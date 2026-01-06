Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В ожидании PlayStation 6 — главная загадка 2026 года

Информационное поле переполнено предсказаниями, а реальность тихо ждёт, когда японские самураи решат выпустить новую консоль.
[ ] для раздела Блоги
5
5

В информационном поле сейчас главенствует один вопрос — когда выйдет PlayStation 6. Парадоксально, но больше всего он волнует пользователей персональных компьютеров, а не поклонников диванного геймплея. В последние дни произошло несколько заметных событий, прямо или косвенно связанных с этой темой, и я постараюсь собрать их в единое целое.

Жизненный цикл PlayStation 4

Есть такое понятие, как «достаточно». Четвёртая итерация вышла в 2013 году и на старте поколения морально устарела. Вот только подавляющему числу активных геймеров её было достаточно. Маломощный гаджет удовлетворял требования большинства обывателей. Под массовый спрос издатели затачивали свои передовые проекты и оптимизировали свои красоты. Настоящие визуальные шедевры.

Маломощное устройство уже 12 лет служит верой и правдой. На него до сих пор выходят игры. Жизненный цикл, вместо «стандартных» 7 лет, растянулся на 12 и не планирует заканчиваться. Увеличенная производительность ограничивает только топовые ААА-проекты за много денег, а для проектов бюджетного сегмента её достаточно.

Смена поколений консолей происходит раз в 7 лет

Главный тезис всех адептов консолей, связанных с предсказаниями. Ранее устройства имели периодичность, значит и сейчас она будет. Есть в этом утверждении что-то магическое. У меня плохо с математикой, но Xbox выходил с периодичностью 4 — 8 — 7 лет.  Я не наблюдаю явных повторений.

С японской корпорацией немного сложнее, но ситуация аналогичная. PS3 вышла как ответ на сложившиеся обстоятельства, а не плановое мероприятие. Никто в здравом уме не будет «субсидировать устройство на $400», когда средний чек составляет около $110 в год, и вам достанутся жалкие $25 (на дисках всё было скромнее). Никто подробные планы строить не будет.

Самый наглядный случай со «сменой поколений» — Nintendo Switch 2. Характеристики устройства были известны уже в 2022 году. Но гаджет поступил в продажу, когда «пришло время», а не в угоду периодичности.

Как маленький вывод — устройства меняются от рыночных обстоятельств, а не от графиков.

Конец эпохи «Закона Мура»

В этом абзаце упомяну момент, что прогресс в последние годы сильно замедлился. Так, стоит напомнить:

  • GeForce 7800 GTX (2005) — GeForce GTX 780 Ti (2013): примерный скачок 15–20 раз.
  • GeForce GTX 780 Ti (2013) — GeForce RTX 3080 (2020): примерный скачок 8–10 раз.
  • GeForce RTX 3080 (2020) — GeForce RTX 6080 (2027): примерный скачок 4–6 раз.

Существуют некоторые технологические отклонения, но сырая вычислительная мощность уже не прыгает как раньше. Нет явной пропасти за семь лет. Чтобы скачок был, как с PS3 на PS4, сейчас потребуется 15–20 лет развития.

Время на разработку игр

Сегодня геймеры не хотят видеть пиксельное месиво, им подавай не только геймплей, но и раскрывай «весь потенциал» железа, чтобы порадовать самолюбие. Например, GTA IV разрабатывалась примерно 3 года. GTA VI замахивается на планку в 10 лет. Можно взять любой проект за рамками конвейера и заметить, что сроки разработки минимум удвоились. Разработка сегодня занимает значительно больше времени, и выпускать под каждую новую игру, новую консоль никто не будет.

Увеличение стоимости разработки игр

Первая Gears of War без маркетинга обошлась в $11 млн. Пятая часть преодолела отметку в $90 млн. Фишка состоит в том, что в низком разрешении геймеры не могли разглядеть мельчайшие детали окружения, но в эру 4K и огромных экранов нужно прорисовывать всё до последней шерстинки.

Покупая новое, более мощное устройство, покупатель желает видеть разницу не только в пикселях и частоте кадров, но и чувствовать NextGen во всей красе. Требуется больше деталей и больше финансовых вложений для демонстрации. А кто всё это будет оплачивать?

