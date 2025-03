Легендарными для Sony PlayStation 3 стали The Last of Us, Uncharted, Killzone, но далеко не все эксклюзивы получили хороший рекламный бюджет и заслужили общественное внимание. Некоторые игры остались в тени мейнстрима и забыты обществом, но они всё ещё впечатляют своей оригинальностью. Сегодня хочется вспомнить о пяти забытых жемчужинах, в которые можно с удовольствием поиграть в 2025 году.

Megami Tensei

реклама





Предисловие

Перед написанием данного материала у меня в голове чётко вырисовались три игры, с которыми я был знаком и настоятельно рекомендовал бы обычным геймерам, но этого слишком мало для отдельного материала. Поэтому я пошёл просвещаться по данному вопросу в мировой паутине и был неприятно удивлён найденной информацией.

Сотни контент-криэйторов собирают один и тот же пул игр и мусолят его из стороны в сторону. Избитые тайтлы кочуют и копируются с регулярной периодичностью. Люди без понимания платформы копипастят информацию и эксплуатируют популярный бренд. Грустное и потребительское отношение к великому прошлому. Надеюсь, мне удалось отойти от изъезженных клише и удивить вас некоторыми играми в данной подборке.

реклама





Дисклеймер

При чтении материала стоит понимать, что крупные проекты с огромными бюджетами у всех на слуху, и не знать о каком-нибудь Starhawk или Haze — надо сильно постараться. А вот проекты с меньшим бюджетом часто теряются среди других релизов, хотя отличаются своей уникальностью и самобытностью, и достойны внимания. Нишевые продукты не для всех, но знать о которых обязан каждый.

Starhawk

Японский рынок или дисклеймер №2

реклама





У страны Восходящего солнца есть особенность — создание сопутствующих товаров к популярным мангам, ранобэ и аниме-сериалам. Среди подобного контента регулярно встречаются игры, которые никогда не издавались за пределами островного государства и исчисляются тиражом в 20–50 тысяч копий. Чаще всего это визуальные новеллы, продолжающие или расширяющие вселенные. Подобных игр — сотни и сотни, но их названия и существование доступны только жителям острова. Редкие произведения выходят за рамки, но лишь в роли исключения.

Помимо игр по бумажным вселенным, много экспериментальных продуктов. Сейчас популярна серия Yakuza, но и она когда-то была "только для своих". Непаханая целина, если вы действительно захотите погрузиться в вопрос.

Mobile Suit Gundam Unicorn





реклама





Первая игра: Drakengard 3

Это приквел всей серии Drakengard, рассказывающий, с чего началась история и вокруг чего крутится вся вселенная. Помимо серии Drakengard, это одна вселенная с игрой NieR: Automata, а сегодня ещё тесно переплетается со Stellar Blade.





Экшен-RPG для хардкорных геймеров от Ёко Таро. Глубоко проработанный мир с уникальной подачей и повествованием. И если игровые механики нельзя оценить на 11 из 10 на кончиках пальцев, то история и вселенная вызывают исключительно положительные эмоции.

Играть рекомендую только на эмуляторе. Плойка не вытягивает геймплей, и современные геймеры будут страдать. В сети встречал несколько русификаторов, которые помогут в погружении.





Вторая игра: Puppeteer или Кукловод

Это самая странная игра из всех возможных. Не в плане её игрового процесса, а в плане того огромного болта, что Sony положила на неё. Это самый дорогой платформер для PS3 из всех, о которых я слышал. Она на голову превосходит Sly Cooper, LittleBigPlanet и Ratchet & Clank. Необычный и экспериментальный геймплей, нестандартная подача, возможность играть вдвоём, отменная озвучка и саунд-дизайн. Это одна из немногих игр, которой обязательно нужно переиздание на современных платформах. Подобного больше не делают.



Третья игра: 3D Dot Game Heroes

Привет, агуша-гейминг и прямой конкурент для Зельды и Minecraft. Экшен-RPG в стилистике игр конца 80-х и начала 90-х годов. Многими моментами напоминает первые игры серий The Legend of Zelda, Final Fantasy и Dragon Quest в современной обёртке. Десятки различных головоломок, куча врагов и мини-игр. Проект аккуратно собрал всё самое лучшее из жанра и дозировано, без перегибов, выдаёт пользователю. Маленький бюджет и нулевая реклама не позволили проекту громыхнуть на всю индустрию.





Четвертая игра: Folklore

Экшен-RPG с проработанной историей и двумя сюжетными ветками. Смесь Покемонов, соулслайков и дьяблоидов. Уникальное сочетание жанров, интересный сюжет и приятная картинка. Экспериментальная игра из разряда "такие больше не делают". Если есть возможность, играйте через эмулятор — в игре много мелких деталей, и повышенное разрешение позволит насладиться картинкой.

Пятая игра: Dragon’s Crown

Технически это не эксклюзив PS3. Игру портировали на PS Vita и PS4. Но так как вы всё равно никогда не слышали о маленьком шедевре, занесу её в этот список. К тому же я не встречал ромов этой игры для альтернативных платформ за пределами оригинала.

Это 2D-сайд-скроллер по вселенной Dungeons & Dragons — той самой, что упоминается в Baldur’s Gate 3.

Уникальная рисовка, возможность играть в кооперативе до 4 человек, глубокая кастомизация через лут и широкое разнообразие билдов. Игра стала вершиной поджанра 2D-экшенов и в некоторых кругах считается культовой.

Достойно упоминания: Short Peace

Библиотека уникальных игр, которые будут интересны современному геймеру, достаточно велика. Отсталая графика и низкая производительность компенсируются стилизацией 2D-картинки. Красивые лучи ставятся в один ряд с проработанным сюжетом и уникальной подачей. При глубоком погружении не обращаешь внимания на число полигонов и варианты теней. Но на PS3 очень много экспериментальных проектов с концепцией или идеей. Они слишком маленькие для полноценного проекта, но достаточны, чтобы их заметили и обсуждали.

Short Peace — один из подобных экспериментов. Это три короткометражки и одна небольшая игра, рассказывающие о Японии, её культуре и истории. Сейчас подобное не делают...





Послесловие

Пробежался по верхам самых заметных тайтлов, которые цепляют с первых минут, но библиотека заметно больше. Если к теме будет интерес, постараюсь рассказать еще про несколько занимательных проектов. Список достаточно большой, и в общественном поле о нем редко рассказывают. У нас считают: если рекламы и хайпа нет, то и игр не существует.