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Топ 5 мифов о консолях Xbox и PlayStation, тиражируемых в нижнем интернете

Современная индустрия страдает не от кризиса идей, а от кризиса восприятия. Правда и объективность давно не успевает за хайпом.
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В последние годы интернет захлестнула пандемия фейков и домыслов, что распространяются воздушно-капельным путем. Многие игровые видеоблогеры, не имея собственного мнения и собственных мыслей, пересказывают чужие слова, выдавая за своё экспертное видение. И чем дальше в лес, тем больше заблуждений укореняются в массовом сознании. Грустная тенденция, что меняет представление о консолях вообще и игровой индустрии в частности. Элементарный факт-чекинг исправляет большинство ошибок, но им лень. Контент превыше всего. Сегодня собрал 5 наиболее частых и распространённых, что регулярно слышу из уст представителей нижнего интернета.

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Факты не выстроены в каком-то рейтинге — это просто набор тезисов, от которых уши вянут. Постараюсь объяснить на примерах, где истина и в чём суть.

Отсутствие конкуренции между Xbox и PlayStation плохо скажется на игровой отрасли

Microsoft уходит с консольного рынка, и PlayStation становится монополистом у телевизора в большинстве гостиных геймеров. Японцы воспользуются ситуацией и будут перегибать палку в ценовой политике и других связанных областях. У многих блогеров гуманитарное образование, и об экономике они слышали лишь из мультфильмов на внеклассных занятиях.

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Это устройство от японской корпорации, когда она считала, что монополист на рынке и у неё нет конкурентов.

Это устройство, когда самураи решили конкурировать с янки за кошельки геймеров. Как говорится, почувствуйте разницу.

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Если вы думаете, что это случайность, то аналогичная ситуация продолжилась и в остальных моделях. В 2013 году на рынке появляется четвёртое поколение игровых станций. Консоль морально устарела ещё до старта продаж. В устройстве стоял аналог видеокарты из бюджетного сегмента, а процессор — самый дешёвый восьмиядерник из всех возможных. Устройство упростили и удешевили по всем фронтам.

В противовес этому — старт пятой итерации. Устройство получило "дизайнерский стиль" с некоторыми изысками. Видеокарта и процессор были заметно выше среднего сегмента. $400 за младшую консоль вызывали неописуемый восторг среди геймеров. Целая консоль по цене одной видеокарты. Не было явной угрозы со стороны мелкомягких, и японцы немножко расслабились.

На самом деле у PlayStation есть конкуренты, и они намного страшнее Xbox. У обычного человека в сутках только 24 часа, и он может провести их в Netflix, YouTube, TikTok, Twitch. Любое приложение, транслирующее информацию на экран, борется за внимание и выедает свободное время. Инженеры Sony конкурируют с другими медиакорпорациями, а не с Майкрософтом.

Конкуренция заставляет производителей удешевлять устройства за счет снижения качества и выпиливания "ненужных функций". Корпорации никогда не пойдут на снижение цены за счет потери прибыли. Крайне негативное явление, плохо сочетающееся с долговечностью и качеством.

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Во времена PlayStation 3 и Xbox 360 игры были лучше, чем сейчас

Жадные корпорации только и делают, что придумывают новые способы монетизации вместо создания качественного контента. Чем крупнее блогер, тем больше он жалуется на подобную проблему. Большие бюджеты выпиливают творческий потенциал из игр и делают их бездушными.

Один широкопрофильный блогер даже разработал собственную теорию и притянул за уши несколько бесполезных фактов. Вот Clair Obscur: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance II, сделанные за копейки, — это шедевры за недорого. А Skull and Bones и Dragon Age: The Veilguard — это продукт игросодержащий.

Правда жизни состоит в том, что только в Steam только за 2024 год вышло около 15 000 игр. Пошумело в лучшем случае около 100. В то же время среди крупных проектов из 50 штук явный провал был лишь у пары. Но тут интересно другое. Зайдя в плейлист популярного создателя игрового контента, вы не найдёте у него обзоров на небольшие малоизвестные игры. Блогеры не занимаются благотворительностью и делают ролики ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на трендовые вещи. Людям нужны просмотры, подписчики и денежка. Если тема не соберёт просмотры, то и контент создавать по ней нет желания. Двадцать популярных блогеров создают одинаковый контент по одной и той же теме.

Во времена PlayStation 3 и Xbox 360 не было трендов, и контент-криэйтеры работали в одном офисе. 20 разных человек работали над 20 разными материалами, а не как сейчас всей толпой в одну калитку. Люди знали о происходящем гораздо больше, и им было из чего выбрать. Сегодня выходят сотни отличных проектов, но никто о них не говорит, и они проваливаются в продажах. Вот кто из вас слышал про The Hungry Lamb: Traveling in the Late Ming Dynasty?

А это одна из лучших и популярных игр прошлого года. Хорошие проекты были всегда и это никак не зависит от года их выхода.

Жадная Sony выпускает ненужные ремастеры

Какие у вас ассоциации с играми Killzone, Resistance, Infamous, Twisted Metal, The Order: 1886 и кучей других шедевров, что японская корпорация не хочет продолжать? Самураи делают только популярные проекты и не хотят размениваться на что-то "недостаточно" шедевральное, но любят по-быстрому "срубить бабла", выпуская никому не нужные ремастеры. Вы же тоже так считаете?