Анонс Steam Machine в ноябре 2025 года

Громкое событие с особенностями. Некоторым гражданам показалось, что гаджет от дядюшки Гейба слишком слабый и не соответствует ожиданиям "настоящих" геймеров. Правда оказалось, что «никчемное устройство» производительнее 70% всех игровых компьютеров.

Нас данный анонс интересует в разрезе сравнения с консолями 9-го поколения. Творение Valve заметно слабее текущих консолей, и даже пять лет спустя они всё ещё опережают по производительности подавляющее число геймерских устройств зарегистрированных в Steam.

То есть Гейб Ньюэлл собирается выпустить на рынок устройство и понимает, что в горизонте планирования в 5–7 лет его будет достаточно подавляющему числу геймеров.

Инсайдеры и гадалки на кофейной гуще

В последние годы в информационном пространстве всё чаще появляются «специалисты», активно спекулирующие на различной непроверяемой информации. Тут надо разделять понятия: где люди набрасывают для привлечения внимания и увеличения трафика, и где есть серьёзная аналитическая информация. Буквально пару недель назад вышло предсказание, что PlayStation 6 станет более открытой платформой и на ней появится магазинчик Steam. Гениальное решение с непонятным оформлением.

Человек забыл уточнить, за чей счёт будет происходить данная авантюра. У Sony установлена защита от взлома на уровне железа, и она данной информацией по доброй воле ни с кем делиться не будет — это крайне чувствительная информация для узкого круга лиц. А уж про вопрос несовместимости на уровне железа и речи не идет.

Изменение стоимости оперативной памяти и пандемия ИИ

По прогнозам некоторых агентств кризис может растянуться до 2028 года и затронет все устройства с планируемым периодом выхода в данном промежутке времени. Так, один из крупных инсайдеров утверждает, что всё идёт по плану и Sony не планирует переносить выпуск будущих консолей на более поздний срок.

Происходящее выглядит нелепо. Moore's Law is Dead утверждает, что кризис с памятью никак не повлияет на выход устройства, существование которого не подтверждено. Эмпирически можно утверждать, что оно будет, но повлияет на него кризис или нет — это уже какая-то магия.

Стоит уточнить, что ранее он же предсказывал, что стоимость PS5 Pro будет на уровне $500 — всё по «секретным документам».

Другой известный инсайдер с «проверенной и достоверной» информацией из первых рук, что тоже делает регулярные заявления о будущем платформы Sony, Kepler_L2  утверждает, что у японцев уже подписаны все договоры и она вот-вот начнёт производство новых консолей.

Правда, этот же человек не смог правильно назвать базовые характеристики про внутренности PS5 Pro, и его поправил обычный продвинутый пользователь, который по итогу оказался прав — без доступа к техническим документам и гаданиям на кофейной гуще.

И подобное происходит регулярно. Чем дальше объект «инсайда», тем чаще происходят интересные ситуации.

Создание, выпуск и распространение нового игрового устройства

В разговорах о PlayStation почему-то редко обсуждается, что для ее выпуска требуется дорогое сопровождение: разработка девкитов, инфраструктуры, SDK, тестирование новых функций, сертификация, реклама. И всё это ради чего?

Для понимания ситуации: на запуск PS5 японцы безвозвратно потратили около $10 млрд. Оно окупилось со временем, но цену на игры пришлось приподнять с $60 до $70 и удариться в альтернативные варианты заработка. Запуск новой платформы — это дорого и много рисков. К подобному шагу приступают, когда нет альтернативных вариантов.

Предварительные итоги выше сказанного

По состоянию на 25 декабря 2025 года ни одной объективной причины выхода следующего поколения PlayStation ранее 2030 года я назвать не могу:

  • Производительности PS5 достаточно обычным геймерам.
  • Разработчикам игр имеющихся характеристик более чем достаточно.
  • Увеличение производительности повлечёт удорожание разработки игр.
  • Отсутствие конкуренции на рынке домашних развлечений.
  • Для Free-to-play и сессионок достаточно характеристик PS4, а текущей PS5 хватит надолго.
  • Другие игроки рынка не видят смысла наращивать характеристики.
  • Прогресс сильно замедлился и торопиться некуда.
  • У будущего устройства нет убойной фишки для миграции на новое устройство.
  • Несколько гаджетов фрагментируют рынок и увеличивают затраты на выпуск нескольких билдов.

