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Стал известен список декабрьских вознаграждений в PlayStation Stars
Которые смогут получить все участники программы PlayStation Stars, выполнив несколько простых заданий.
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Недавно компанией Sony была запущена программа лояльности PlayStation Stars, которая предназначена для пользователей Playstation. Она стартовала в октябре текущего года и с того момента ей так и не удалось завоевать популярность среди игроков. Что странно, ведь некоторые ее награды обладают вполне очевидными преимуществами, к примеру: игрок может получить определенные баллы, которые при необходимости можно обменять на кредиты PlayStation Store или цифровые предметы коллекционирования. Получить эти баллы можно путем выполнения различных заданий и в основном эта затея привлекала только тех, кто любит коллекционировать, то есть, не получила широкого распространения. Тем не менее программа все же продолжает развиваться дальше, а вместе с этим и пополняться новыми наградами.

Недавно стал известен список декабрьских наград, которые могут получить все без исключения участники программы PlayStation Stars. Стоит отметить, что с каждым новым месяцем становится доступны самые разнообразные наборы коллекционных наград. В ноябре они были приурочены к 20-летию серии игр Ratchet and Clank - игр в жанре платформер, разработанных компанией Insomniac Games эксклюзивно для приставок Sony PlayStation, а также выходу игры God of War Ragnarok, которая вышла 9 ноября и уже является одним из главных номинантов на звание "Игра года" на многочисленных церемониях награждения. Большую часть наград, представленных в PlayStation Stars можно относительно легко разблокировать, обычно для этого требуется просто сыграть в игру из соответствующей тематической подборки; иногда достаточно просто зайти в любую игру PS4 или PS5 на выбор.

Собственно, вернемся к декабрьским наградам. В официальном блоге PlayStation появилась информация о следующем этапе вознаграждений для PlayStation Stars, назначенным на декабрь 2022 года. С 1 декабря участники программы должны сыграть в любую игру на PS4 или PS5, чтобы разблокировать Ти-Рекса из технической демонстрации PS1 Dinosaur, которая была доступна с момента запуска данной программы. Также будет доступна цифровая версия PS3 Wonderbook - книги дополненной реальности, выпущенной в 2013 году для ее использования с дополнительными устройствами PlayStation Move и PlayStation Eye.

Также с начала нового месяца можно будет разблокировать цифровой коллекционный приз Immortal, который продолжает испытания клуба "Бой месяца" предыдущих месяцев. Для того чтобы его получить, все участники программы PlayStation Stars должны сыграть в одну из следующих игр на выбор: Under Night In-Birth, Granblue Fantasy: Versus, Street Fighter V, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat 11 или Tekken 7.

Начиная с 6 декабря, пользователи, которые также являются подписчиками PlayStation Plus от Sony, могут заработать до 50 баллов, просто играя в любую из игр, предлагаемых в линейке этого месяца. Бесплатными играми PlayStation Plus в декабре 2022 года являются Divine Knockout: Founder's Edition, Mass Effect Legendary Edition и Biomutant. Все накопленные баллы можно будет обменять на цифровые коллекционные предметы, игры или пополнить кошелек PlayStation Network.

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Чуть позднее в этом же месяце, всем участникам программы PlayStation Stars, запустившим любую из следующих многопользовательских игр: It Takes Two, Tiny Tina's Wonderlands, Destiny 2, Diablo 3, Divinity: Original Sin 2, или A Way Out, будет начислено некоторое количество очков лояльности. Информация насчет количества очков, которые можно будет получить, а также предполагаемая дата проведения данного мероприятия, в настоящее время не уточняется.

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#sony #ps5 #ps4 #playstation store #playstation stars
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