У меня к почитателям ретро-игр один банальный вопрос: а вы сами играли в эти игры? Можно посмотреть на ваши ачивки в профиле PlayStation. К чему я это? Killzone и Resistance суммарно — все 6 игр — разошлись тиражом менее 10 млн копий. Шесть дорогих проектов, и все шесть были финансовым провалом. Для сравнения и понимания: одна только Halo 3 разошлась в 14,5 млн штук. Аналогичная ситуация и с другими тайтлами (Infamous, Twisted Metal, The Order: 1886) — в лучшем случае они вышли в ноль. Но Sony ведь богатая, контент-криэйтерам нужны поводы для разговоров. А между тем:

  • Провальную Killzone создавала Guerrilla Games — и сегодня мы наслаждаемся Horizon Zero Dawn;
  • Провальную Resistance создавала Insomniac Games — и сегодня мы наслаждаемся Marvel’s Spider-Man;
  • Провальную Infamous создавала Sucker Punch — и сегодня мы наслаждаемся Ghost of Tsushima;
  • Провальную Twisted Metal создавали несколько разработчиков — и их больше не существует;
  • Провальную The Order: 1886 создавали 2 студии — Santa Monica Studio делает серию God of War;

Ох уж эта глупая Sony, не слушает великих блохеров из нижнего интернета и не радует их своими проектами, а могла ведь денег срубить. А может, надо создать десяток новых студий без опыта и передать им права на разработку? Вдруг у новичков что-то получится.

Мифическая оптимизация игр на консолях, особенно в эпоху PS3 и Xbox 360

Сейчас многие игры выходят недоделанными, кривыми, косыми и с кучей проблем, а вот в стародавние времена разработчики доводили игры до совершенства и выпускали в релиз только законченные продукты.

Знаете, чем отличаются игры из позапрошлого поколения от тех, что выходят сейчас? В них играли, а не рассматривали под лупой с измерительными приборами. В легендарную эпоху нельзя было заработать на поливании грязью популярных проектов, а теперь это один из главных трендов игровой индустрии. Болт на оптимизацию ложили всегда. Конечно, в противостоянии персональных компьютеров и агрегатов возле телевизора последние выглядят предпочтительнее, но факт остаётся фактом — жадные были и остаются.

Консольные войны остались в прошлом, Microsoft сдалась и ушла

Самый въедливый и самый тиражируемый в последнее время. Людям со стороны может показаться, что консоль осталась одна — значит, и вопрос закрыт. Но это не совсем так. Xbox для Microsoft был только инструментом, а не самой сутью. Коробку создавали не для игр в зале, а для сокращения утечки пользователей Windows в другие экосистемы. Не имеет значения, есть сегодня коробокс или нет — задача и цели не поменялись. Microsoft всё так же нацелена на сохранение своей аудитории в своей экосистеме, и все её действия всё так же имеют только эту цель.

Как пример, напомню о долгой истории про чудесную портативную консоль Xbox. Всем технически образованным гражданам было понятно, что сегодня невозможно создать недорогой гаджет с производительностью Xbox Series S. С апреля 2024 по апрель 2025 года в сети активно муссировали вопрос, что Microsoft вот-вот выпустит новый гаджет. В апреле 2025 года очень проверенный и надёжный инсайдер сообщил, что уже всё готово, даже фото предоставил. А в мае нам сообщили, что проект отменён (или отложен). То есть в апреле ещё не знали, и только месяц спустя просочилась информация. Абсолютно случайно вся эпопея совпала с подготовкой к релизу Nintendo Switch 2. Подобное регулярно по широкому спектру вопросов: кто-то где-то начинает шуршать и тут же десятки инсайдеров рассказывают – "Не торопитесь с покупками, у Xbox будет то же самое, но лучше и дешевле". Может показаться, что подобная тактика не работает... Но это только если ты в центре всех событий, а если слышал что-то краем уха, как 90% обычных пользователей, то работает отлично.

Sony PlayStation зарабатывает на эксклюзивах и сливает их на ПК для получения "легких денег"

Мой любимый миф, о котором неправильно говорят 99% инфлюенсеров. Японская корпорация не зарабатывает на эксклюзивах, она стрижёт купоны с каждой транзакции на своей платформе. Её цель — это максимизация продаж устройств. Внутренние студии выпускают две категории игр:

  • Эксклюзивы (Erica, Guns Up!, Entwined, Knack, Concrete Genie, RIGS: Mechanized Combat League) — игры от внутренних студий для своей консоли, и ни одна из них до сих пор не появилась на ПК;
  • System sellers (Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima) — ради них бегут в магазин и покупают консоль.

System sellers — это реклама консоли, морковка для ослика, что заманит геймера в её объятия. Их цель — не получить денежку с продажи, а заставить пользователя бежать в магазин за устройством. Успех system sellers измеряется не в копиях проданных игр, а в числе новых пользователей, пришедших с её появлением. Одна проданная консоль за 8 лет жизненного цикла приносит примерно: подписка Plus $70*7 + игры и донаты $80*30%*7 = $650. Жалкие крохи, что падают от продажи на ПК — это пыль на лобовом стекле.

Послесловие

Современные байки про "золотую эру", "конец Xbox" и "жадную Sony" — не более чем цифровая жвачка для заполнения эфира. Игровая индустрия взрослеет, конкуренция ширится, а рядовому геймеру давно пора понять: не всё то правда, что транслируется на YouTube. Критическое мышление — вот главный эксклюзив, что всегда в дефиците.

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microsoft xbox playstation horizon zero dawn ghost of tsushima playstation 3 xbox 360 жадная sony
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