На стороне будущего гаджета лишь одно неоспоримое преимущество — «хайп вокруг нового устройства» и куча суеты. Но данное обстоятельство никак не перечеркнёт сотни минусов и денежные траты. Будущие приключения Эллой и EA SPORTS FC 29 купят при любом раскладе на любой консоли.

Утечка ключей шифрования PlayStation

31 декабря 2025 года произошло немыслимое — в сеть утекли ключи шифрования PlayStation 5. Это событие вселенского масштаба. Для защиты от взлома системы японская корпорация использует два ключа:

  • Один вшит в процессор и уникален для каждой консоли. Сложно, но его можно вынуть.
  • Второй находился у Sony и он недоступен обычным смертным.

Сочетая два ключа, можно получить полный доступ к устройству и контроль над ним. С подобной утечкой вероятность подобного исхода близка к 100%. Рано или поздно полный взлом будет совершён. Это невозможно исправить программно. Прямо сейчас на рынке около 90 млн устройств с подобной потенциальной уязвимостью высочайшего класса. Выпуск новой ревизии устройства никак не решит вопрос с уже имеющимся парком машин.

С финансовой точки зрения — это катастрофа. Единственный вариант избежать огромных финансовых потерь в обозримом будущем — скорейшее завершение текущей итерации и переход на новую. В 2026 году мы должны получить ответ: "Что Sony будет делать дальше?"

Добавить в закладки

Теги

васютин playstation 6 рынок видеоигр ps5 и ps5 pro sony консоли жизненный цикл playstation инсайдеры playstation производительность консолей
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
13
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
41
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
6
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+
Janes: Индонезия стремится приобрести у Южной Кореи истребители KF-21 Boramae в кредит
+
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
В Европе для уничтожения БПЛА создают новую пусковую установку для самой маленькой в мире ракеты
+
Самой дорогой покупкой на Wildberries по итогам 2025 года оказалась квартира за 11 миллионов рублей
+
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+
В Роспотребнадзоре предупредили о распространенной ошибке при хранении продуктов в холодильнике
+
Найденная в Турции 7500-летняя печать указывает на высокий уровень развития общества каменного века
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
25
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
8
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17

Сейчас обсуждают

Трумэн
10:01
Ну там не только ведь этот проц, там ещё и, хоть и безбожно урезанная, но всё-таки видюха есть: nvidia Ampere с 1536 CUDA ядрами и DLSS. Для характерных свичу игр с 720p вполне себе хватает. А играть ...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
mozghru
09:35
Купи машинку за 1000уе,а плашки ддр5 докупай сам)
Предварительная стоимость Steam Machine раскрыта благодаря чешскому ритейлеру
Алекс Федор
09:32
5090 отыквилась
Компания Bolt Graphics заявляет о разработке революционной графической архитектуры
Dangerous
08:55
Забаненный в тысячный раз далбаеб, рот с мылом помой. Тебя предупреждали что бы ты далбаеб куйней больше не занимался? Здесь люди приличные и прилично общаются, а твоё место у параши с твоими гомогея...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Truandale
08:49
Если нет ухудшения производительности, то почему бы не обновиться до 25h2. Лично я обновился после релиза 25h2- работает нормально.
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
Bernigan
08:36
Да нет никакого падения, так и про ДЛСС 4 писали, в итоге относительно DLSS 2 был - 1 фпс, и тут также, нормально всё, во, гамаю на ультра с RT в The Ascent
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Midnight Sun
06:38
Можно, а зачем?
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
Garthar
05:36
Как понять что статью писал дебил? - А он рекомендует WD PURPLE на десктоп. Данные диски оптимизированы для записи, причем постоянной и непрерывной. На десктопных компах с частым разностным чтением и ...
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Johan_WTF
05:24
Если брать во внимание что это нвидия, то вполне нормальная, даже обыденная Куртанг ещё и не такое может.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Яков Рудев
05:02
У них есть хоть один произведенный графический адаптер или опять "по расчетам будет"? Настораживает так же то что в одном тесте они с В200 соревнуются (проф карта для ии) а в других с 5090. Попахивает...
Компания Bolt Graphics заявляет о разработке революционной графической архитектуры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter