиза продано 250 тысяч копий. Разработчики планируют выпускать обновления бесплатно. В игре встроена поддержка Steam Workshop для удобной установки пользовательского контента.

#paralives #симуляторе жизни
Источник: gamerant.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
Металлоискатель нашёл в Румынии редкие золотые ожерелья возрастом 3000 лет
Китай отправил синтетические человеческие эмбрионы на орбиту для изучения их развития в космосе
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
В новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 нашли опции для DLSS 5
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070
GIGABYTE выпустила видеокарту RTX 5060 GAMING OC V2 — на 7 МГц быстрее первой версии
Россияне активно ищут альтернативные мессенджеры на замену МАКС и Telegram
Европа рискует стать зоной распространения опасного вируса чикунгунья к концу века
Процессоры Nova Lake и Zen 6 будут поддерживать ОЗУ DDR5-9600
Китай стал крупнейшим производителем тоннелепроходческих щитов и поставляет их в 36 стран
YouTube усиливает борьбу за авторские права во всём мире блокировкой VPN
В Калифорнии начали хранить углекислый газ под землёй
Forbes: модель «один человек - одна работа» постепенно уходит в прошлое

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter