В информационном поле сейчас главенствует один вопрос — когда выйдет PlayStation 6. Парадоксально, но больше всего он волнует пользователей персональных компьютеров, а не поклонников диванного геймплея. В последние дни произошло несколько заметных событий, прямо или косвенно связанных с этой темой, и я постараюсь собрать их в единое целое.

Жизненный цикл PlayStation 4

Есть такое понятие, как «достаточно». Четвёртая итерация вышла в 2013 году и на старте поколения морально устарела. Вот только подавляющему числу активных геймеров её было достаточно. Маломощный гаджет удовлетворял требования большинства обывателей. Под массовый спрос издатели затачивали свои передовые проекты и оптимизировали свои красоты. Настоящие визуальные шедевры.

Маломощное устройство уже 12 лет служит верой и правдой. На него до сих пор выходят игры. Жизненный цикл, вместо «стандартных» 7 лет, растянулся на 12 и не планирует заканчиваться. Увеличенная производительность ограничивает только топовые ААА-проекты за много денег, а для проектов бюджетного сегмента её достаточно.

Смена поколений консолей происходит раз в 7 лет

Главный тезис всех адептов консолей, связанных с предсказаниями. Ранее устройства имели периодичность, значит и сейчас она будет. Есть в этом утверждении что-то магическое. У меня плохо с математикой, но Xbox выходил с периодичностью 4 — 8 — 7 лет. Я не наблюдаю явных повторений.

С японской корпорацией немного сложнее, но ситуация аналогичная. PS3 вышла как ответ на сложившиеся обстоятельства, а не плановое мероприятие. Никто в здравом уме не будет «субсидировать устройство на $400», когда средний чек составляет около $110 в год, и вам достанутся жалкие $25 (на дисках всё было скромнее). Никто подробные планы строить не будет.

Самый наглядный случай со «сменой поколений» — Nintendo Switch 2. Характеристики устройства были известны уже в 2022 году. Но гаджет поступил в продажу, когда «пришло время», а не в угоду периодичности.

Как маленький вывод — устройства меняются от рыночных обстоятельств, а не от графиков.

Конец эпохи «Закона Мура»

В этом абзаце упомяну момент, что прогресс в последние годы сильно замедлился. Так, стоит напомнить:

GeForce 7800 GTX (2005) — GeForce GTX 780 Ti (2013): примерный скачок 15–20 раз.

GeForce GTX 780 Ti (2013) — GeForce RTX 3080 (2020): примерный скачок 8–10 раз.

GeForce RTX 3080 (2020) — GeForce RTX 6080 (2027): примерный скачок 4–6 раз.

Существуют некоторые технологические отклонения, но сырая вычислительная мощность уже не прыгает как раньше. Нет явной пропасти за семь лет. Чтобы скачок был, как с PS3 на PS4, сейчас потребуется 15–20 лет развития.

Время на разработку игр

Сегодня геймеры не хотят видеть пиксельное месиво, им подавай не только геймплей, но и раскрывай «весь потенциал» железа, чтобы порадовать самолюбие. Например, GTA IV разрабатывалась примерно 3 года. GTA VI замахивается на планку в 10 лет. Можно взять любой проект за рамками конвейера и заметить, что сроки разработки минимум удвоились. Разработка сегодня занимает значительно больше времени, и выпускать под каждую новую игру, новую консоль никто не будет.

Увеличение стоимости разработки игр

Первая Gears of War без маркетинга обошлась в $11 млн. Пятая часть преодолела отметку в $90 млн. Фишка состоит в том, что в низком разрешении геймеры не могли разглядеть мельчайшие детали окружения, но в эру 4K и огромных экранов нужно прорисовывать всё до последней шерстинки.

Покупая новое, более мощное устройство, покупатель желает видеть разницу не только в пикселях и частоте кадров, но и чувствовать NextGen во всей красе. Требуется больше деталей и больше финансовых вложений для демонстрации. А кто всё это будет оплачивать?

Анонс Steam Machine в ноябре 2025 года

Громкое событие с особенностями. Некоторым гражданам показалось, что гаджет от дядюшки Гейба слишком слабый и не соответствует ожиданиям "настоящих" геймеров. Правда оказалось, что «никчемное устройство» производительнее 70% всех игровых компьютеров.

Нас данный анонс интересует в разрезе сравнения с консолями 9-го поколения. Творение Valve заметно слабее текущих консолей, и даже пять лет спустя они всё ещё опережают по производительности подавляющее число геймерских устройств зарегистрированных в Steam.

То есть Гейб Ньюэлл собирается выпустить на рынок устройство и понимает, что в горизонте планирования в 5–7 лет его будет достаточно подавляющему числу геймеров.

Инсайдеры и гадалки на кофейной гуще

В последние годы в информационном пространстве всё чаще появляются «специалисты», активно спекулирующие на различной непроверяемой информации. Тут надо разделять понятия: где люди набрасывают для привлечения внимания и увеличения трафика, и где есть серьёзная аналитическая информация. Буквально пару недель назад вышло предсказание, что PlayStation 6 станет более открытой платформой и на ней появится магазинчик Steam. Гениальное решение с непонятным оформлением.

Человек забыл уточнить, за чей счёт будет происходить данная авантюра. У Sony установлена защита от взлома на уровне железа, и она данной информацией по доброй воле ни с кем делиться не будет — это крайне чувствительная информация для узкого круга лиц. А уж про вопрос несовместимости на уровне железа и речи не идет.

Изменение стоимости оперативной памяти и пандемия ИИ

По прогнозам некоторых агентств кризис может растянуться до 2028 года и затронет все устройства с планируемым периодом выхода в данном промежутке времени. Так, один из крупных инсайдеров утверждает, что всё идёт по плану и Sony не планирует переносить выпуск будущих консолей на более поздний срок.

Происходящее выглядит нелепо. Moore's Law is Dead утверждает, что кризис с памятью никак не повлияет на выход устройства, существование которого не подтверждено. Эмпирически можно утверждать, что оно будет, но повлияет на него кризис или нет — это уже какая-то магия.

Стоит уточнить, что ранее он же предсказывал, что стоимость PS5 Pro будет на уровне $500 — всё по «секретным документам».

Другой известный инсайдер с «проверенной и достоверной» информацией из первых рук, что тоже делает регулярные заявления о будущем платформы Sony, Kepler_L2 утверждает, что у японцев уже подписаны все договоры и она вот-вот начнёт производство новых консолей.

Правда, этот же человек не смог правильно назвать базовые характеристики про внутренности PS5 Pro, и его поправил обычный продвинутый пользователь, который по итогу оказался прав — без доступа к техническим документам и гаданиям на кофейной гуще.

И подобное происходит регулярно. Чем дальше объект «инсайда», тем чаще происходят интересные ситуации.

Создание, выпуск и распространение нового игрового устройства

В разговорах о PlayStation почему-то редко обсуждается, что для ее выпуска требуется дорогое сопровождение: разработка девкитов, инфраструктуры, SDK, тестирование новых функций, сертификация, реклама. И всё это ради чего?

Для понимания ситуации: на запуск PS5 японцы безвозвратно потратили около $10 млрд. Оно окупилось со временем, но цену на игры пришлось приподнять с $60 до $70 и удариться в альтернативные варианты заработка. Запуск новой платформы — это дорого и много рисков. К подобному шагу приступают, когда нет альтернативных вариантов.

Предварительные итоги выше сказанного

По состоянию на 25 декабря 2025 года ни одной объективной причины выхода следующего поколения PlayStation ранее 2030 года я назвать не могу:

Производительности PS5 достаточно обычным геймерам.

Разработчикам игр имеющихся характеристик более чем достаточно.

Увеличение производительности повлечёт удорожание разработки игр.

Отсутствие конкуренции на рынке домашних развлечений.

Для Free-to-play и сессионок достаточно характеристик PS4, а текущей PS5 хватит надолго.

Другие игроки рынка не видят смысла наращивать характеристики.

Прогресс сильно замедлился и торопиться некуда.

У будущего устройства нет убойной фишки для миграции на новое устройство.

Несколько гаджетов фрагментируют рынок и увеличивают затраты на выпуск нескольких билдов.

На стороне будущего гаджета лишь одно неоспоримое преимущество — «хайп вокруг нового устройства» и куча суеты. Но данное обстоятельство никак не перечеркнёт сотни минусов и денежные траты. Будущие приключения Эллой и EA SPORTS FC 29 купят при любом раскладе на любой консоли.

Утечка ключей шифрования PlayStation

31 декабря 2025 года произошло немыслимое — в сеть утекли ключи шифрования PlayStation 5. Это событие вселенского масштаба. Для защиты от взлома системы японская корпорация использует два ключа:

Один вшит в процессор и уникален для каждой консоли. Сложно, но его можно вынуть.

Второй находился у Sony и он недоступен обычным смертным.

Сочетая два ключа, можно получить полный доступ к устройству и контроль над ним. С подобной утечкой вероятность подобного исхода близка к 100%. Рано или поздно полный взлом будет совершён. Это невозможно исправить программно. Прямо сейчас на рынке около 90 млн устройств с подобной потенциальной уязвимостью высочайшего класса. Выпуск новой ревизии устройства никак не решит вопрос с уже имеющимся парком машин.

С финансовой точки зрения — это катастрофа. Единственный вариант избежать огромных финансовых потерь в обозримом будущем — скорейшее завершение текущей итерации и переход на новую. В 2026 году мы должны получить ответ: "Что Sony будет делать дальше?"